Zu den wohl besten In-Ear-Kopfhörern zählen die Apple AirPods Pro 2. Richtig spannend sind sie vor allem dadurch, dass nicht nur Apple-Fans in den Genuss des wirklich guten ANC und des satten Klangs kommen. Auch Android-Smartphones sind mit den Kopfhörern kompatibel. Passend zum Prime Day könnt Ihr Euch die AirPods jetzt zum reduzierten Preis sichern.

Die AirPods Pro 2 sind absolute High-End-Kopfhörer, für Apple-Verhältnisse aber gar nicht so teuer. Denn Konkurrenten von Bose oder Sony sind preislich auf einem ähnlichen Niveau. Auf der Straße oder in der Bahn sieht man die weißen Ohrstöpsel andauernd. Aber auch bei Amazon sind sie als Bestseller Nr. 1 in der Kategorie „In-Ear-Ohrhörer“ ausgezeichnet. Das gibt einen kleinen Einblick, wie beliebt die Kopfhörer tatsächlich sind. Zum Prime Day reduziert Amazon die Kopfhörer jetzt um rund 50 Euro.

So gut sind die Apple AirPods Pro 2 tatsächlich

Die AirPods Pro 2 bieten einen voluminösen und detaillierten Klang, reduzieren Umgebungsgeräusche dank Noise Cancelling und sehen auch noch Apple-like schick aus. Außerdem ist die zweite Generation der AirPods (Bestenliste) mittlerweile mit einigen Features für Eure Hörgesundheit ausgestattet. So könnt Ihr etwa Hörtests mit dessen Hilfe von daheim aus durchführen oder sie als Hörhilfe verwenden, wenn Euer Hörvermögen eingeschränkt ist. Zusätzlich dämpfen sie laute Geräusche und schützen so Eure Ohren vor Schäden, die durch Lautstärke entstehen können.

Die Apple AirPods Pro 2 verfügen über einen Force-Touch-Sensor und eine neue Positionierung der Lüftungsschlitze. / © nextpit

Bereits in unserem Test zu den AirPods Pro 2 konnten uns die Ohrstecker überzeugen. Bei Amazon sind die Apple In-Ears jetzt im Prime Angebot 19 Prozent reduziert und kosten so nur noch 225 statt knapp 280 Euro (UVP). Blickt man auf den Preisvergleich, sieht man, dass zurzeit kein anderer Shop günstiger ist – Ihr macht hier also einen guten Fang.

Lieber Anker oder Bose? Auch hier gibt’s Angebote

Wollt Ihr Euch lieber komplett abschirmen und im nahenden Winter zusätzlich Eure Ohren wärmen, dann schweift rüber zu den Over-Ears (Bestenliste), die noch ein bisschen mehr Raum für Technik und Akku bieten. Die Bose QuietComfort SC sind gerade ebenfalls im Angebot bei Amazon erhältlich. Sollen es dennoch In-Ears werden, bietet der Versandriese auch die Anker Soundcore Sleep A20 gerade mit einem ordentlichen Rabatt an. Durch diese speziellen Kopfhörer sollen vor allem Schlafprobleme endlich Geschichte sein.

Was haltet Ihr von den AirPods Pro 2 zu diesem Preis? Sind sie für Euch interessant oder greift Ihr zu günstigeren Modellen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!