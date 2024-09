Das Samsung Galaxy S24 und seine Plus-Variante starteten bereits zu Jahresbeginn in den Verkauf. Können Samsungs Handys mit dem brandneuen Apple iPhone 16 und 16 Plus bestehen? Wir vergleichen die Smartphones der beiden Handy-Giganten, vergleichen Hardware, KI-Skills, die Software und Preise. Hier ist unser großer nextpit-Vergleich!

Nachdem das iPhone 16 im September vorgestellt wurde und Samsung nun auch noch das Galaxy S24 FE (Hands-on) präsentierte, sind sowohl die Apple-iPhone-16-Serie als auch die Samsung-Galaxy-S24-Reihe komplett. Für unseren Vergleich konzentrieren wir uns jeweils auf das Basismodell und den großen Plus-Bruder. Los geht's wie immer mit den technischen Daten – wer mag, springt aber im Inhaltsverzeichnis gleich zum gewünschten Abschnitt:

Technische Daten: iPhone 16, 16 Plus, Galaxy S24 und S24+ im direkten Vergleich

Apples Plus-Modell 2024 Apples Basismodell 2024 Samsungs Plus-Modell 2024 Samsungs Basismodell 2024 Produkt Apple iPhone 16 Plus Apple iPhone 16 Samsung Galaxy S24+ Samsung Galaxy S24 Bild Bewertung Noch nicht getestet Zum Test: Apple iPhone 16 Zum Test: Samsung Galaxy S24+ Zum Test: Samsung Galaxy S24 Preis (UVP) ab 1.099 € ab 949 € ab 1.149 € ab 899 € Display 6,7" OLED

2.796 x 1.290 px (460 ppi)

60 Hz Bildwiederholrate 6,1" OLED

2.556 x 1.179 px (460 ppi)

60 Hz Bildwiederholrate 6,6", Dynamic AMOLED

3088 x 1440 px

120 Hz Bildwiederholrate 6,2", Dynamic AMOLED

2.340 x 1.080 px

1-120 Hz Bildwiederholrate SoC Apple A18 Apple A18 Exynos 2400 Exynos 2400 Speicher 128 GB, 256 GB und 512 GB 128 GB, 256 GB und 512 GB 12 GB LPDDR5X

256 / 512 GB UFS 4.0 8 GB LPDDR5X

128 GB UFS 3.1

256 GB UFS 4.0 OS iOS 18 iOS 18 One UI 6.1 basierend auf Android 14

7 Android Updates + 7 Jahre Sicherheitsupdates One UI 6.1 basierend auf Android 14

7 Android Updates + 7 Jahre Sicherheitsupdates Kamera Hauptkamera: 48 MP, f/1.6-Blende, OIS

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.2-Blende Hauptkamera: 48 MP, f/1.6-Blende, OIS

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.2-Blende Hauptkamera: 50 MP, f/1.8, OIS

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.2

3x Teleobjektiv: 10 MP, f/2.4 Hauptkamera: 50 MP, f/1.8, OIS

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.2

3x Teleobjektiv: 10 MP, f/2.4 Selfie-Kamera 12 MP, f/1.9-Blende 12 MP, f/1.9-Blende 12 MP, f/2.2 12 MP, f/2.2 Akku MagSafe drahtlos: 25 W

Qi2 kabellos: 15 W

Ladegerät nicht enthalten MagSafe drahtlos: 25 W

Qi2 kabellos: 15 W

Ladegerät nicht enthalten 4.900 mAh

Schnellladen mit 45 W

Wireless Charging mit 15 W

Reverse Wireless Charging 4.5 W 4.000 mAh

Schnellladen mit 45 W

Wireless Charging mit 15 W

Reverse Wireless Charging 4.5 W Konnektivität eSIM, 5G, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.3, UWB, Satellit eSIM, 5G, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.3, UWB, Satellit 5G / LTE / Wifi 6E / Wifi Direct / Bluetooth 5.3 / NFC, UWB 5G / LTE / Wifi 6E / Wifi Direct / Bluetooth 5.3 / NFC IP-Zertifizierung IP68 IP68 IP68 IP68 Abmessungen und Gewicht 160,9 x 77,8 x 7,80 mm, 199 g 147,6 mm x 71,6 x 7,80 mm, 170 g 158,5 x 75,9 x 7,7 mm, ca. 196 g 147,0 x 70,6 x 7,6 mm, ca. 167 g Offers*

