Xiaomi 14 im ersten Test: Hyper, hyper oder was?

Das Xiaomi 14 wurde gemeinsam mit dem Xiaomi 14 Pro und der neuen hauseigenen Benutzeroberfläche HyperOS Ende Oktober 2023 im Heimatland präsentiert. Nach einem ersten Test des Xiaomi 14 Pro wollen wir uns auch einen Blick auf das Xiaomi 14 gönnen, das ebenfalls mit einem Snapdragon 8 Gen 3 und einer 50-MP-Triple-Kamera von Leica ausgestattet ist. Hier unser erster Eindruck!

Xiaomi 14: Design und Verarbeitung Das 152,8 x 71,5 x 8,2 mm große und 193 g schwere Xiaomi 14 kommt ähnlich wie sein Vorgänger mit einem kantigem Design an den Seiten daher. Leider fällt uns bei unserer nach IP68 zertifizierten grünen Glasrückseite sofort die Empfänglichkeit für Fingerabdrücke unangenehm auf. Auch hier ragt die 4 x 4 cm große Leica-Kamerainsel für die drei 50-MP-Kameras, satte 7 mm oben links aus dem Gehäuse. Dennoch ist das Xiaomi-Flaggschiff gut ausbalanciert und liegt beim Tippen auf die Software-Tastatur sicher in der Hand. Ein echter Augenschmaus ist das 6,36 Zoll große Display, welches rundum wohl einen der dünnsten Ränder besitzt, was ich so als Technik-Redakteur bislang gesehen habe. Das Xiaomi 14 zeigt klare Kante! / © nextpit Auf der rechten Seite befindet sich von oben nach unten die Lautstärke-Taste, gefolgt von dem mittig positionierten Power- und Standby-Button mit einem guten Druckpunkt. Auf der Oberseite gibt es weder eine Öffnung für einen IR-Blaster, noch für einen zweiten Lautsprecher. Das Xiaomi 14 hat auf der Oberseite weder einen IR-Blaster, noch eine Öffnung für den zweiten Lautsprecher, der sich zwischen Displayglas und Rahmen befindet. / © nextpit Doch während es keine Möglichkeit für die Steuerung von dem TV oder der HiFi-Anlage via Smartphone gibt, ist sehr wohl ein zweiter Lautsprecher, für den durchaus beeindruckenden Stereosound – nahezu unsichtbar – zwischen Metallrahmen und dem Display verbaut. Den zweiten Lautsprecher muss man schon mit der Lupe suchen – es gibt ihn aber! / © nextpit Der unten, gemeinsam mit dem SIM-Slot und der Lautsprecher-Öffnung, positionierte USB-3.2-Anschluss rundet das Portfolio an möglichen Öffnungen am Xiaomi 14 ab. Alle Öffnungen des Xiaomi 14 befinden sich auf der Unterseite./ © nextpit

Xiaomi 14: Display Xiaomi bietet in seiner vierzehnten Irritation ein planes 6,36 Zoll großes AMOLED-Display. Die Auflösung beträgt 2.670 X 1.200 px bei 460 ppi. Die Punktdichte ist dabei identisch zum 6,73 Zoll größeren Display des Xiaomi 14 Pro das mit 3.200 x 1.440 px aufwarten kann. Eine Einstellung zu einer geringeren Auflösung zum Wohle des Akkus bat uns sich im Test nicht. Das Xiaomi 14 hat ein planes 6,36 Zoll großes AMOLED-Display. / © nextpit Dafür lässt sich die Bildwiederholrate von der Standard-Einstellung auf die benutzerdefinierte Rate von 120 Hz einstellen. Das ist aber im Grunde gar nicht notwendig, da die verwendete LTPO-Technologie ohnehin situationsbedingt die beste Refresh Rate wählt. Die Auflösung lässt sich beim Xiaomi 14 nicht verändern. / © nextpit Wie das Pro-Modell bietet auch der Bildschirm des Xiaomi 14 eine maximale Helligkeit von 3.000 Nits. Unsere Messgeräte bestätigen zwar nicht diesen im Labor ermittelten Wert, aber mit gemessenen 2.655 Nits wird das Panel dennoch ausreichend hell, um auch unter direktem Sonnenlicht gut ablesbar zu sein.

