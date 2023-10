27 GB nur 10,99 Euro im o2-Netz: die Tarif-Deals von handyvertrag.de!

Bei handyvertrag.de könnt Ihr Euch mal wieder spannende Handytarife für den kleinen Groschen sichern. Der Provider erhöht derzeit das Datenvolumen um bis zu 12 GB extra, ohne mehr als 15 Euro im Monat von Euch zu verlangen. Außerdem lassen sich die Tarife monatlich kündigen. In diesem Tarif-Check verrät Euch nextpit alle Details zu den Angeboten.

Der Anbieter handyvertrag.de zählt, wie viele andere, zur Drillisch Group, die sich vor allem durch Discount-Handytarife einen Namen gemacht hat. Möchtet Ihr eine geringe monatliche Zahlung, dafür aber möglichst viel Datenvolumen, seid Ihr bei diesen Providern an der richtigen Adresse. Allerdings müsst Ihr den richtigen Zeitpunkt erwischen, um echte Deals zu ergattern und gerade ist ein solcher gekommen. Denn bei handyvertrag.de gibt es vier spannende Tarif-Varianten zum kleinen Preis.

Affiliate Angebot handyvertrag.de 7 GB für 5,99 € | 17 GB für 7,99 € | 27 GB für 27,99 € | 37 GB für 14,99 €

Dabei ähneln sich die Mobilfunktarife in vielen Aspekten. Alle Angebote nutzen das 4G-Netz der Telefónica und verfügen über eine maximale Download-Bandbreite von 50 MBit/s. Zusätzlich habt Ihr die Möglichkeit, eine Laufzeit von 24 Monaten oder 1 Monat zu wählen. So zahlt Ihr für die längere Vertragsbindung nur 9,99 Euro Anschlussgebühr zusätzlich, während Ihr für die monatliche Kündigungsfrist mit 19,99 Euro rechnen müsst. Außerdem beinhalten alle Angebote eine Allnet-Flat sowie kostenloses EU-Roaming.

Die Angebote von handyvertrag.de im Tarif-Check

Die Unterschiede liegen bei diesen Deals also lediglich in den Kosten und im verfügbaren Datenvolumen. So zahlt Ihr für die kleinste Variante gerade einmal 5,99 Euro monatlich und erhaltet dafür 7 GB Inklusiv-Volumen. Soll es etwas mehr sein, gibt es 17 GB Datenvolumen bereits für 7,99 Euro monatlich oder 27 GB für 10,99 Euro. Das größte Tarif-Modell bietet Vielsurfern satte 37 GB Daten im Monat für gerade einmal 14,99 Euro. Diese Konditionen sind entstanden, da handyvertrag.de nicht nur das verfügbare Datenvolumen erhöht, sondern gleichzeitig die monatlichen Kosten senkt.

Wie Ihr der Tarif-Tabelle entnehmen könnt, zahlt Ihr effektiv pro verbrauchtem GB bei den beiden größten Varianten deutlich weniger, als bei der vermeintlich günstigsten Tarif-Option. Allerdings fahrt Ihr mit den tatsächlichen monatlichen Kosten dennoch beim kleinsten Angebot am besten, da Ihr nur 5,99 Euro für 7 GB Datenvolumen zahlt.

Alles in allem sind die Angebote also durchaus spannend und gerade Vielsurfer kommen hier voll auf ihre Kosten. Allerdings fehlt Euch der Zugang zum 5G-Netz, wie üblich bei solchen Discount-Angeboten und die Download-Bandbreite ist auch nur dann ausreichend, wenn Ihr Euch innerhalb des entsprechenden Netzes befindet. Dennoch sollten Sparfüchse hier zuschlagen, da die Handyverträge auch monatlich kündbar sind, falls sie Euch doch nicht zusagen – zumindest dann, wenn Ihr bereit seid, eine höhere Anschlussgebühr zu zahlen und die entsprechende Option wählt.

Was haltet Ihr von den Tarifen? Ist etwas Interessantes für Euch dabei? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!