5G-Tarif nur 9,99 €: 25 GB im o2-Netz besonders günstig!

Seid Ihr auf der Suche nach einem günstigen Handyvertrag, bietet sich das Angebot der Drillisch GmbH an. Hier findet Ihr auch unter anderem sim.de. Für kurze Zeit gibt es hier 25 GB Datenvolumen im neuen 5G-Netz von 1&1 für gerade einmal 9,99 Euro monatlich. Welche Tarif-Angebote der Provider sonst noch auf Lager hat und ob sich diese lohnen, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Seit dem vergangenen Dezember bietet die Drillisch GmbH mit dem 1&1-Netz eine Alternative zu den bestehenden drei großen Anbietern an. Dabei setzt das Unternehmen auf Partner und so nutzt Ihr dank National Roaming bis voraussichtlich Mitte 2024 noch das o2-Netz. Ein Wechsel zu Vodafone (zur Tarifübersicht) steht allerdings bereits in den Startlöchern und soll im Sommer vollzogen werden. Ein Anbieter, der vom neuen 1&1-Netz mit 5G-Mobilfunkstandard profitiert, ist sim.de. Hier gibt es gerade wieder spannende Handyverträge zum kleinen Preis.

Wie üblich bei Drillisch-Deals habt Ihr vier verschiedene Mobilfunktarife mit einer maximalen Download-Bandbreite von 50 MBit/s zur Auswahl. Diese könnt Ihr entweder mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten buchen oder mit einer monatlichen Kündigungsfrist versehen. Für die längere Laufzeit fällt eine Bereitstellungsgebühr von 9,99 Euro an, während die kurze Variante einmalig 19,99 Euro zusätzlich kostet. Die Allnet-Flatrates verfügen zwar über 5G, könnt Ihr es jedoch nicht nutzen, surft Ihr weiterhin im LTE-Netz.

Die Handyverträge von sim.de im Preisvergleich

Der günstigste Tarif bietet Euch 5 GB Datenvolumen für 4,99 Euro. Reicht Euch das nicht aus, gibt es 10 GB für 6,99 Euro und für Vielsurfer sogar 50 GB für 19,99 Euro. Das spannendste Angebot liefert jedoch die Variante mit 25 GB Inklusiv-Volumen für gerade einmal 9,99 Euro. Bedenkt zudem, dass standardmäßig alle Angebote über eine Datenautomatik verfügen, die Ihr jedoch deaktivieren könnt. Nachfolgend findet Ihr unsere Tarif-Check-Tabelle mit allen Details zu den Smartphone-Tarifen.

sim.de im Tarif-Check 5G-Tarife von sim.de Tarif sim.de Allnet Flat sim.de Allnet Flat sim.de Allnet Flat sim.de Allnet Flat Datenvolumen 4 GB 5 GB 6 GB 10 GB 20 GB 25 GB 20 GB 50 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s max. 50 MBit/s 4G/5G 4G LTE / 5G 4G LTE / 5G 4G LTE / 5G 4G LTE / 5G Mindestlaufzeit 24 Monate

Monatliche Kündigungsfrist 24 Monate

Monatliche Kündigungsfrist 24 Monate

Monatliche Kündigungsfrist 24 Monate

Monatliche Kündigungsfrist Monatliche Gebühr 4,99 € 6,99 € 9,99 € 19,99 € Anschlussgebühr 24 Monate – 9,99 €

Monatliche Kündigungsfrist – 19,99 € 24 Monate – 9,99 €

Monatliche Kündigungsfrist – 19,99 € 24 Monate – 9,99 €

Monatliche Kündigungsfrist – 19,99 € 24 Monate – 9,99 €

Monatliche Kündigungsfrist – 19,99 € Effektive Kosten pro verbrauchtem GB (24 Monate) ~ 1,08 € ~ 0,74 € ~ 0,42 € ~ 0,41 € Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot* Zum Angebot*

Die geringsten Effektivkosten habt Ihr bei der kostspieligsten Variante. Allerdings sind die tatsächlichen Kosten mit 19,99 Euro im Monat nicht gerade gering. Reichen Euch 25 GB Datenvolumen empfiehlt sich der Tarif besonders, da Ihr hier ähnlich geringe Kosten pro verbrauchtem GB habt und nur 9,99 Euro im Monat tatsächlich zahlt. Nutzt Ihr zudem das Cashback-System von Shoop, bekommt Ihr hier noch einmal 10 Euro zusätzlichen Rabatt und spart Euch somit die Anschlussgebühr.

Die Effektivkosten sind vor allem dann entscheidend, wenn Ihr wisst, dass Ihr keine 50 GB Datenvolumen verbraucht. Dadurch steigen diese Kosten nämlich signifikant an und somit seid Ihr mit den günstigeren Varianten durchaus besser bedient. Seid Ihr also auf der Suche nach einem günstigen 5G-Tarif, sind die Angebote von sim.de wirklich spannend.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Habt Ihr bereits Erfahrungen mit sim.de gemacht? Erzählt es uns in den Kommentaren!