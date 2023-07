Apple iPhone 15: Größere Akkus mit mehr Kapazität erwartet

Apple iPhone 15 und iPhone 15 Pro mit größeren Akkukapazitäten

Im Gegensatz zu früheren Gerüchten, die von namhaften Quellen und Beratern zitiert wurden, stammen die Details über die Kapazitätserweiterung der kommenden Apple-iPhone-Serie von einem Insider bei Foxconn, der sich IT Home anvertraut hat. Daher ist es schwierig, die Echtheit dieser Angaben zu beurteilen. Da Foxconn jedoch Apples größter Zulieferer ist, könnten die Informationen direkt von der Produktionslinie stammen, in der das iPhone 15 derzeit hergestellt wird.

Dementsprechend wird die gesamte Apple-iPhone-15-Serie größere Akkus verbaut haben, so der Informant. Das kleinere iPhone 15 soll 3.877 mAh, beziehungsweise 15 Prozent mehr Akkukapazität als das iPhone 14 besitzen. Das Apple iPhone 15 Plus hingegen wird wohl 4.912 mAh – was dann in etwa 12 Prozent mehr Kapazität ausmachen würde – als das iPhone 14 Plus (Test) an Bord geladen haben.

Dazu kommt das Apple iPhone 15 Pro, das angeblich mit einer Akkukapazität von 3.650 mAh ausgestattet sein soll und damit ebenfalls eine Steigerung von 12 Prozent gegenüber dem iPhone 14 Pro verzeichnen kann. Zu guter Letzt ist da noch das iPhone 15 Pro Max, mit satten 4.852 mAh, also in etwa 11 Prozent mehr als sein Vorgänger.

Hier noch einmal im Überblick der Akku-Vergleich zwischen iPhone 14 und 15 auf Basis der Gerüchte:

iPhone 14: 3.279 mAh > iPhone 15: 3.877 mAh (plus 15 Prozent)

iPhone 14 Plus: 4.325 mAh > iPhone 15 Plus: 4.912 mAh (plus 12 Prozent)

iPhone 14 Pro: 3.200 mAh > iPhone 15 Pro: 3.650 mAh (plus 12 Prozent)

iPhone 14 Pro Max: 4.323 mAh > iPhone 15 Pro: 4.852 mAh (plus 11 Prozent)

Es ist unklar, wie sich diese neuen Zahlen auf die tatsächliche Nutzung der einzelnen Modelle auswirken werden. Zum Vergleich: Das Apple iPhone 14 Pro Max hält in Antoines Testbericht bei intensiver Nutzung bereits mehr als einen Tag durch. Die größere Kapazität des neuen Modells könnte also einen deutlichen Unterschied ausmachen. Wenn wir also den energieeffizienteren A17-Bionic-Chipsatz berücksichtigen, könnten wir möglicherweise in Zukunft zwei bis drei Tage mit nur einer Akkuladung auskommen.

Auch das Basismodell der iPhone-15-Serie und das iPhone 15 Pro würden von diesen Verbesserungen profitieren. Allerdings könnten die größeren Energiezellen auch dazu führen, dass die Geräte schwerer und dicker werden.

Andere Spezifikationen und Funktionen des Apple iPhone 15 (Pro)

Abgesehen von der Batterie wird das Apple iPhone 15 voraussichtlich ein Dynamic-Island-Design, eine matte Glasrückseite und eine 48-MP-Hauptkamera besitzen. Bei den anderen Modellen wird der USB-C-Anschluss die Apple-eigene Lightning-Schnittstelle endlich ersetzen.

Außerdem könnten die Pro-Modelle dünnere Ränder, einen Titanrahmen und eine neue Aktionstaste bekommen – ähnlich wie bei der Apple Watch Ultra, die wir getestet haben. Das iPhone 15 Pro Max soll zusätzlich eine exklusive Periskop-Kamera mit festem Telezoom erhalten.

Welche anderen Spezifikationen würdet Ihr Euch für das Apple iPhone 15 wünschen?