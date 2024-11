Langzeittest: So schlägt sich der Vorwerk Kobold VK7 im Alltag

Alle reden von Dyson, dabei räumt seit Jahren ein deutscher Hersteller bei den großen Testreihen – etwa der Stiftung Warentest – für Akku-Staubsauger so richtig ab. Ich habe den Kobold VK7 Akku-Staubsauger von Vorwerk seit rund zwei Jahren privat in Benutzung. Ist er wirklich so gut? Das zeigt unser Langzeittest.

Ergänzt wird diese Elektrobürste im Set, das sich bei mir zu Hause bewährt hat, um den SP7 Saugwischer-Aufsatz. Dabei handelt es sich um einen Kombi-Aufsatz, der zwei schmale Saugdüsen beinhaltet, die eine oszillierende Platte flankieren. Auf diese Platte setzt man per Klett- und Klemmverschluss ein Wischtuch. Das wird aus dem Aufsatz heraus mit Wasser und nur 3 ml Reinigungslösung benetzt und wischt Hartböden in einer rasanten Schrubber-Geschwindigkeit und durch die Schwere des Aufsatzes auch mit ordentlich Druck, ohne dass Ihr selbst viel ausüben müsst.

Zudem könnt Ihr hier die Reinigungseinstellungen der Aufsätze per Schieberegler anpassen, optimale Saugstärken für die Teppicherkennung festlegen und so den VK7 passgenau für Eure Wohnung einstellen. Zubehör nachkaufen geht über die App natürlich auch – nur der Vollständigkeit halber.

Hier bekommt Ihr wertvolle Informationen, die Staubsauger-Besitzern sonst eher verborgen bleiben. In der App könnt Ihr den Füllstand des Beutels einsehen, Fehlermeldungen beim Akku nachvollziehen oder auch die Laufzeit der wechselbaren Teile (Bürste, Motorschutzfilter, Wischtuch-Platte) checken. So seid Ihr Herr der Lage, wenn die Leistung nachlässt und könnt Teile ersetzen oder reinigen und den VK7 wieder flott machen. Durch diese Unterstützung ist der teure Kobold alles andere als ein Wegwerfprodukt.

Dass Saugroboter per App gesteuert und verwaltet werden, leuchtet ein und ist sinnvoll. Bei handgeführten, “analogen” Staubsaugern ist das eigentlich überflüssiger Schnickschnack, oder? Je nachdem, wie man es macht. Und Vorwerk macht das richtig gut. Per Bluetooth verbunden, könnt Ihr den Staubsauger mit der MyKobold-App verknüpfen und Euch Statusberichte anzeigen lassen.

Dreckig ist danach nur das abnehmbare Wischtuch (3 im Lieferumfang enthalten), das Ihr einfach bei 60 °C in die Waschmaschine legen könnt. Für mich ist dieses System smart, hygienisch und selbst bei hoher Intensität sehr effektiv und auf dem Markt unerreicht. Ebenfalls krass: Auch in der Ultra-Disziplin – dem von Grünspan und Wetterrückständen gezeichneten Balkon – bringt der VK7 mit der SP7 seine Leistung. Und das Wischtuch ist von solcher Qualität, dass auch das nach einer Wäsche wieder für Innen nutzbar ist.

Apropos Transformation: Die EB7 Elektrobürste zum Saugen von Hart- und Teppichböden hat einen Boost-Modus. Der lässt sich per Knopf am Handstück aktivieren, sorgt dann aber nicht nur für eine stärkere Saugkraft. Auch an der Bürste selbst verändert sich was. Hier klappt eine kleine Klappe auf, sodass Ihr im Boost-Modus sogar größeren Schmutz stärker einsaugt, sondern auch einen Luftzug vor dem Bodensauger erzeugt und dadurch generell mehr Power entsteht (siehe Foto).

