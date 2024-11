WhatsApp hat kürzlich eine Transkriptionsfunktion für seine beliebte Messaging-App angekündigt. Mit ihr könnt Ihr Sprachnachrichten direkt in der App in Text umwandeln. Das sind tolle Neuigkeiten, wenn Ihr (wie ich) keine Sprachnachrichten über WhatsApp erhalten wollt, aber keine Lust habt, Eure Kontakte zu nerven, damit sie aufhören, sie zu senden.

Natürlich gibt es viele gute Gründe, eine Sprachnachricht zu verschicken, anstatt zu tippen (z. B. wenn ihr Auto fahrt und dem Sprache-zu-Text-System Eures Telefons nicht traut). Und wenn Ihr Euch (wie ich) Sorgen macht, dass Facebook/Meta Eure Nachrichten verarbeitet, um sie zu transkribieren, könnt Ihr sicher sein, dass die Umwandlung auf dem Gerät erfolgt und auch offline durchgeführt werden kann (z. B. wenn ihr in einem anderen Land ohne eSIM unterwegs seid).

Zunächst ist die Transkription nur mit Nachrichten in Englisch, Hindi, Portugiesisch, Russisch und Spanisch kompatibel, sowohl für die reguläre App als auch für die WhatsApp Business-Alternative. Die Funktion wird noch an die Nutzer ausgerollt, sodass noch nicht jeder, der diese Sprachen nutzt, die Option hat. Wie auch immer, so benutzt ihr die Transkriptionsoption:

WhatsApp-Sprachnachrichten in Text umwandeln

Um die Funktion zu aktivieren, braucht Ihr eine Internetverbindung, damit Ihr das erforderliche Sprachpaket herunterladen könnt. Vergewissert Euch, dass Eure App auf dem neuesten Stand ist und folgt dann diesen Anweisungen.

Tippt in der Kontaktliste auf die Schaltfläche ⋮ (vertikale Ellipse). Wählt Einstellungen. Wählt Chats. Tippt auf Sprachnachrichtentranskripte, um die Option zu aktivieren. Wählt Eure bevorzugte Sprache für die Umwandlung von Nachrichten.

Aktiviert die Option „Sprachnachrichtenabschriften“ in den Chats-Einstellungen. © nextpit Für die Transkriptionsfunktion muss ein Sprachpaket heruntergeladen werden. Danach funktioniert die Option sogar offline. © nextpit Zunächst ist die native Funktion nur in den folgenden Sprachen verfügbar. © nextpit Um eine Sprachnachricht in Text umzuwandeln, drückt lange auf eine Audioaufnahme und wählt dann Transkribieren. Der Text wird direkt unter der Audionachricht angezeigt. © nextpit

Danach drückt Ihr im Chat-Fenster einfach lange auf eine Sprachnachricht und wählt Transkribieren. Alternativ könnt Ihr auch lange auf die Sprachnachricht drücken, dann auf die vertikale Ellipsen-Taste(⋮) und dann auf Transkribieren.

In einem begrenzten Test mit Aufnahmen auf Portugiesisch und Englisch variierten die Ergebnisse von durchschnittlich bis hervorragend, je nachdem, in welcher Umgebung die Nachrichten aufgenommen wurden. Audios, die unterwegs mit vielen Hintergrundgeräuschen aufgenommen wurden, hatten eine geringere Trefferquote, und Nachrichten mit Begriffen in anderen Sprachen wiesen ebenfalls Fehler auf, aber beide Szenarien sind wahrscheinlich der schlimmste Fall für jedes Spracherkennungssystem.

Anders als bei Telegram haben wir keine Einschränkungen bemerkt, wie oft Ihr die Funktion ohne Abonnement nutzen könnt. Andererseits funktionierte die Transkriptionsoption, zumindest in unseren Tests, nicht mit Videos, was eine nette Ergänzung für ein zukünftiges Upgrade sein könnte, um mit der Konkurrenz-App gleichzuziehen.