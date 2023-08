Xiaomi Smart Band 8 im ersten Test: Teurer, aber nicht zwingend besser!

Der schmale Xiaomi-Fitness-Tracker ist wohl das bekannteste Aushängeschild des chinesischen Erfolgskonzerns. Der Nachfolger des Xiaomi Smart Band 7 (Test) ist nun als Xiaomi Smart Band 8 im Heimatland erschienen. Bis der globale Launch vollzogen wird, haben wir uns für Euch den beliebten Fitness-Tracker schon einmal genauer angeschaut, ob er seinem guten Ruf als preiswertes Wearable auch noch 2023 gerecht wird.

Xiaomi Smart Band 8: Preis und Verfügbarkeit Xiaomi lässt uns erneut am langen Arm verhungern, was die globale Verfügbarkeit seiner Geräte anbelangt. Wie fast immer folgt das Unternehmen dem Prinzip "China first", wenngleich die Ankündigung des Xiaomi 13 Ultra (Test) weltweit gleichzeitig erfolgte, der globale Verkaufsstart dann aber doch noch mehrere Wochen auf sich warten ließ. Das Xiaomi Smart Band 8 lässt optisch keine Veränderung vermuten. / © nextpit Das Xiaomi Smart Band 8 ist ebenfalls schon am 18. April 2023 in China präsentiert worden und auch dort entsprechend verfügbar. Wer hierzulande dem Druck des Wartens nicht gewachsen ist, kann den schlanken Fitness-Tracker bereits bei unserem deutschsprachigen Kooperationspartner TradingShenzhen kaufen. Das Device kostete ursprünglich 77 Euro und ist inzwischen auf 69 Euro reduziert und sogar EU-lagernd, was Euch eine schnelle Lieferung gewährleistet. Affiliate Angebot Xiaomi Smart Band 8 Keine Frage: Der Preis ist meiner Meinung nach eine Frechheit dafür, dass sich das Xiaomi Mi Band einst für unter 20 Euro in Deutschland etabliert hat. Noch dazu handelt es sich hier um ein Modell ohne einen NFC-Chip (M2239B1 ohne NFC / M2240B1 mit NFC), der global ohnehin keinen Sinn ergeben würde, da europäische Kreditkarten nicht unterstützt werden. Die Frage, ob der Begriff "Fitness-Tracker" in diesem Zusammenhang noch gerechtfertigt ist, wird dieser erste Test wie folgt klären.

Xiaomi Smart Band 8: Design und Verarbeitung Die erste große Überraschung offenbart uns das Xiaomi Smart Band 8 mit seiner neuen Aufnahme für das Armband. War das bislang einfach nur in ein Silikonband "reingedrückt", so haben wir nun zwei Aufnahmen, die wir so nur von einer Smartwatch her kennen. Optisch lässt sich dieser Unterschied aber nur durch einen intensiven Blick auf die Rückseite aufdecken. Dieses Jahr lassen sich die Armbänder mithilfe zweier Verschlüsse austauschen./ © nextpit Natürlich bedeutet dieser Umstand auch gleich einmal, dass Ihr alle Euren bunten TPU-Armbänder vergangener Generationen in die Tonne drücken könnt. Der Vorteil: Es gibt neue Metall-, Leder- und andere stylische Armbänder, als auch Zubehör für eine Halskette und für die Montage am Schuh. Das Xiaomi Smart Band 8 lässt sich auch modisch als Halskette tragen. / © nextpit Bei letzterem Zubehör soll zusätzlich ein genaueres Tracking (13 Daten) der Schrittlänge, der Kraft beim Auftreten, Bodenkontakt und der Schrittzahl gewährleistet sein. Überprüfen konnten wir das mangels der Verfügbarkeit des exklusiven MiBand 8 Running Pods nicht. Im Zubehör gibt es einige zusätzliche Accessoires. / © nextpit Trotz der neuen Befestigung der Armbänder ist das ab Werk mitgelieferte Silikon-Armband erneut mit dem bekannten Druckverschluss versehen. Besitzer älterer Xiaomi-Smart-Bänder können vermutlich in diesem Augenblick nachempfinden, wie oft sich der smarte Tracker schon von allein gelöst hat und der Fitnesstracker bei einem Eigengewicht von nur 27 g plötzlich verschwunden war, ohne dass es dem Besitzer auffiel. Die gute alte Smart-Band-Schließe öffnet sich gern ungewollt./ © nextpit Das ist eben die Kehrseite der Medaille, des ansonsten erfreulich unauffälligen Xiaomi Smart Band, mit den Maßen von nur 48 x 22,5 x 11 mm. Den Schutz nach 5ATM gegen das Eindringen von Wasser hat man auch in der achten Generation beibehalten. Auch kommt das Band 8 komplett ohne Hardwaretasten aus und realisiert die gesamte Bedienung über das touchsensitive Display.

