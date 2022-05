Warcraft Arclight Rumble: Blizzard stellt sein neues Mobile Game vor

Neben Diablo Immortal kündigt Blizzard mit Arclight Rumble ein weiteres Spiel für Smartphones und Tablets an, das in diesem Jahr vor allem Fans des erfolgreichen Warcraft-Universums ansprechen soll. Das als "Tower Offense" beschriebene Mobile-Game bietet zum Start 70 Singleplayer-Missionen, in denen nicht nur gegnerische Einheiten abgewehrt (Tower Defense), sondern mit eigenen Helden und Truppen zudem Bosse besiegt werden müssen.



Dabei setzt Blizzard auf fünf bekannte Fraktionen: Allianz, Horde, Untote, Blackrock / Schwarzfels und Wildtiere. Außerdem besteht das eigene Team aus namhaften Anführern der Warcraft-Geschichte, zum Beispiel Erzmagierin Jaina Proudmoore oder Kriegshymnenklan-Häuptling Grommash Hellscream. Insgesamt können mehr als 60 Charaktere gesammelt werden, womit Warcraft Arclight Rumble nicht nur als Tower Defense- und Action-Strategiespiel beschrieben werden kann, sondern auch als so genannter Hero-Collector.