Preis und Verfügbarkeit

Seit Ende Januar ist die Galaxy-S24-Reihe im Handel, Apple legte im September jetzt mit neuen iPhones nach. Auffällig ist, dass beide Hersteller nach wie vor auf Handys mit einer Einstiegs-Speichergröße von 128 GB bauen. Lediglich das S24+ startet mit 256 GB. Meine Empfehlung an beide für 2025: Vergesst 128 GB!

Schaut unbedingt auch hier rein: Samsung vs. Apple – welche Smartphones können mehr?

Bei der UVP unterbietet Samsung mit seinem Einsteiger-Modell und einer UVP von 899 Euro Apples günstigste Option um 50 Euro. Das dreht sich bei den Plus-Modellen um, aber bedenkt dabei eben die erwähnte Speichergröße: Für 1.099 Euro bekommt Ihr zwar ein iPhone 16 Plus, aber mit lediglich 128 GB, während Euch 1.149 Euro das Galaxy S24+ mit 256 GB sichern. Aber was rede ich so viel – schaut Euch die unverbindlichen Preisempfehlungen zum Verkaufsstart einfach selbst in der Übersicht an:

Apple iPhone 16 Apple iPhone 16 Plus Samsung Galaxy S24 Samsung Galaxy S24+ 128 GB 949,00 € 1.099,00 € 899,00 € – 256 GB 1.079,90 € 1.229,00 € 1.009,00 € 1.149,00 € 512 GB 1.329,90 € 1.479,00 € – 1.319,00 €

Aktuell finden wir auf Samsungs Seite eine deutlich abgesenkte UVP für die beiden S24-Geräte: Das Galaxy S24 gibt es offiziell jetzt ab 769 Euro, während es für das Plus-Modell nun bei 949 Euro losgeht. Noch günstiger wird es, wenn wir auf den Straßenpreis schauen: Laut der Preissuchmaschine Idealo bekommt Ihr das S24 mittlerweile regulär schon unter 600 Euro, um die 740 Euro werden derzeit fürs Plus-Gerät fällig. Das ist der Zeit geschuldet, die beide Handys bereits im Handel sind sowie generell dem höheren Preisverfall bei Android gegenüber Apple.

Design und Display

Design

Optisch haben wir es mit zwei Duos zu tun, die sich im Wesentlichen nur durch ihre Größe voneinander unterscheiden: Samsung bietet uns die Wahl zwischen 6,2 Zoll und 6,6 Zoll großen Displays, bei Apples iPhones sind es 6,1 und 6,7 Zoll. Samsung bietet seine Modelle in den Farben Sapphire Blue, Jade Green, Sandstone Orange, Cobalt Violet, Amber Yellow, Onyx Black und Marble Gray an. Die iPhones gibt es in Ultramarin, Grünblau, Pink, Weiß und Schwarz.

Das äußerlich komplett unveränderte S24 (rechts) schaut neidisch aufs iPhone 16 mit neuem Kamera-Design und zwei neuen Buttons. / © TANATPON / Adobe Stock / nextpit

Davon erwartet Euch bei allen vier Geräten eine Topverarbeitung und eine hochwertige Materialwahl. Samsung verbaut Armour Aluminium für den Rahmen und entschied sich vorne wie hinten für Corning Gorilla Glass Victus+. Auch Apple vertraut auf die Kombination aus Glasrückseite und Aluminiumrahmen, wählt aber für sein verbautes Material mit "Ceramic Shield" natürlich einen fancy Namen.

