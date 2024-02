Android-Update: Wegbeschreibungen und Wallet-Pässe auf Wear OS

Auf dem MWC 2024 in Barcelona kündigte Google neue Android-Updates an, die zahlreiche neue Funktionen für das Android-Ökosystem bereitstellen sollen. Darunter Verbesserungen der Navigation auf Wear-OS- Smartwatches und Gemini-KI in Google Messages. Hier erfahrt Ihr nun, was es mit diesen neuen Funktionen auf sich hat.

Transit Wegbeschreibung und Google-Wallet-Pässe kommen zu Wear OS

Google verbessert mit dem neuesten Update die Navigation von Wear-OS-betriebenen Smartwatches. Denn Google Maps auf Wear OS unterstützt jetzt auch Wegbeschreibungen für den öffentlichen Nahverkehr. Das bedeutet, dass Ihr Euch auf Euer Wearable verlassen könnt, wenn Ihr in den Zug, den Bus oder die Fähre steigt, um Euch fortzubewegen. Zusätzlich zur geführten Navigation werden auch die Abfahrtszeiten angezeigt, wenn Ihr Euer bevorzugtes Verkehrsmittel nutzt.

Google Maps auf Wear OS fügt Wegbeschreibungen für öffentliche Verkehrsmittel hinzu. / © Google / Edit by nextpit

Eine weitere Funktion von Google Wallet auf Wear OS ist die Möglichkeit, Bordkarten hinzuzufügen. Damit können Nutzer:innen Bordkarten wie die von Flugzeugen und Zügen, Veranstaltungstickets, Treuekarten und Mitgliedschaften einsehen und darauf zugreifen. Reisedetails und Benachrichtigungen sind verfügbar, um das Datum und die Uhrzeit darzustellen und Euch über Eure bevorstehenden Reisen zu informieren – alles auf Eurer Smartwatch mit Wear OS.

Google Wallet auf Wear OS ermöglicht den Zugriff auf Bordkarten, Tickets und zusätzliche Karten. / © Google / Edit by nextpit

Neue Android-Funktionen für Mobilgeräte

KI in Nachrichten und Android Auto

Auf der mobilen Ebene gibt es neue Updates zur Einführung von der Gemini-KI in Google Messages auf Android. Der Chatbot wird in einem eigenen Chatbereich verfügbar sein, in dem Ihr Nachrichten verfassen und entwerfen könnt, die Gemini dann verfeinern oder ändern kann. Außerdem könnt Ihr Ereignisse planen oder andere übliche Aktionen durchführen, wie zum Beispiel Gemini Fragen stellen.

Gemini for Messages ist in der Beta-Version der Messaging-App verfügbar, für die Ihr Euch vorher anmelden müsst. Sie ist kompatibel mit dem Google Pixel 6 und neueren Modellen sowie dem Google Pixel Fold (Test), der Samsung-Galaxy-Z-Fold- und Galaxy-Z-Flip-Serie und dem Galaxy S22 und neueren Modellen, sowie einschließlich der aktuellen Samsung-Galaxy-S24-Serie. Zurzeit wird nur die englische Sprache unterstützt, während für diejenigen, die in Kanada leben, auch die französische Sprache verfügbar ist.

Google wird auch seine Infotainment-Plattform für Autos mit seiner KI erweitern. Wenn Ihr Euer Handy an ein Fahrzeug anschließt, kann Android Auto lange Nachrichten und mehrere Nachrichten aus Gruppenchats zusammenfassen und anschließend intelligente Antworten vorschlagen. Ihr könnt die vorgeschlagenen Antworten sowie Eure voraussichtliche Ankunftszeit senden oder mit einem Fingertipp einen Anruf tätigen.

Tools für Barrierefreiheit

Auch bei den Tools für die Barrierefreiheit von Android gibt es Updates. Die Lookout-App ermöglicht es Nutzern, sich KI-generierte Bildunterschriften für Fotos und Bilder aus dem Internet und Nachrichten anzuhören.

In Google Maps für Mobilgeräte wird Lens on Maps um eine neue Funktion für Barrierefreiheit ergänzt. Wenn Ihr mit Eurer Kamera auf Google Maps zeigt, werden der Name und die Details des "Point of Interest" über den Screenreader vorgelesen. So kann Euch unter anderem der Name eines Restaurants, die Art der servierten Gerichte und die Entfernung von Eurem aktuellen Standort vorlesen werden.

Output Switcher funktioniert jetzt mit Spotify

Google-Pixel-Phones und -Tablets konnten bei der Nutzung von YouTube und YouTube Music schon bisher den Geräte- oder Ausgabewechsler auf dem Startbildschirm nutzen. Mit dem Update wird diese Funktion nun auf Spotify ausgeweitet, sodass Ihr mit nur einem Fingertipp auswählen könnt, welcher Lautsprecher oder Kopfhörer angeschlossen werden soll, um Eure Medien abzuspielen und die Lautstärke zu regeln.

Die neuesten Android-Updates fügen Gemini zu Messages, einen Switcher für Spotify und eine neue Fitbit-App hinzu. / © Google

Google Docs und Fitbit-App

Wenn Ihr Google Docs für die Arbeit oder die Schule nutzt, könnt Ihr jetzt handschriftliche Anmerkungen hinzufügen. Es funktioniert auf Android-Smartphones und -Tablets gleichermaßen. Zusätzlich können auch Markierungen mit einem Stylus oder Stift vorgenommen werden.

Google überarbeitet die Fitbit-App auf Android, indem es einen detaillierteren Überblick über Eure Gesundheits- und Wellness-Daten aus verbundenen Apps und Geräten bietet. Wenn Ihr auf die Registerkarte "Device" tippt, wird die Liste der Geräte angezeigt, während die Registerkarte "Heute" die aufgezeichneten Vital-Statistiken wie die Anzahl der zurückgelegten Schritte, der verbrannten Kalorien und die Entfernung von diesen Geräten und Apps anzeigt.

Die Android-Updates vom Februar werden bereits in Wellen auf kompatible Geräte ausgerollt. Wie üblich hängt die Verfügbarkeit für Nicht-Pixel-Geräte von den einzelnen Herstellern ab.

Was haltet Ihr von den vielen Updates? Ist da etwas dabei, auf das Ihr schon länger gewartet habt? Bitte schreibt uns doch in die Kommentare, welches Feature das war oder was Ihr noch besonders vermisst.