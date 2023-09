Wird das Google Pixel 8 Pro wirklich so teuer?

Nur noch wenige Tage, bis uns Google endlich am 4. Oktober seine neuesten Produkte offiziell vorstellen wird. Nachdem wir das Google Pixel 8, Google Pixel 8 Pro und die Google Pixel Watch 2 bereits in zahlreichen Teaser-Videos gesehen haben, findet am kommenden Mittwoch das Launch-Event statt. Dort erfahren wir dann endgültig die Preise und die Verfügbarkeit. Jetzt greift ein altbekannter Technik-Leaker vor: Er will bereits die genauen Preise und Vorbesteller-Boni kennen. Wenn er Recht behält, wird das Google Pixel 8 Pro richtig teuer!

Google Pixel 8 Pro fast so teuer wie ein Apple iPhone 15 Pro?

So sieht es wohl aus, das Google Pixel 8 Pro / © Google

Roland Quandt hat auf WinFuture einen Beitrag veröffentlicht, der uns die Haare zu Berge stehen lässt: Angeblich soll das Google Pixel 8 Pro satte 200 Euro mehr kosten als das Google Pixel 7 Pro im vergangenen Jahr. Jenes kostete zum Start mit 128 GB internen Programmspeicher 899 Euro. Weiter soll das Google Pixel 8 Pro 1.099 Euro kosten – ebenfalls mit 128 GB. Zum Vergleich: Das Apple iPhone 15 Pro (Test) kostet gerade einmal mit 1.199 Euro, also 100 Euro mehr.

Um sich diesen Preis halbwegs schönzureden, soll es für Vorbesteller des Premium-Pixel-Phones die Google Pixel Watch 2 im Wert von 399 Euro (LTE-Version: 449 Euro) gratis dazu geben. Wer jetzt der Meinung ist, dass es auch ruhig ein wenig teurer sein kann, der kann das in Obsidian, Porcelain und Sky Blue erhältlichen 8 Pro auch mit 256 GB (1.159 Euro) oder 512 GB (1.299 Euro) ab dem 4. Oktober vorbestellen. Die Auslieferung erfolgt laut Quelle am 12. Oktober – also knapp eine Woche später.

Google Pixel 8 wird ebenfalls teurer

Das sind die neuen Farben des Google Pixel 8. / © Google

Interessanterweise scheint Google beim Google Pixel 8 die Preisschraube nicht ganz so heftig angezogen zu haben. Obwohl: Das Google Pixel 8 in den Farben Peony Rose, Gray und Obsidian kostet auch noch 150 Euro mehr. Also anstelle von 649 Euro des Google Pixel 7 (Test) mit 128 GB Speicher wird das Google Pixel 8 allen Anschein nach 799 Euro kosten. Leider gibt es hier für Vorbesteller mutmaßlich keine Pixel Watch 2 und auch nicht die erste Google Pixel Watch (Test). Vielmehr packt Mountain View Euch die Google Pixel Buds Pro (Test) gratis mit in die Einkaufstüte.

Wo wir gerade über In-Ear-Kopfhörer reden: Die besten In-Ear-Kopfhörer mit ANC im Test!

Beide Pixel-Phones kommen gerüchteweise mit dem Google Tensor G3 und starten bei 128 GB internen Programmspeicher. Während das Pro mit einem 6,7 Zoll großem OLED-Display (3.120 x 1.440 Pixel), 120 Hz, 12 GB RAM, sowie einem 5.100 mAh starken Akku und einer 64-, 50- und 48-MP-Triple-Kamera zum Kunden kommt, speckt das Basismodell ein wenig ab. Hier werden ein 6,17 Zoll großes OLED-Panel (2.400 x 1.080 px) mit ebenfalls 120 Hz genannt, dazu soll es 8 GB RAM, 4.600 mAh Akkukapazität sowie eine 50- und 12-MP-Dual-Kamera geben.

So meine lieben überdurchschnittlich gut informierten Leser:innen! Was haltet Ihr denn von diesem "kleinen" Aufpreis, den Google sich einfach mal gönnt, während alle anderen Hersteller Ihre Smartphones günstiger machen? War überfällig oder sollen sie doch auf ihren Smartphones sitzen bleiben? Schreibt uns Eure Meinung unten in die Kommentare.