Während sich bei Samsung äußerlich quasi nichts getan hat, erhalten die iPhones gleich zwei neue Buttons. Einmal den Action Button, der letztes Jahr schon bei den Pro-Modellen eingeführt wurde, außerdem die sogenannte Camera Control getaufte Kamerasteuerung – jenes neue Bedienelement, an dem sich bislang noch die Geister scheiden. Sonst fällt bei Apple auf, dass die beiden Kamerasensoren nun nicht mehr diagonal, sondern untereinander angeordnet sind.

Apple setzt auf Saphirglas für eine bessere Leitfähigkeit in der neuen Kamerasteuerung. / © nextpit

Die iPhones sind jeweils drei Gramm schwerer als ihre Samsung-Pendants. Interessant bei den Maßen ist vor allem, dass das S24 mit 6,2 Zoll sogar minimal schlanker, dünner und leichter ist als das iPhone 16 mit seinem 6,1-Zoll-Display.

Display

Über die Displays mag ich nicht viele Worte verlieren. Zum einen steht alles, was Ihr wissen müsst, oben in den technischen Daten, zum anderen finde ich es frech von Apple, uns für viel Kohle eine Bildwiederholrate von 60 Hz zuzumuten. Das bekommen längst irgendwelche China-Hobel für 200 Euro mit 120 Hz hin, dann sollte Apple doch bitte den Anspruch haben, das ebenfalls zu meistern. Davon ab verbauen beide Hersteller natürlich Weltklasse-Panels, sodass es von der angesprochenen Bildwiederholrate bei Apple abgesehen nichts zu kritisieren gibt.

Leistung und SoC

Bei der Performance können wir uns den Blick auf die Benchmark-Tests eigentlich sparen. Mit schöner Regelmäßigkeit drehen die Apple-SoCs Kreise um die Smartphones der Konkurrenz – und zudem setzt Samsung auf seinen eigenen Exynos 2400, von dem wir wissen, dass die Performance etwas schwächer ist als beispielsweise die vom Snapdragon 8 Gen 3. Schauen wir aber trotzdem, wie sich das Samsung-SoC und der Apple A18 in den Tests präsentieren:

Galaxy S24

(Exynos 2400) Galaxy S24+

(Exynos 2400) Apple iPhone 16

(Apple A18) 3DMark Wild Life Extreme Stress Test Bester Loop: 2822

2822 Schlechteste Schleife: 2042 Bester Loop: 4242

4242 Schlechteste Schleife: 2637 Bester Loop: 5160

5160 Schlechteste Schleife: 3013 Geekbench Single: 1992

1992 Multi: 6096 Single: 2131

2131 Multi: 6676 Single: 3.099

Multi: 7.638

Das iPhone 16 Plus haben wir leider noch nicht testen können, aber erwartet einfach mal, dass die Performance dort ebenso über jeden Zweifel erhaben ist wie beim von uns getesteten iPhone 16. Die Apps laden sagenhat schnell, alles läuft flüssig – so soll es sein. Beim S24+ bemerkten wir beim Exynos 2400 eine spürbare Hitzeentwicklung bei längeren Gaming-Sessions, die mit Thermal Throttling einherging. Beim S24 waren die Resultate sogar nochmal unter denen des Plus-Modells. Ärgerlich ist zudem, dass wir wissen, dass die Exynos-Chipsätze weniger energieeffizient sind.

Obwohl das S24+ mit 12 GB RAM deutlich mehr Arbeitsspeicher mitbringt als die iPhones mit ihren jetzt 8 GB RAM, sichert sich Apple in dieser Kategorie den Punktsieg. Auch das S24 als Basismodell muss mit 8 GB klarkommen. Unangenehm finde ich, dass drei der vier verglichenen Modelle nur 128 GB Speicher als Mindestkonfiguration anbieten, aber der Gipfel der Frechheit ist eigentlich, dass Samsung beim S24 sogar noch das veraltete UFS 3.1 verbaut.

Bei der Konnektivität liegt ebenfalls Apple hauchdünn vorn, weil zwar alle vier Handys auf Bluetooth 5.3 setzen, bei den iPhones aber bereits Wi-Fi 7 statt Wi-Fi 6E unterstützt wird.

