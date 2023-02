Amazon-Aktion mit Sony-Smartphones: Xperia 5 IV jetzt zum Bestpreis

Im Rahmen einer neuen Rabattaktion bietet Amazon eine Reihe von Sony-Smartphones günstiger an. Konkret handelt es sich dabei um die Android-Geräte Sony Xperia 10 IV , Xperia 5 III, Xperia 5 IV, Xperia 1 IV und Xperia Pro-I. Teilweise bietet Amazon damit aktuell den Bestpreis, den im Moment kein anderer Händler unterbietet.

Sony setzt bei seinen Xperia-Smartphones auf ein kantiges Design und integriert die Frontkamera klassisch außerhalb des Displays im Rahmen. Wer sich nicht mit einer Notch anfreunden kann, die in den Bildschirm ragt, ist hier also genau richtig. Zudem richtet der japanische Hersteller sein

Augenmerk verstärkt auf die Kamera, verbaut im Xperia Pro-I beispielsweise einen 1 Zoll großen Bildsensor. Amazon-exklusiv gibt es dabei je nach Modell eine um 6 bis 12 Monate längere Garantie für die Android-Smartphones, also bis zu 3 Jahre insgesamt.



Sony Xperia 5 IV nirgendwo günstiger

Das wahrscheinlich spannendste Angebot der Aktion ist unserer Meinung nach das Xperia 5 IV, das für 849 Euro angeboten wird. Diesen Preis unterbietet aktuell kein anderer Händler. Ihr bekommt hierfür ein Android-Smartphone mit 6,1 Zoll großem OLED, das 120 Hz und 2.520 × 1.080 Pixel bietet. Beim SoC handelt es sich um den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450) mit der GPU Adreno 730. Dazu kommen 8 GB RAM und 128 GB Speicher, der sich löblicherweise via microSD-Karte erweitern lässt. Einen Klinkenanschluss gibt es ebenfalls, alle vier Linsen lösen mit 12 MP auf. Die Modelle:

Sony Xperia Pro-I mit 1-Zoll-Fotosensor

Ebenfalls Bestandteil der Aktion sind das Sony Xperia 10 IV mit Snapdragon 695 (8/128 GB), das Xperia 5 III mit Snapdragon 888 (8/128 GB) und das Xperia 1 IV mit Snapdragon 8 Gen 1 (12/256 GB). Das Topmodell ist das Sony Xperia Pro-I, bei dem Sony zwar „nur“ einen Snapdragon 888 verbaut, dafür aber ein besonders hochauflösendes 6,5 Zoll großes OLED mit 120 Hz und 3.840 × 1.644 Bildpunkten, das von Gorilla-Glas Victus geschützt wird. Neben 12 GB gibt es mit 512 GB auch besonders viel Speicher. Dieser soll nach den Vorstellungen der Japaner wohl vor allem für Fotos genutzt werden, denn das Xperia Pro-I gilt als das erste Smartphone mit einem 1 Zoll großen

Fotosensor samt variabler Blende. Als wir es getestet haben, lag das Sony-Smartphone mit Zeiss-Tessar-Objektiv noch bei 1.800 Euro, Amazon bietet es aktuell für 1.199 Euro an. Die Angebote in der Übersicht: