Schaut Ihr unterwegs Videos, Serien und Co. oder macht tagtäglich Social Media unsicher, reicht Euch ein geringes Datenvolumen von 10 GB oder weniger natürlich nicht aus. Aber auch nicht jeder braucht gleich 80 GB oder mehr. Ein guter Mittelweg bietet daher dieser Mobilfunktarif mit 40 GB Inklusiv-Volumen. Und trotz stabilem Telekom-Netz sind die Kosten hierfür zum Glück nicht so hoch, wie beim Provider selbst.

40 GB im Telekom-Netz – Das erwartet Euch beim Tarif-Hammer

Bei freenet könnt Ihr Euch jeden Monat 64 Prozent Rabatt auf den "Green LTE"-Tarif abgreifen. Statt 41,99 Euro müsst Ihr so nur noch 14,99 Euro pro Monat zahlen. Dafür bekommt Ihr die versprochenen 40 GB im nachweislich besten Netz der Telekom. Gesurft wird dabei mit 50 MBit/s – eine übliche Download-Geschwindigkeit, mit der Ihr ruckelfrei und ohne lange Wartezeiten surft und streamt.

Außerdem mit dabei: Eine Flat für Telefonate sowie SMS und EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Und der Tarif löst ein weiteres Problem, das Ihr vielleicht kennt. Denn er ist VoLTE sowie WiFi-Call fähig und reduziert somit Rauschen und Aussetzer beim Telefonieren, insbesondere in Innenräumen. Da Ihr den Tarif auch als eSIM nutzen könnt, lässt er sich darüber hinaus ebenso in Smartphones ohne physischen SIM-Slot oder in einer eSIM-fähigen Smartwatch nutzen.

So viel zahlt Ihr beim freenet-Deal wirklich

Für all das kommen monatliche Kosten in Höhe von 14,99 Euro auf Euch zu. Möchtet Ihr das 5G-Netz nutzen, müsst Ihr noch einmal zwei Euro Aufpreis pro Monat zahlen. Für dann 16,99 Euro Grundgebühr kommt Ihr immer noch sehr preiswert an einen spannenden Tarif im 5G-Netz der Telekom. Erteilt Ihr freenet eine Werbeerlaubnis – was sich etwa in Anrufen oder Mails äußern kann – spart Ihr Euch zudem den Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro. In der nachfolgenden Tabelle haben wir alle Eckdaten noch einmal für Euch zusammengefasst.

freenet Green LTE 40 GB Netz Telekom Datenvolumen 40 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 4G / 5G gegen Aufpreis möglich Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Gebühr 14,99 € Anschlusspreis 39,99 € (Erstattbar) Effektive monatliche Kosten pro verbrauchtem GB ~ 0,37 € Zum Angebot*

Bei diesem Angebot zahlt Ihr also effektiv nur 37 Cent pro verbrauchtem GB Datenvolumen. Das ist für einen Tarif im Magenta-Netz nicht wirklich viel. Entscheidet Ihr Euch für die 5G-Version, sind es ebenfalls nur 42 Cent pro GB. Allerdings setzt diese Rechnung voraus, dass Ihr Eure Werbeerlaubnis erteilt. Denkt zudem daran, dass die Kosten hier nach Ablauf der Mindestlaufzeit auf den regulären Preis von 41,99 Euro steigen.

Läuft zudem Euer aktueller Vertrag noch bis Ende des Monats, könnt Ihr den neuen Telekom-Tarif auch bis zum 30. September flexibel starten. Dadurch sichert Ihr Euch das Angebot jetzt bereits, zahlt aber nicht doppelt. Außerdem ist dieser Deal begrenzt, denn freenet gibt nur eine bestimmte Stückzahl an Verträgen zum kostengünstigen Preis heraus.

Zu guter Letzt bekommt Ihr bei Abschluss des Vertrags obendrein noch einen Monat des Streaming-Dienstes waipu.tv Perfect Plus gratis dazu. Wenn Ihr hieran kein Interesse habt, solltest Ihr diesen jedoch rechtzeitig kündigen, da das Abo nach dem Probemonat kostenpflichtig wird.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Worauf achtet Ihr bei solchen Tarifen am meisten? Gebt Ihr Eure Einwilligung um die Anschlussgebühr zu sparen? Lasst es uns wissen!