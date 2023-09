IFA 2023: AGM Mobile präsentiert das wasserdichte PAD P1

Seid Ihr viel unterwegs, möchtet aber nicht auf Euer Tablet verzichten, lohnt sich die Anschaffung eines besonders robusten Gerätes. Der Hersteller AGM Mobile hat sich auf die Fahne geschrieben, solche Geräte herzustellen und mit dem neuesten PAD P1 hat der Hersteller passend zur IFA das erste Outdoor-Tablet aus Eigenproduktion gelauncht. Ihr könnt es Euch sogar jetzt schon bestellen und spart zehn Prozent bei Amazon und eBay und im AGM-Shop erhaltet Ihr nicht nur den Rabatt, sondern noch eine Hülle im Wert von 29 Euro obendrauf.

Wie gut ist das Tablet für Outdoor-Fans?

Ganz getreu dem Motto "All-in-One" hat AGM hier nicht nur ein äußerst stabiles Tablet veröffentlicht, sondern auch die Leistung kann sich wirklich sehen lassen. Als Display kommt ein 10,36 Zoll großer 2K-Bildschirm zum Einsatz und unter der Haube wartet ein MediaTek-Helio-G99-SoC. Der Prozessor nutzt 8 GB RAM und 256 GB internen Gerätespeicher, der sich per microSD auf bis zu 2 TB erweitern lässt.

Das AGM PAD P1 ist wasserdicht und punktet mit einer ordentlichen Leistung. / © AGM Mobile

Das Tablet ist nach IP68 wasserdicht und erhielt ebenfalls eine IP69K-Zertifizierung. Dabei gibt die "9" den Schutz vor Hochdruckreinigung an und das "K" steht für den Schutz vor heißem Wasser. Der 7.000-mAh-Akku verspricht eine ordentliche Laufzeit und auf der Rückseite befinden sich zwei Dual-Box-Lautsprecher. Außerdem läuft das Tablet unter Android 13.

Verfügbarkeit des neuen AGM PAD P1

Wie bereits erwähnt, ist das "All-in-One"-Tablet ab sofort verfügbar. Dafür könnt Ihr entweder den AGM-Shop nutzen oder Ihr kauft es bei Amazon. Allerdings erhaltet Ihr hier nicht die Hülle. Zusätzlich hat AGM einen eigenen eBay-Shop, in dem Ihr das Tablet erhaltet. Seid Ihr also viel in der Natur unterwegs oder möchtet ein stabiles Tablet, ohne auf eine entsprechende Leistung zu verzichten, solltet Ihr Euch die Start-Angebote unbedingt einmal genauer anschauen.