Xiaomi 14: Software Das Xiaomi 14 ist nicht nur einer der ersten Vertreter mit einem verbauten Snapdragon 8 der dritten Generation von Qualcomm, sondern auch eines der ersten Smartphones, welches die neue Benutzeroberfläche HyperOS anstelle von MIUI 14 (Vergleich) an Bord hat. Basis bildet natürlich Android 14 mit einem Google Sicherheitspatch vom 1. November 2023 – also auch nicht mehr so ganz taufrisch, was aber eher daran liegt, dass das EU-ROM bisher nicht offiziell ist. HyperOS weiß auf dem Xiaomi 14 durchaus zu gefallen. / © nextpit Wenn das Xiaomi 14 und 14 Pro ganz offiziell auf dem MWC 2024 global vorgestellt wird, sollte auch das ROM wieder auf dem neuesten Stand sein. Laut dem chinesischen Hersteller gibt es für das Xiaomi 14 vier Jahre lang System- und fünf Jahre Sicherheitsupdate. Bloatware ist bei "noch" bei HyperOS Fehlanzeige – gut! / © nextpit Das von TradingShenzhen zum Test zur Verfügung gestellte Xiaomi 14 bietet 256 GB internen Programmspeicher. Davon sind 17,9 GB für vorinstallierte Anwendungen, knapp 5 MB für Bildmaterial und etwas über 16 GB für System relevante Daten vergeben – bleiben also 238 GB zur freien Verfügung. Das bedeutet im Umkehrschluss, die Messe der Bloatware ist schnell gelesen: denn es gibt sie schlichtweg nicht! Auch System-Anwendungen lassen sich unproblematisch deinstallieren. Die Gestensteuerung samt "Back tap" machen das Leben leichter. / © nextpit Ansonsten haben wir uns im ersten Test bisher nicht allzu viel mit der Software auseinandergesetzt. So viel wird aber auch nach wenigen Tagen schon deutlich: Es gibt auch unter HyperOS viele nützliche Funktionen wie beispielsweise die Gaming-Mode-App oder die unterschiedlichen Gestensteuerungen, die sogar zwei- und dreifaches Tippen auf der Rückseite mit einer App-Verknüpfung zulassen.

