Akkulaufzeit-Rekord? iPhone 16 Pro Max soll neue Maßstäbe setzen

In der Regel verpasst Apple seinen iPhones mit jeder Generation einen etwas besseren Akku. Das war auch beim iPhone 15 Pro Max (zum Test) der Fall, das eine leicht erhöhte Akkukapazität im Vergleich zu seinem Vorgänger bekam. Aktuellen Gerüchten zufolge, soll das Apple iPhone 16 Pro Max hier noch einmal einen drauflegen, wodurch es den bisher größten Akku erhalten könnte.

Laut MacRumors hat der Leaker yeux1122 auf der koreanischen Plattform Naver scheinbar die wichtigsten Änderungen am iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max bereits ans Tageslicht gebracht. Während andere Drittanbieter einige Details des Posts, wie etwa den neuen "Capture"-Button, in bisherigen Gerüchten erwähnten, scheint es bei diesem Leak zusätzliche Punkte zu geben, die sich speziell auf den Akku des iPhone 16 Pro beziehen.

Das iPhone mit der längsten Akkulaufzeit?

Laut der Quelle soll das diesjährige Pro-Duo von Apple über einen größeren Akku als die Vergleichsmodelle der iPhone-15-Serie verfügen. Der Leaker erwähnt, dass der Akku des iPhone 16 Pro Max deutlich an Größe und Effizienz gewinnen soll, was sich in der bisher "höchsten tatsächlichen Akkuleistung" zeigen dürfte.

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es natürlich noch keine konkreten Zahlen, die eine solche Aussage belegen. So bleibt also noch abzuwarten, wie hoch die wirkliche Akkulaufzeit ist, die Apple dem iPhone 16 Pro Max verpasst. Sollten sich die Gerüchte jedoch bewahrheiten, dürfte das kommende Flaggschiff aus Cupertino eine Laufzeit-Steigerung gegenüber dem iPhone 15 Pro Max erfahren, das laut Apple eine Akkulaufzeit von 29 Stunden hat.

Apple iPhone 16 Pro vs. iPhone 15 Pro Display, Größe und Gewicht im Vergleich / © nextpit

Ein weiterer Leaker namens Majin Bu Official bestätigt auf X (ehemals Twitter) zudem die Spekulationen zur besseren Akkulaufzeit des iPhones. So soll der Akku des kommenden Pro Max mit 4.676 mAh insgesamt 5 Prozent größer sein als der des iPhone 15 Pro Max mit 4.422 mAh. Auch wenn es sich nur um eine kleine Steigerung handelt, könnten ein effizienterer Chip und eine optimierte Software auf dem Gerät dazu beitragen, noch mehr Leistung auf den Tisch zu bringen.

Weitere Spezifikationen des Apple iPhone 16 Pro (Max)

Neben dem Akku hat der koreanische Leaker noch weitere Informationen über das iPhone 16 Pro (Max) verraten. So könnte die neue Flaggschiff-Serie erstmals über KI-Funktionen und beide Modelle dürften mit einem breiteren Display ausgestattet sein: 6,3 Zoll für das kleinere Pro und 6,9 Zoll für das größere Pro Max. Im Vergleich zum Samsung Galaxy S24 (zum Test) sollen die Ränder der beiden iPhone-16-Pro-Varianten allerdings noch etwas breiter sein.

Zusätzlich kursieren erneut Gerüchte, die einen neuen Namen für das iPhone 16 Pro Max behandeln. So könnte uns also in diesem Jahr eventuell das iPhone 16 Ultra erwarten. Sinn macht es ja, da sich das kleinere Pro-Modell vom Pro Max durch immer mehr Unterschiede abgrenzt.

Was haltet Ihr davon, dass Apple das iPhone 16 Pro Max als iPhone 16 Ultra bezeichnet? Sind dem Tech-Riesen aus Cupertino die Ideen ausgegangen, um sein iPhone interessanter zu machen? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare!