Meinung: Bitte, Xiaomi – repariert endlich Euren Dark Mode!

Versteht mich jetzt nicht falsch. Ich liebe mein Note 9 Pro. Es ist vielseitig und trotz seines Alters hält die Hardware immer noch mit meinen täglichen Bedürfnissen mit. Aber einige Software-Probleme lassen mich wirklich wünschen, ich hätte etwas mehr Geld in die Hand genommen und mich für ein Samsung A52 5G entschieden.

Das Ärgerlichste an der Problematik ist der integrierte Dark Mode. In der Vergangenheit invertierte mein geliebtes Note 9 Pro Bilder im Messenger, Texte verschmolzen mit dem Hintergrund einer Website und Snapchat ist immer noch unbrauchbar.

Haftungsausschluss: MIUI 13 hat Änderungen an der Funktion des Dark Mode vorgenommen, aber viele Nutzer:innen berichten immer noch von Problemen damit. Da ich MIUI 13 selbst bisher nicht getestet habe, basiert dieser Artikel ausschließlich auf meinen Erfahrungen mit MIUI 12.5.3 und wurde auch auf 12.5.19 (der neuesten Version) getestet.

Dark Mode 2.0? Eher "Nullkommanull"

Snapchat (links) ist immer noch unbrauchbar, da die meisten U.I.-Elemente unsichtbar sind. Slack (rechts) hingegen hat kleinere Probleme mit einigen inversen Bildern. / © NextPit

Vor zwei Jahren gab es zwar Dark-Modes, bei denen die Benutzeroberfläche in dunkleren Farbtönen erscheint, um die Belastung der Augen zu verringern. Allerdings galten sie noch als eine ziemliche Neuheit. Mit MIUI 12 brachte Xiaomi daher eine "Dark Mode 2.0"-Funktion. Diese fungierte als globaler Filter, der alle hellen Inhalte auf dem Bildschirm in den "Dunkelmodus" umwandelte, der heutzutage als "Normal" in der App-Entwicklung gilt. Aber die Umsetzung ist wirklich nicht gelungen. Am Ende gab ich auf und lebe seitdem mit dem aktivierten Light-Mode.

Die vorgeschlagene "Lösung" besteht darin, die Anwendungen über ein Menü auszuschließen. Das ist keine attraktive Lösung, denn die Augen müssen sich ständig neu anpassen, wenn man zwischen hellen Apps und dunkler System-UI wechselt.

Fairerweise muss man sagen, dass nach MIUI 12.5 nur noch ein Bruchteil der Probleme besteht. Apps wie Metas Facebook, Messenger und Instagram wurden am deutlichsten verbessert und können fast ohne Schwierigkeiten genutzt werden... fast.

Selbst Xiaomis eigene App hat Probleme, und die Verwendung einer anderen Tastatur als Gboard ist schwierig. / © NextPit

Diese Woche ist mir der Geduldsfaden endgültig gerissen: Ich wollte einfach einen Facebook-Beitrag schreiben und da ich wusste, dass Facebook den Dunkelmodus von Haus aus unterstützt, sollten eigentlich keine Probleme auftreten. Während ich meinen Beitrag eintippte, erschien der Text in Weiß auf einem weißem Hintergrund.

Zu meinem Entsetzen sorgte Xiaomis Bug dafür, dass das, was ich eingegeben habe, nicht mehr vom Hintergrund unterschieden werden konnte. Und das, was ich posten wollte, erschien nur als weißer Balken mit einem Emoji in jeder Zeile. Das Deaktivieren des Dark Mode 2.0 für Facebook hat das Problem behoben. Bei Tastaturen hat diese Lösung allerdings nicht funktioniert.

Das Gras auf der anderen Seite ist grüner

Sollte es sich so anhören, als würde ich überreagieren, dann liegt das daran, dass der Fehler schon seit zwei Jahren besteht. Ich habe vor kurzem das Oppo Find X5 getestet, das mit ColorOS V12.1 ausgestattet ist und eine identische – aber besser umgesetzte – Dark Mode-Funktion besitzt. Wie man auf den Bildern sehen kann, sieht das Snapchat-Menü immer noch so aus, als wäre es in den Kindertagen des U.I.-Designs entstanden, aber das ist ein Zugeständnis, das ich bereit bin zu machen, denn es ist ja schwarz, und zumindest funktioniert es.

In ColorOS V12.1 funktioniert Snapchat (links), wir bekommen mehr Optionen und die seltsamen Bugs in Slack (rechts) treten nicht mehr auf. / © NextPit

Im Gegensatz dazu funktioniert selbst die "Xiaomi Mi Fit"-App nicht gut mit dem Dark Mode 2.0. Die App selbst hat keinen implementierten Dark Mode. Das ist eigentlich das Schlimmste daran: Xiaomi hat nicht einmal sichergestellt, dass die hauseigenen Apps auf ihren eigenen Geräten richtig funktionieren.

Das eigentliche Problem angehen

In erster Linie bin ich ein Android-Nutzer, und ich komme mit anfänglichen Fehler bei vielversprechenden Funktionen gut klar. "Vielversprechend" ist in diesem Zusammenhang ein wichtiges Wort, weil es Erwartungen weckt und Engagement impliziert. Das Problem hierbei ist allerdings, dass Funktionen nur halb fertig gestellt sind. Es wird erwartet, dass Kund:innen zu einem neuen Gerät mit vermeintlich besseren Funktionen wechseln.

Meine Bitte an Xiaomi und andere Unternehmen da draußen: Anstatt mir ein neues, kaputtes Gerät zu verkaufen, um das alte, kaputte Gerät zu ersetzen, repariert einfach mein altes, kaputtes Gerät so, dass ich es problemlos benutzen kann, bis ich wieder Lust auf Experimente habe. Erst dann werde ich Euch wieder mit Freude mein Geld geben.

Diese Entscheidung fällt mir nicht leicht, denn das Redmi Note 9 Pro ist seit vielen Jahren mein treuer Begleiter und ich würde mich gerne wieder für ein neues Xiaomi entscheiden können. Aber es ist an der Zeit, auch konsequent an der entsprechenden Software zu arbeiten. Also Xiaomi, bitte, es ist schon zu lange her. Repariert endlich euren Dark Mode.

Jetzt seid Ihr an der Reihe: Habt Ihr Euch jemals von einem Unternehmen vergessen gefühlt, das Euer Gerät eigentlich immer noch unterstützen sollte? Dies ist Eure Chance, Euch in den Kommentaren (respektvoll) zu äußern.