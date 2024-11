Nothing ist einer der Hersteller, die Android 15 zuerst über das Nothing OS 3.0 Open Beta-Programm eingeführt haben, das zuerst auf dem Nothing Phone (2a) erschien. Heute erweitert das Unternehmen das Update auf das Nothing Phone (2) (Test) , führt zahlreiche Verbesserungen ein und plant, im Laufe des Jahres weitere Geräte hinzuzufügen.

Ähnlich wie das Nothing Phone (2a), das nextpit getestet hat, erhält auch das Phone (2) die erste Nothing OS 3.0 Open Beta Firmware mit einer Reihe neuer Änderungen und Funktionen von Android 15.

Schnittstelle: AI App-Drawer, Sperrbildschirm und Pop-up-Ansicht

Zu den bemerkenswerten Neuerungen gehört ein neuer KI-gesteuerter App Drawer, der Apps automatisch in Ordnern anordnet und gruppiert, je nach Nutzung. Außerdem können die Nutzer/innen Apps oben im App Drawer anheften, eine der am häufigsten gewünschten Funktionen. Gleichzeitig werden mit dem Update die Schnelleinstellungen, die Widget-Bibliothek und das Konnektivitätslayout verbessert.

Auf dem Sperrbildschirm gibt es jetzt Gestenunterstützung, um den Editor mit einem langen Druck zu öffnen. Es gibt keinen zusätzlichen Platz für Widgets auf dem Sperrbildschirm. Apropos Widgets: Es gibt auch ein neues Design für das Zifferblatt. Auf dem Startbildschirm gibt es ein neues soziales Widget, mit dem Ihr Kontakte teilen und mit Ihnen interagieren könnt, wobei die Reaktionen für alle sichtbar sind.

Nothing OS 3.0 Open-Beta bietet mehr Platz für Widgets auf dem Sperrbildschirm. / © Nothing

Eine weitere UI-bezogene Verbesserung betrifft die Pop-up-Ansicht auf Nothing-Telefonen. Mit Nothing OS 3.0 ist das Pop-up-Fenster beweglicher und lässt sich leichter in der Größe verändern. Außerdem können die Nutzer/innen bei eingehenden Benachrichtigungen nach unten wischen, um die Pop-up-Ansicht zu aktivieren, und sie für einen schnellen Zugriff an den Rand anheften.

Schnellere und hellere Kamera

Weitere Verbesserungen gibt es am System. Nothing sagt, dass das Starten der Kamera-App unter Nothing OS 3.0 schneller ist. Auch die Verarbeitungszeit bei der Aufnahme von HDR-Fotos wurde verkürzt. Ihr könnt außerdem davon ausgehen, dass die Leistung der Kamera des Nothing Phone (2) bei schlechten Lichtverhältnissen mit der Firmware besser ist.

Ansonsten enthält das Update die nativen Änderungen von Android 15 wie die automatische Archivierung von App-Daten, um Speicherplatz freizugeben, vorausschauende Rückwärts-Animationen in ausgewählten Apps und die App-Priorisierung.

Wann wird Android 15 für Nothing-Smartphones verfügbar sein?

Nothing hat auch verraten, wann die anderen Nothing-Modelle die Nothing OS 3.0 Open Beta erhalten werden. Demnach soll das Update für das Phone (2a) Plus, das Phone (1) und das CMF Phone 1 bis Dezember dieses Jahres erscheinen.

Das Unternehmen hat nicht angegeben, wann die stabile Version der Firmware für die Öffentlichkeit verfügbar sein wird oder wie viele weitere Betas vor der stabilen Veröffentlichung zu erwarten sind.

Wir raten davon ab, Beta-Software auf deinem Haupttelefon zu verwenden. Aber wenn Ihr Android 15 vorab testen wollt, könnt Ihr die Community-Website von Nothing besuchen. Dazu müsst Ihr die APK herunterladen und installieren und das Update manuell in den Einstellungen überprüfen. Sobald Ihr in der Beta-Version seid, ist es laut Nothing nicht mehr empfehlenswert, zur vorherigen Android-Version zurückzukehren.