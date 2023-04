Apple iPhone 13: Endlich günstig im Jahr 2023!

Seid Ihr häufiger auf NextPit unterwegs, habt Ihr sicherlich schon einige Deals rund um den Discount-Anbieter Freenet entdeckt. In der Regel handelt es sich dabei um günstige Tarif-Angebote, doch für kurze Zeit könnt Ihr Euch sogar das Apple iPhone 13 mit passendem Handytarif im Netz der Deutschen Telekom zu wirklich spannenden Konditionen und 150 Euro Cashback. Wir haben den Tarif-Check für Euch.

Auch im Jahr 2023 ist das Apple iPhone 13 durchaus interessant. Vor allem unter dem Aspekt, dass sich beim Standardmodell des neuesten Ablegers kaum etwas getan hat, Ihr das Modell aus 2021 allerdings deutlich günstiger kaufen könnt. Das zeigt derzeit auch ein Deal von Freenet, bei dem Ihr das iPhone 13 mit einem Mobilfunktarif im Netz der Deutschen Telekom und satten 50 GB Datenvolumen abstauben könnt. Außerdem gibt es noch 150 Euro Cashback obendrauf.

Affiliate Angebot Apple iPhone 13 Mit 150 € Cashback | 50 GB Datenvolumen | Netz der Deutschen Telekom | max. 50 MBit/s | 24 Monate Mindestlaufzeit

Das Apple iPhone 13 zählt nach wie vor zu den besten Smartphones, die Ihr Euch kaufen könnt. Mit dem wirklich guten Retina-OLED-Display stellt das Smartphone tiefe Schwarztöne fast perfekt dar, auch wenn die Bildwiederholfrequenz weiter bei 60 Hertz liegt. Auch die Kameraqualität weiß (fast) immer zu überzeugen und mit dem A15-Bionic-SoC habt Ihr richtig Power in der Hosentasche. Ob sich der Kauf des Boliden auch im Jahr 2023 wirklich lohnt, verraten wir Euch natürlich in unserem aktualisierten Test zum Apple iPhone 13.

Wie gut ist das Freenet-Angebot zum iPhone 13 wirklich?

Allen voran steht hier eine monatliche Zahlung von 46,99 Euro. Diese müsst Ihr in jedem Fall aufbringen, allerdings hat der Anbieter die Zuzahlung für das iPhone 13 auf 10 Euro gesenkt und schenkt Euch 150 Euro in Form eines Cashbacks, wenn Ihr den Antrag nach 4 Monaten einreicht. Für das gezahlte Geld erhaltet Ihr nicht nur das Flaggschiff von 2021, sondern auch einen passenden Mobilfunktarif im Netz der Deutschen Telekom mit satten 50 GB Datenvolumen und maximal 50 MBit/s im 4G-Netz. Dabei bindet Ihr Euch 24 Monate an den Anbieter.

iPhone-Deal-Übersicht Eigenschaft iPhone-Deal Tarif green LTE 40 GB Netz Deutsche Telekom Datenvolumen 40 GB 50 GB Bandbreite max. 50 MBit/s 5G Nein Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 46,99 Euro Einmalige Gerätekosten 10,00 Euro Anschlussgebühr 19,99 Euro Gesamtkosten 1.157,75 Euro Cashback 150,00 Euro Reguläre Gerätekosten 739,00 Euro Effektive monatliche Tarifkosten ~ 11,20 Euro Zum Angebot*

Dank des Cashback und des verringerten Gerätepreises, zahlt Ihr effektiv nur rund 11,20 Euro zusätzlich für den Tarif. Das ist für so viel Datenvolumen im Netz des bekannten Magenta-Anbieters durchaus eher selten vorzufinden. Allerdings müsst Ihr mindestens 4 Monate warten, bis Ihr das Cashback erhaltet. Dementsprechend könnt Ihr den Effektivpreis eher bei rund 12,76 Euro ansetzen, was trotzdem preiswert ist.

Auch wenn das Datenvolumen des Tarifes noch einmal um 10 Euro steigt, müsst Ihr bedenken, dass Ihr keinen Zugang zum 5G-Netz des Anbieters habt. Könnt Ihr das jedoch verkraften, lohnt sich ein Blick auf den Deal definitiv, vor allem dann, wenn Ihr ohnehin ein neues iPhone möchtet.

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das iPhone 13 auch im Jahr 2023 noch spannend für Euch? Lasst es uns wissen!