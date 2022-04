Apple Watch für Extremsport: Series 8 soll besonders robust sein

Schon in der Vergangenheit gab es Gerüchte über die Einführung einer widerstandsfährigeren Apple Watch. Im letzten Jahr kam die Series 7 aber mit den gewohnten Nehmerqualitäten auf den Markt. Nun gibt es neue Anzeichen dafür, dass Apple an einer Rugged-Version der Apple Watch arbeitet, die auch bei Extremsportarten am Handgelenk bleiben kann.

Apple könnte noch in diesem Jahr eine robustere Smartwatch vorstellen

Wassersensor und höhere ATM-Klassifizierung sollen Extremsportarten möglich machen

Laut Bloomberg als "Explorer"- oder "Adventure"-Modell gehandelt