Kommt das Apple iPhone 15 mit einem High-Speed-USB-Anschluss?

Thunderbolt gilt für das Apple iPhone 15 als gesichert

Vor kurzem wurden Bilder des angeblichen USB-C-Anschlusses für das iPhone der nächsten Generation gesichtet, die für das ungeübte Auge wie typische Bauteile aussehen. Bei näherer Betrachtung entdeckte Charger Lab jetzt, dass diese Anschlüsse einen "Retimer-Chip" enthalten, der normalerweise mit USB-Anschlüssen gepaart wird, die den Thunderbolt-Standard unterstützen, um die Signalübertragung zu optimieren.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Apple den Thunderbolt-Standard wahrscheinlich in den USB-C-Anschluss des iPhone 15 integrieren wird. Damit sollte eine schnellere Datenübertragung und Kompatibilität mit schnelleren Ladegeschwindigkeiten – im Vergleich zu den nicht-Thunderbolt-USB-C-Anschlüssen – gewährleistet sein. Das wäre auch nicht verwunderlich, denn Apple ist Teil des Konsortiums, das diese Technologie entwickelt hat.

Der angebliche USB-C-Anschluss des Apple iPhone 15 hat einen Thunderbolt-Chip verbaut. / © Charger Labs

Die Quelle glaubt jedoch auch, dass der Thunderbolt-Standard nur in den teureren Modellen, wie dem Apple iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max zu finden sein wird, und nicht im iPhone 15 und 15 Plus. Es ist durchaus möglich, dass Apple die MFi-Kompatibilität (Made For iPhone) beibehält, die nur offizielles Zubehör und Zubehör von zertifizierten Drittanbietern für den Anschluss an den USB-C-Anschluss des iPhone 15 zulässt.

Thunderbolt unterscheidet sich in den technischen Spezifikationen von USB-C, weil es eine höhere Datenübertragungsrate von bis zu 40 Gbit/s bietet. Außerdem ermöglicht der Anschluss mehr Anwendungen, z. B. die Verbindung eines iPhones mit mehreren 4K-Monitoren über eine kabelgebundene HDMI-Verbindung. Es ist noch unklar, ob auch die Ladegeschwindigkeit verbessert wird.

Apple hat nicht verraten, wann das iPhone 15 offiziell vorgestellt wird – aber der Apple-Leaker und Bloomberg-Redakteur Mark Gurman behauptet, dass es am Dienstag, dem 12. September auf vorgestellt wird, während die Verfügbarkeit traditionell ein oder zwei Wochen nach der Ankündigung folgen sollte.