Nicht nur die wechselbaren Aufsätze – ob zum Saugen, Wischen oder Autosaugen – machen den VK7 vielseitig einsetzbar. Auch ganz ohne Aufsatz, mit der schmal zulaufenden Saugdüse, ist der Kobold flexibel und vielseitig. Möglich macht’s ein Drehscharnier, das den Handgriff um 180° eindrehen und unten einrasten lässt. So wird aus dem langen Bodenstaubsauger ein kompakter Handstaubsauger. Da Motor, Akku und Filterbeutel im Korpus sitzen, gibt’s hier keine Leistungseinbußen. So ist der Vorwerk-Staubsauger ganz ohne Zubehör schon ein 2-in-1-Sauger.

Bei allen Lobeshymnen: 3 Dinge sind noch verbesserungswürdig

Der Saugwischer hat nicht nur positive Seiten. Nach einer längeren Nutzungszeit sind einige Dinge, die noch verbessert werden können. Das Gehäuse ist etwas anfällig, die reine Saugleistung etwas schwach und die Beweglichkeit lässt etwas zu Wünschen übrig.

Der Vorwerk Kobold VK7 verdient seine Lorbeeren zurecht. Testsieger in diversen Magazinen, bei der Stiftung Warentest und erprobt in vielen Haushalten. Wahr ist aber auch: Vieles davon darf man für Preise jenseits der 1.000 Euro in den meisten Sets auch erwarten.

Und dennoch bleiben so ein paar Dinge, die auch nach längerer Nutzungszeit – oder gerade dann – auffallen und hängen bleiben.

Das Gehäuse ist anfällig

Es mag wie eine Befindlichkeit wirken. Aber von einem Gerät in dieser Preisklasse erwarte ich ein wenig mehr Resilienz des Gehäuses. Klar, wir reden von einem reinen Gebrauchsprodukt. Aber auch vom Design her macht der Kobold einiges her und lässt sich eigentlich auch schön im Raum platzieren.

Davon bin ich nach einiger Zeit abgewichen – seitdem sich die Schlieren am weißen Gehäuse mehren, die beim alltäglichen Gebrauch entstehen. Einige mögen auch auf Sorglosigkeit zurückzuführen sein. Aber ein Staubsauger trifft im Einsatz nun mal zwangsläufig auf Fußleisten, Möbelränder und eckt hier und da an.

Tipp: Mit handelsüblichen Schmutzradierern bekommt man viele wieder weg, aber nicht alle.

Grundsätzlich lässt sich der VK7 übrigens sehr gut reinigen. Die Bürsten der EB7 lassen sich einfach entfernen und von aufgewickelten Haaren entfernen. Die Gummilippen des SP7 Saugwischer-Aufsatzes sind ebenfalls schnell abgewischt. Das Wischtuch kommt wie erwähnt in die Waschmaschine. Ansonsten bleibt vom eingesaugten Dreck nichts dort hängen, wo man es manuell beseitigen müsste.

Vorsaugen kann sich lohnen

Feinster Staub kann zum Problem für den Kobold VK7 werden. Auch wenn die Leistung des Saug-Wisch-Aufsatzes überzeugt, fällt es schwer wirklich alle Flusen zu erwischen, bevor das Wischpad darüber fährt. Um eine Verteilung dieser zu vermeiden, könnt Ihr fix einen Saugroboter darüber fahren lassen oder die breiteren Ansammlungen schnell zusammenfegen, um hier keine Überraschung zu erleben.

Bodenstaubsauger passt nicht unter alle Möbel

Bauartbedingt sitzt der Bodenstaubsauger, alias die Elektrobürste EB7, direkt am Gehäuse an. Das beginnt zwar zunächst schmal, wird dann aber (durch die Elektrik, die drinsteckt) schnell dicker. So misst es flachliegend mehr als 10 Zentimeter in der Höhe. Damit passt die Standard-Kombi aus VK7 und EB7 nicht mehr ohne Weiteres unter viele Möbelstücke, wie Sofas oder Regale. Umgehen lässt sich das natürlich mit Zubehör, das es für jedes erdenkliche Szenario gibt. In den Standard-Sets ist dieses aber nicht mit dabei.