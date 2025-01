Meta hat die Funktion für mehrere Konten auf WhatsApp für Android erstmals im Jahr 2023 eingeführt. Dieses Update ermöglichte es den Nutzern, zwei WhatsApp-Nummern in derselben App zu verwalten, was es zu einer beliebten Option für diejenigen machte, die mit privaten und beruflichen Konten jonglieren. Jetzt scheint das Unternehmen daran zu arbeiten, diese Funktion auch auf iOS-Nutzer/innen auszuweiten.

Die neueste iOS-Beta-Version 25.2.10.70, die über das TestFlight-Programm verfügbar ist, zeigt, dass Meta die Funktion für mehrere Konten für iPhones testet. Wie WABetaInfo herausgefunden hat, können Nutzer/innen mit dieser Funktion mehrere Konten direkt in der App verwalten.

Laut einem Screenshot, der von Testern geteilt wurde, können Nutzer/innen ein zweites Konto in den Einstellungen der App einrichten. Es gibt zwei Einrichtungsoptionen:

Der Einrichtungsprozess scheint ähnlich zu sein wie die Funktion für mehrere Konten bei WhatsApp für Android. Sie unterscheidet sich jedoch von der "Multi-Device"-Funktion, mit der Nutzer/innen über mehrere Geräte auf denselben WhatsApp-Account zugreifen können. Da sich die Funktion noch in der Testphase befindet, kann sich die endgültige Implementierung noch ändern.

📝 WhatsApp beta for iOS 25.2.10.70: what's new?



WhatsApp is working on a feature to add and manage multiple accounts within the app, and it will be available in a future update!https://t.co/BtvOK2hAZO pic.twitter.com/CWsBGFMS6v