Apple ist noch nicht fertig: Das erwarten wir von der November-Keynote

Schon kurz nach der offiziellen Ankündigung des September-Events machten gut informierte Apple-Insider klar, dass es mindestens zwei Events im Herbst 2020 geben würde. Apple Watch und die iPads waren bereits im September startklar. Auch wenn es damals viele Beobachter nicht glauben wollten: Die Vorstellung des iPhone 12 musste in diesem Jahr bis Mitte Oktober warten.

Doch eine weitere große Neuheit wartet noch auf das Rampenlicht: Macs mit Apple Silicon und das damit verbundene macOS Big Sur. In den vergangenen Tagen gab es nicht nur Hinweise auf einen möglichen Termin Mitte November, sondern auch bei der Hard- und Software gibt es Neues zu sehen.

To confirm, there IS a November ARM Mac event.



I’m hearing November 17th.