Kameraqualität

Die beiden iPhones freuen sich über verbesserte Kamerasensoren für den Ultraweitwinkel inklusive besserer Blende. Auch gelungenere Makro-Bilder sind mit diesem Sensor nun möglich. Bei der 48-MP-Hauptkamera hingegen bleibt alles beim Alten. Die vertikale Ausrichtung soll immersive Fotos und Videos ermöglichen. Davon profitiert Ihr, wenn Ihr einer der wenigen Menschen seid, die bereits eine Apple Vision Pro im Einsatz haben.

Die Ultraweitwinkelkamera des iPhone 16 beinhaltet jetzt eine Makrokamera. / © nextpit

Samsung setzt sich von Apple durch einen dritten Sensor ab. Das bedeutet, dass es neben der Hauptkamera mit 50 MP und der Ultraweitwinkel-Knipse mit 12 MP auch noch ein 3-fach-Tele mit 10 MP gibt.

Die drei Kameras kennt man so auch schon etwas länger. / © nextpit

In der Praxis stagniert Samsung aber nahezu, das allerdings bei beiden Modellen auf hohem Niveau. Lediglich nachts gibt es Schwierigkeiten, wobei sich das beim S24+ im Wesentlichen auf den Ultraweitwinkel-Sensor beschränkt. Bis auf Verbesserungen beim Ultraweitwinkel ist auch die Performance bei den Apple-Smartphones nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr. Bevor ich lange quatsche, lass ich Euch doch einfach flott einen Blick auf die Galerien werfen:

Bildergalerie des Samsung Galaxy S24

Da wir eh als nächsten Punkt über die Software sprechen werden, sei auch noch kurz darauf verwiesen, dass sowohl Samsung als auch Apple schwer auf KI setzen und sich das auch in Verbesserungen bei den Kameras auswirkt. So kann es sein, dass Ihr zwar eine weitestgehend identische Kamera wie im Vorjahr nutzt, dennoch aber bessere Ergebnisse erzielt, oder Euch über zusätzliche Funktionen freuen könnt.

Bei Apple ging das insofern ein wenig in die Hose, als Apple Intelligence noch nicht gestartet ist und Ihr den neuen Camera-Control-Bereich noch gar nicht voll nutzen könnt.

Software

Also lasst uns über den Elefanten im Raum bei Apple sprechen: Apple Intelligence! Eigentlich ist dieser Elefant noch unsichtbar, denn Apple schickte das iPhone 16 zwar mit iOS 18, aber ohne diese neue KI-Plattform ins Rennen. Bedeutet, was sich in Sachen Software und KI getan hat, können wir erst bewerten, nachdem diese überhaupt auf den Geräten ankommt. Dass wir in Deutschland da eh noch länger warten müssen, wissen wir ja auch leider längst alle.

Samsung hingegen gab sich da mit Android 14 bzw. keine Blöße und sorgte mit dem Start von Galaxy AI früh im Jahr für einen KI-Paukenschlag. Wie nützlich wir nun diese Funktionen wie Circle to Search finden, haben wir an anderer Stelle vielfach besprochen. Fakt ist, dass Ihr die netten KI-Spielereien auf den S24-Modellen längst nutzt, während Ihr bei Apple mittelfristig noch in die Röhre blicken werdet.

Ihr wollt mehr über Samsungs aktuelles Software-Interface lesen? One UI 6 im ausführlichen Test

Ob Ihr One UI oder iOS bevorzugt, dürfte eh eine Frage des Geschmacks und des Ökosystems sein, richtig? Somit gehe ich nicht davon aus, dass der Look der Oberfläche wirklich eine Kaufentscheidung zugunsten des anderen Systems beeinflussen könnte.

Schaut hier gerne mal drauf: Das sind aktuell die besten Samsung-Handys!

Spannender wird es da vielleicht bei der Frage, wie lange ich mit Software-Updates versorgt werde. Da war iOS immer unangefochten und unterstützt auch aktuell immer noch viele iPhone-Generationen. iOS 18 ist sogar noch mit Geräten wie dem iPhone Xr aus dem Jahr 2018 kompatibel.