Xiaomi 14: Performance Gründer und amtierender Xiaomi-CEO Lei Jun konnte im vergangenen Jahr wieder einmal als erster Hersteller den Snapdragon 8 Gen 3 in einem Smartphone präsentieren. Dazu gesellen sich in unserem Fall 12 GB LPDDR5X RAM und 256 GB interner und nicht erweiterbarer UFS-4.0-Programmspeicher. In welcher Konfiguration der chinesische Hersteller das Xiaomi 14 global (vermutlich zum MWC 2024) auf den Markt bringt, ist bislang nicht bekannt. Wie auch schon beim Test des Xiaomi 14 Pro, ist auch bei dem Basismodell nach Öffnen des 3DMark-Benchmark-Tests der Hinweis "Keine UL-Server-Verbindung" unten zu lesen. Alternativ haben wir aber, neben dem typischen Geekbench 5 und 6, auch einen AnTuTu-Benchmark-Test ausgeführt. Kein Throttling und keine Hitzeentwicklung. Was ist denn da los, Xiaomi? / © nextpit Doch zuerst quält uns die Frage, ob denn bei dem Xiaomi 14 das identische softwareseitige Throttling des Prozessors stattfindet. Doch Fehlanzeige! Grund dafür dürfte das EU-ROM sein, das augenscheinlich anders mit der Hitzeentwicklung des Qualcomm-Prozessors umgeht. Haptisch ist alles trotz starker Belastung im grünen Bereich. Der Performance-Test zeigt dann aber eine deutlich niedrigere Auslastung, sodass ein softwareseitiges Eingreifen erst gar nicht notwendig wird. Im Benchmark schlägt sich der Snapdragon 8 Gen 3 wacker. / © nextpit Der Benchmark in der Geekbench-Version 5 bietet uns 1.641 Punkte im Single- und 6.087 Punkte im Multi-Core-Score. Gleiches Spiel mit dem Geekbench 6, wo uns 2.153 Punkte im Single- und 6.568 Punkte im Multi-Core-Score angezeigt werden. Zum Vergleich, das pure Gaming-Monster Redmagic 9 Pro bietet mit gleichem Prozessor 2.253, beziehungsweise 7.036 Punkte. Das besitzt jedoch auch einen Hardwarelüfter zum permanenten Kühlen des SoCs. Egal, welches Spiel: Aussetzen war gestern! / © nextpit Der AnTuTu-Benchmark-Test zeigt uns einen Wert von 1.803.384 Punkte. Auch hier zur optimalen Einordnung der Vergleichswert vom Samsung Galaxy S24 mit dem Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, mit 1.546.699 Punkten. Das bedeutet im Alltag – unabhängig ob Real Racing 3, PUBG, Last Bullet oder Subway Surfer – Ihr seid mit dem Xiaomi 14 mit ausreichend Performance in allen Situationen ausgestattet.

Xiaomi 14: Kamera Auch das Basismodell ist auf der Rückseite mit einem quadratischen, wenn auch kleinerem, Kamera-Array ausgestattet, welches neben dem prominenten Leica-Logo, drei 50-MP-Kameras, ein LED-Dual-Tone-Blitzlicht, einen Infrarot-Blaster und ein Mikrofon beherbergt. Auf der Front gibt es oben mittig positioniert eine 32-MP-Kamera im Punch-Hole-Design. Das Xiaomi 14 besitzt wie das Pro-Modell eine 32-MP-Frontkamera im Punch-Hole-Design. / © nextpit Bei der Hauptkamera handelt es sich um einen OmniVision Light Hunter 900, hinter dessen Namen sich vermutlich der OV50H verbirgt, der auch im Xiaomi Mix Fold 4 verbaut sein soll. Der Image-Sensor ist 1/1.3 Zoll groß, bietet eine Blende von maximalen f/1.6 und eine optisch stabilisierte (OIS) äquivalente Brennweite von 23 mm. Es gibt also nicht wie im Pro-Modell eine variable Blende. Ebenfalls unterscheidet die beiden Smartphone-Kameras die Leica-Summilux-Linse, welche dem Pro vorbehalten ist. Auch die Telezoom-Kamera bietet bei einer Blende von f/2.0 und einer Brennweite von 75 mm ein OIS und einen 3,2-fachen verlustfreien Zoom. Die maximale Vergrößerung ist bei dem Xiaomi 14 ein 60-facher digital Zoom. Sie ist es auch, die bei unserem Xiaomi-Smartphone für Portrait- und Makro-Aufnahmen verwendet wird. Dreimal 50 MP im Quadrat – die ersten Ergebnisse können durchaus überzeugen. / © nextpit Den Abschluss der drei 50-MP-Kameras macht ein Ultra-Weitwinkel-Objektiv mit einer Blende von f/2.2, einer äquivalenten Brennweite von 14 mm und einem Sichtfeld von 115 Grad. Auch wenn es sich hier um einen ersten Test handelt, den wir mit dem Release des globalen Modells final updaten, möchten wir Euch ein paar erste Testfotos nicht vorenthalten. Das Xiaomi 14 fotografiert standardmäßig mit 12,5 MP im Pixel-Binning-Verfahren. Es können jedoch auch die kompletten 50 MP von Euch forciert werden. Ebenfalls zum Standard bei Xiaomi-Kameras mit Leica-Branding gehört der Leica Authentic und Vibrant Style, welcher sich mit dezenter Kolorierung oder eben der nackten und zum Teil farblosen Tatsachen digital verewigt. Wir haben uns für die minimal aufgepimpte Variante des Vibrant Style entschieden. Und es ist mir fast schon unangenehm, mich hier zu wiederholen: Aber Tagesaufnahmen gelingen durch die Bank. Egal, ob Ihr im Weitwinkel, bis zum 3,2-fachen Zoom, Portrait- oder Makro-Aufnahmen tätigt. Die Fotos sind kontrastreich, bieten viele Details und einen guten Dynamikumfang. Ob die Aufnahmen auch mit dem restlichen Spitzenfeld wie einem Samsung Galaxy S24 Ultra (Test) mithalten können, wird bald einer unser beliebten Kamera-Blindtests zeigen. Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Frontkamera bei Tage © nextpit Testfoto mit der Frontkamera bei Tage © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (0,6x Zoom/Weitwinkel) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (2x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (3,2x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (5x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (10x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (39x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (60x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (1x Zoom) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera bei Tage (Super-Makro) © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera im Night-Mode © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera im Night-Mode © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera im Night-Mode © nextpit Testfoto mit der Hauptkamera im Night-Mode © nextpit Testfoto mit der Frontkamera im Night-Mode © nextpit Testfoto mit der Frontkamera im Night-Mode © nextpit Bei den Nachtaufnahmen mache ich es kurz: Mit der Hauptkamera top, mit der Weitwinkel oder Telezoom-Kamera braucht es ein wenig Übung. Fotos mit der Frontkamera hingegen gefielen uns durch die Reihe – kann aber auch am Motiv liegen – also wartet hier lieber den finalen Test ab.