Xiaomi Smart Band 8: Display Das wiederum kommt mit einer Diagonale von 1,62 Zoll und 192 x 490 AMOLED-Bild-Punkten zu Euch. Durch die für einen Fitness-Tracker hohe Bildwiederholrate von 60 Hz und der maximalen Helligkeit von 600 Nits, lässt sich der durch gehärtetes 2.5D-Glas geschützte Bildschirm auch unter direktem Sonnenlicht sehr gut ablesen. Das Xiaomi Smart Band 8 kann nun 60 Hz und 600 Nits. / © nextpit Durch die 60 Hz lässt sich das Display nun auch schnell und flüssig bedienen. Die zeitweiligen Gedenkminuten gehören ab sofort der Vergangenheit an. Die Software bietet knapp 200 unterschiedliche Watchfaces – zu Deutsch, Zifferblätter – wovon einige auch kleine Mini-Games sind, was uns ein wenig verwundert hat, da wir diese ganz woanders vermutet hätten. Mit dem Xiaomi Smart Band 8 gibt es viele neue Watchfaces, Armbänder und Mini-Games. / © nextpit Bei der guten Helligkeit des AMOLED-Bildschirms macht jetzt auch ein Always-on-Display auf dem smarten Band einen Sinn. Alternativ steht nach wie vor die Aktivierung des Panels durch eine entsprechende Handgelenksgeste oder einem liebevoll ausgeführtem "touch" auf das Display zur Auswahl. Neu ist die automatische Helligkeitsregulierung, welche im täglichen Einsatz sehr zuverlässig funktionierte. Generell ist das Panel als kontrastreich und gut ablesbar zu bewerten.

Software und Sensoren Informationen zum Prozessor, Arbeitsspeicher oder gar Betriebssystem auf dem vermeidlichen Fitness-Tracker nimmt Xiaomi vermutlich mit ins Grab. Zumindest gibt man uns bekannt, dass das Xiaomi Smart Band 8 mit Android 6.0 (Marshmallow) und iOS 12.0 oder höher kompatibel ist. Die Ersteinrichtung ist jedoch jedes Mal eine Art Überraschungsei bei Xiaomi. Allerdings muss man dem Unternehmen zugutehalten, dass es sich hier bei unserem Ersteindruck um das chinesische Modell handelt, das ohnehin nur der chinesischen und englischen Sprache mächtig ist. Dieses Jahr lässt sich das Smart Band 8 (China-Version) nur mit der "Mi Fitness"-App und nicht über Zepp Life oder gar Google Fit (Wear OS) synchronisieren. Es ist ein zuvor eingerichtetes Xiaomi-Konto vonnöten und auch müsst Ihr in den Einstellungen der App aus China stammen. Ich enthalte mich an dieser Stelle einmal dem ausführlichen Prozedere – es ist aber schon ein kleiner Akt. Die Menüführung ist gewiss gewöhnungsbedürftig – wer sie aber einmal verstanden hat, wird sich schnell im horizontalen und vertikalen wischen zurechtfinden. Zuträglich ist dabei, dass der zuletzt ausgeführte Trainingsmodi, bei einer Auswahl von über 150 Stück, in der Anordnung nach oben wandert. Rot für den SpO2-Sensor und ... / © nextpit Dank einem kombinierten Herzfrequenz- und SpO2-Sensor, sowie einem 6-Achsen-Bewegungssensor sind eine Vielzahl an Messungen möglich. Dazu zählt auch die VO2-Max-Analyse, das Schlaf- und Stress-Tracking und für Nutzerinnen die Überwachung des Menstruationszyklus. Ein Kontakt zu den GPS-Satelliten ist auch dieses Jahr nur über die Empfänger des gekoppelten Smartphones möglich. Generell zeigen Vergleiche zu einer Apple Watch oder der TicWatch Pro 5 von Mobvoi (Test) eklatante Differenzen. So berechnet beispielsweise bei einem Lauftraining von 10 km, der Xiaomi-Fitness-Tracker nur 8,5 km. ... eine grüne LED für den Herzfrequenzsensor. / © nextpit Ich will hier gar nicht so hart ins Gericht gehen, da es sich, wie bereits mehrfach erwähnt, um das chinesische Modell handelt. Hier werden wir aber definitiv bei unserem ausführlichen Testbericht noch einmal genauer hinschauen. Schließlich verlangt der chinesische Hersteller auch eine beachtliche Summe an Geld, für die es inzwischen auch bessere Alternativen am Markt gibt.

