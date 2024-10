Apple verteilt an seine Developer die erste Beta von iOS 18.2. Auch iPadOS 18.2 und macOS Sequoia 15.2 werden zur Verfügung gestellt, aber der Fokus liegt natürlich auf iOS und Apple Intelligence. Für Europa bedeutet das, dass es zwar eine spezifisch auf Europa zugeschnittene Änderungen gibt, wir bei Apple Intelligence leider weiterhin in die Röhre schauen. Wir verraten Euch, was es über das Update zu wissen gibt.