Xiaomi 14: Akku Bereits beim Xiaomi 14 Pro hatte uns der Akkuverbrauch positiv überrascht und nun konnte das Ergebnis des Xiaomi 14 dieses noch einmal toppen. Dabei ist die Kapazität mit 4.610 mAh geringer als die 4.880 mAh des Pro-Akkus. Zwei Tage gemäßigter Betrieb ist also kein Problem für einen Xiaomi-14-Träger. Xiaomi gönnt Euch das 90-W-Netzteil direkt beim Kauf des Smartphones. / © nextpit Der chinesische Hersteller packt Euch ein 90-W-Netzteil mit der berühmten HyperCharge-Power mit in den Lieferumfang. Wer nicht Kabelgebunden sein möchte, kann der kabellosen Freiheit mit 50 W frönen. Gleiche Freiheit teilt das Device mit 10 W mit anderen kabellosen Wearables. Im "PC Mark Work 3.0"-Batterietest bestätigt sich auch unser Eindruck. Anstelle der 12 Stunden und 20 Minuten des Xiaomi 14 Pro liefert das Basismodell mit dem kleineren Akku satte 13 Stunden und 30 Minuten ab. Das Ganze wohl bemerkt bei 200 Nits, eingeschalteten Flugmodus und einer forcierten Bildwiederholrate von 120 Hz. Ich würde meine Hand ins gelöschte Feuer legen, dass mit 60 Hz noch ein, zwei Stunden mehr drin wären. Beim Akkutest kann das Xiaomi 14 in jeder Hinsicht überzeugen. / © nextpit Was den Ladevorgang anbelangt, habe ich in meinem Hands-on auch schon ein paar Fakten parat: So sind nach 5 Minuten 20 Prozent, beziehungsweise 28 Prozent im Boost-Modus im Akku. Nach 30 Minuten allein mit dem 90-W-Charger sind 70 Prozent im Akku, gepimpt 94 Prozent. So ist das Xiaomi 14 im normalen Modus in 50 Minuten final geladen und im Boost in beachtlichen 36 Minuten. Das kann sich doch sehen lassen, oder?