Xiaomi Smart Band 8: Akku Das Xiaomi Smart Band 8 hat einen Akku mit einer Kapazität von 190 mAh fest verbaut. Das sind 10 mAh mehr, als der Vorgänger vorweisen kann. Grund genug, in China mit einer Laufzeit von bis zu 16 Tagen zu werben. Mit dem neuen Always-on-Modus sind es dann nur noch 5 bis 6 Tage, was im Grunde angesichts der durchschnittlichen Laufzeiten einer Apple Watch auch noch eine beachtliche Zeit ist. Das "Schnellladekabel" ist auch dieses Jahr magnetisch. / © nextpit Etwas ungewöhnlich empfinde ich die Angabe der "brandneuen Schnellladung", die angesichts des fehlendem Netzteils im Lieferumfang doch ein wenig verwundert. Es gibt lediglich ein knapp 40 cm langes und magnetisches Kabel zum Smart Band 8 dazu. Das kann auch nur einseitig angeschlossen werden und macht eine Nutzung des Trackers im Ladezustand unmöglich. Keine Stunde und das Xiaomi Smart Band 8 ist von 0 auf 100 % voll. / © nextpit Der gesamte Vorgang ist jedoch in einer knappen Stunde abgewickelt, was im Grunde vollkommen okay ist. Zu den allgemeinen Laufzeiten kann ich noch nicht wirklich eine empirische Aussage tätigen, da mein Nutzerverhalten in der Testphase sehr variierte. Dennoch würde ich die Akkulaufzeit bei einer täglichen Trainingssession, dem ausgeschalteten Always-on-Display (halte ich aufgrund der Aktivierung durch eine Geste für unnötig) und der automatischen Helligkeitsregulierung sowie eingehenden WhatsApp- und E-Mail-Nachrichten auf knapp zehn Tage schätzen.

Xiaomi Smart Band 8: Technische Daten Technische Daten Name des Geräts Xiaomi Smart Band 8 Bild Bildschirm 1,62 Zoll AMOLED

192 x 490 px (326 ppi)

60 Hz Bildwiederholrate

max. 600 Nits

2.5D gehärtetes Glas Maße 48 x 22,5 x 10,99 mm (H x B x T) Gewicht 27 g Farben Schwarz, Weiß Akku 190 mAh

Schnellladeunterstützung

Ladekabel dabei, Netzteil nicht Schutz 5 ATM Verbindung Bluetooth BLE 5.1

NFC (M2240B1) Sensoren Herzfrequenz

Blutsauerstoff

6 Bewegungssensoren Sonstiges kompatibel zu Android 6.0 (oder höher)

iOS 12.0 (oder höher)

150 Sportmodi

verfügbare Sprachen: chinesisch, englisch