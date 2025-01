Samsungs One UI 7, das auf Android 15 basiert, stellt eine große Abweichung von ihrem typischen Aktualisierungsplan dar. Das im Dezember letzten Jahres gestartete Beta-Programm wurde nach nur einem Monat beendet. Jetzt, vor der Markteinführung des Galaxy S25, hat Samsung weitere Informationen zum Rollout von One UI 7 für Galaxy-Smartphones (Vergleich) und -Tablets bekannt gegeben. nextpit verrät Euch, welche Modelle das Update erhalten werden.

Samsung hat nicht nur das Android 15-Update für Galaxy-Geräte verzögert, sondern ist auch bei der Einführung des Updates hinter anderen großen OEMs wie OnePlus und Xiaomi zurückgeblieben. Während das Unternehmen letzten Monat die One UI 7 Beta veröffentlicht und das Programm letzte Woche abgeschlossen hat, scheint sich die stabile Version für kompatible Galaxy-Geräte weiter zu verzögern.

One UI 7 für die Galaxy S-Reihe bestätigt

In einer aktuellen Pressemitteilung hat Samsung die wichtigsten Funktionen des One UI 7 Beta-Programms vorgestellt und bestätigt, dass das stabile Update zunächst für die Galaxy S-Modelle ausgerollt wird. Es wird erwartet, dass der Rollout bis zum 3. Quartal 2025 abgeschlossen sein wird.

Dieser Zeitplan deutet darauf hin, dass die Galaxy S24-Reihe das One UI 7-Update wahrscheinlich am Tag der Veröffentlichung erhalten wird. Die älteren Galaxy S-Modelle, darunter das Galaxy S23, Galaxy S22 und Galaxy S21, werden kurz darauf folgen. Leider haben die Nutzer des Galaxy S20 mit Android 14, dem letzten großen Software-Update im letzten Jahr, ihr Update-Limit erreicht.

Interessanterweise werden andere Galaxy-Geräte, wie das Galaxy Z Fold 6 und das Galaxy Z Flip 6 (Test), oder das Galaxy Tab S10 Ultra (Test) nicht erwähnt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass wir nach der Vorstellung des Galaxy S25 weitere Informationen erhalten werden, denn es wurde bestätigt, dass auf dem Gerät One UI 7 vorinstalliert sein wird.

Was ist mit anderen Samsung Galaxy-Modellen?

Samsung hat noch keine offizielle Liste der Galaxy-Smartphones und -Tablets veröffentlicht, die Android 15 erhalten werden. Aufgrund der Softwarepolitik des Unternehmens kann man jedoch davon ausgehen, dass One UI 7 auch für Mittelklasse- und Budget-Modelle verfügbar sein wird. Der Rollout für diese Geräte wird wahrscheinlich nach einem anderen Zeitplan und in einem anderen Tempo erfolgen.

Technisch gesehen haben wir also die Galaxy-Smartphones und -Tablets unten aufgelistet, deren Software-Politik bis 2025 und darüber hinaus reicht. Aber denkt daran, dass wir die Listen aktualisieren werden, sobald Samsung die Listen offiziell macht.

Inhaltsverzeichnis:

Galaxy A Serie Android 15-Update

Das A54 kam mit Android 13 auf den Markt und wird voraussichtlich bis zu Android 17 erhalten. / © nextpit

Galaxy S-Serie Android 15-Update

Im Update-Tank des Galaxy S23 Ultra ist noch viel Treibstoff. / © FrankBoston / Adobe Stock, nextpit

Galaxy Z-Serie Android 15-Update

Auch das Galaxy Z Flip 5 soll bis zu Android 17 unterstützt werden. / © nextpit

Galaxy M-Serie Android 15-Update

Modell Galaxy M14 / F14 Galaxy M15 / F15 Galaxy M34 5G Galaxy M35 Galaxy M54 / F54 Galaxy M55 / F55 / C55

Galaxy XCover Serie Android 15-Update

Modell Galaxy XCover 6 Pro Galaxy XCover 7

Für das robuste Galaxy XCover 6 Pro gilt die gleiche Update-Politik wie für das Flaggschiff der Galaxy S-Familie. / © nextpit

Galaxy Tab Serie Android 15-Update

Die (buchstäblich) große Galaxy Tab S9-Familie soll noch vor Ende 2024 Android 15 erhalten. / © nextpit

Neben den oben genannten Modellen sollten auch alle Modelle, die im Laufe des Jahres 2024 auf den Markt kommen, für das Android 15-Upgrade in Frage kommen. Dazu gehören auch die in der ersten Woche des Jahres angekündigten Einsteigermodelle wie das Galaxy A05s, A15 und A25 sowie das kürzlich vorgestellte Galaxy A06 und Galaxy A16.

Wie in den letzten Jahren erwarten wir, dass Samsung die Liste der Galaxy-Handys und -Tablets, die für das Android 15-Update in Frage kommen, bestätigt, sobald es mit der Aktualisierung des ersten Modells beginnt. Die Liste wird in der Regel in der Samsung Members App veröffentlicht, zusammen mit dem voraussichtlichen Zeitrahmen für das Update auf dem Telefonmarkt. Sobald das der Fall ist, werden wir diese Liste aktualisieren, um die Einführung zu verfolgen. Setzt also unbedingt ein Lesezeichen auf diese Seite und folgt uns auf den sozialen Medien.

Der Artikel wurde im Januar 2025 aktualisiert, als Samsung das Android 15-Update für die Galaxy S-Reihe und den Zeitplan bestätigte.