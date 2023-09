Xiaomi Watch 2 Pro im ersten Test: die erste richtige Xiaomi-Smartwatch

Rechts am Gehäuse gibt's nach wie vor eine dreh- und drückbaren Krone, darüber und darunter verpasst Xiaomi der Watch 2 Pro jeweils einen Button: oben eine Shortcut-Taste mit benutzerdefinierbarer Funktion, unten ein Button für Zurück, und per Betätigung der digitalen Krone holt Ihr den App-Drawer aufs Display – typisch Wear OS eben.

Um den Antrieb in der Xiaomi-Smartwatch kümmert sich der neue Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 – und das spürt man. Alle Inhalte auf der Uhr laufen selbst auf den Vorseriengeräten, die wir ausprobieren konnten, wunderbar flüssig. Die Xiaomi Watch 2 Pro gibt es wie eingangs erwähnt in zwei Versionen: als Bluetooth-Version und als LTE-Version mit eSIM-Support.

Sensoren und Tracking

Die Watch 2 Pro will nicht nur smart, sondern auch sportlich sein. Dazu verpasst Xiaomi der Uhr einen ganzen Schwung an Sensoren, die den Träger und seine Umwelt vermessen. Zumindest auf dem Papier überzeugen die Möglichkeiten.

Den Großteil der Tracking-Aufgaben übernimmt der optische PPG-Sensor auf der Unterseite der Smartwatch. Er misst neben dem Puls auch die Blutsauerstoffsättigung und sogar den Blutdruck. Ob auch die Herzfrequenzvariabilität erfasst wird, konnten wir leider in der kurzen Testzeit nicht in Erfahrung bringen, werden dies aber noch nachholen. Das gleiche gilt natürlich auch für die Sensoren und wie akkurat diese arbeiten: Das ist ein Fall für den ausführlichen Test.

Auf der Unterseite der Xiaomi Watch 2 Pro befindet sich ein PPG-Sensor zur Messung von Puls und mehr. / © nextpit

Daneben bietet die Watch 2 Pro auch einen elektrischen Sensor. Über diesen kann die Smartwatch die Zusammensetzung des Körpergewebes im Oberkörper messen und extrapoliert daraus Euren Körperfettanteil. Auch wenn es der Sensor eigentlich ermöglichen würde: Eine EKG-Funktion gibt's leider nicht. Diese ließe sich aber theoretisch per Software-Update nachliefern.

Schließlich bietet die Watch 2 Pro auch noch einen Dual-Band-GNSS-Sensor (L1 und L5), der eine sehr präzise Ortung über GPS & Co. ermöglichen sollte. Auch das werden wir natürlich noch ausführlich für Euch testen. Die Erfahrung zeigt, dass gerade in Gebieten mit schlechter Sicht auf den Himmel – beispielsweise in Städten oder im Wald – die Messung hier deutlich präziser gelingt. Schließlich sind auch noch Sensoren für Kompass und Luftdruck an Bord.