Aber auch Samsung hat über die letzten Jahre deutlich zulegen können. Nicht nur kommen die Updates zügiger als früher – sie kommen auch lange Sieben Jahre Android-Updates und Sicherheitspatches verspricht die Company aus Südkorea!

Akku und Aufladen

Der Akkuvergleich ist immer schwierig, wenn iPhones involviert sind, finde ich. Weil Apple immer so Werte nennt, mit denen niemand so richtig was anfangen kann wie "22 Stunden Videowiedergabe" beim iPhone 16. Beim Test attestiert mein Kollege Ben dem iPhone 16 eine sehr gute Akkulaufzeit sowie schnelleres Laden.

USB C gibt's natürlich auch in diesem Jahr bei den iPhones. Leider wieder mit einer geringen Übertragungsgeschwindigkeit. / © nextpit

Tatsächlich wuchs die Kapazität, so wissen wir mittlerweile, beim iPhone 16 um 212 mAh auf 3.561 mAh an. Beim iPhone 16 Plus sind wir bei 4.674 mAh angelangt, ein Plus von 291 mAh. Je nach Nutzungsszenario reicht der Akku damit sogar über zwei Tage. Auch, wenn mittlerweile schneller geladen wird, ärgert es mich ein wenig, dass sowohl Apple als auch Samsung so meilenweit hinter dem Ladespeed von Unternehmen wie Xiaomi oder Realme her hinken.

Sei es drum: Bei den Galaxys ist die Ansage 25 W Ladegeschwindigkeit beim S24 und immerhin 45 W beim S24+. Die Kapazität ist auch dort jeweils gestiegen und zwar auf 4.900 mAh beim S24+ und auf glatte 4.000 mAh beim Basismodell der Koreaner. Der Benchmark-Test zeigte uns, dass das S24+ mit über 15 Stunden deutlich länger durchhält als das S24 mit lediglich etwas mehr als 13 Stunden im PCMark-Akkutest. Leider leidet Samsung darunter, dass der verbaute Exynos-Chip weniger energieeffizient ist als sein Snapdragon-Pendant oder das Silizium im iPhone.

Final will ich hier aber noch keinen Sieger küren. Einmal, weil wir das iPhone 16 Plus noch nicht getestet haben und wir noch auf Apple Intelligence warten – jene KI-Plattform, die nochmals deutlich am Akku knabbern dürfte.

Fazit

Ganz ehrlich? Ein Fazit ergibt nur dann Sinn, wenn Ihr im Laden stehen und wirklich ergebnisoffen auf die Smartphones von Apple und Samsung schaut. Faktisch sind wir aber Gewohnheitstiere, die sich längst festgelegt haben. Außerdem sind wir pragmatisch und greifen höchstwahrscheinlich beim Neukauf zu der Marke, die besser in unser Ökosystem passt.

Müsste ich aber einen Sieger nennen, wäre ich vermutlich bei einer Tendenz zu den Handys aus Cupertino. Weder bei den Kameras noch beim Display kann sich Samsung vom Konkurrenten absetzen, während Apple bei der Performance und dem Akku punktet. Lediglich bei der Software würde ich aktuell Samsung vorn sehen, wobei ich da vermutlich aber auch etwas parteiisch bin.

Soll es doch ein anderes Modell sein? Das sind aktuell die besten Smartphones 2024

Die günstigen Straßenpreise sprechen natürlich ebenfalls deutlich für Samsung – die Kehrseite davon ist aber, dass Ihr beim Verkaufen nur noch eine Handvoll Euro bekommt, während Ihr Euer iPhone 16 oder 16 plus auch nach ein, zwei Jahren hochpreisig wieder losbekommt. Ihr merkt, ich bin insgesamt unentschlossen. Das liegt an all den Punkten, die ich bereits aufzählte, aber nicht zuletzt auch daran, dass es hier vier wirklich starke Smartphones gibt, bei denen Ihr eigentlich keine Chance habt, einen versehentlichen Fehlkauf zu tätigen.

Damit frage ich nun Euch: Wer bietet für Euch die stärkeren Handys an – Apple oder Samsung? Und wer von Euch schielt tatsächlich auf eines der vier Modelle?