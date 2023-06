Apple WWDC 2023: So seid auch Ihr live dabei!

Apples WWDC 2023 ist eine mehrtägige Entwicklerkonferenz, welche heute Abend um 19:00 Uhr (deutscher Zeit) mit einer spektakulären Keynote beginnt. Wenn Ihr also vorhabt, die Veranstaltung online zu verfolgen und Apples erstes XR/VR-Headset kennenlernen wollt, verraten wir Euch hier und jetzt, wie Ihr das Event live verfolgen könnt und was Euch dort vermutlich erwartet.

Next Pit TV

Die Worldwide Developer's Conference, beziehungsweise WWDC 2023 ist die jährlich stattfindende Entwicklerkonferenz von Apple, auf der die nächsten Versionen seiner vielen Plattformen vorgestellt werden. Es kommt auch vor, dass die Veranstaltung zur Bühne für Hardware-Ankündigungen wird. Das wird in diesem Jahr sehr wahrscheinlich der Fall sein, denn wir erwarten, dass Cupertino das erste "Reality One" und/oder "Apple Reality Pro"-Headset auf Basis von xrOS vorstellen wird. Vielleicht werden wir sogar eine neue Reihe von Mac-Geräten zum ersten Mal sehen. Wenn Ihr das Event live verfolgen wollt, folgt jetzt gleich die passende Anleitung für Euch.

Wann ist die Eröffnungs-Keynote der Apple WWDC 2023?

Die diesjährige Apple WWDC findet vom 5. bis 9. Juni im Apple Park in Cupertino, Kalifornien statt. Der erste Tag beginnt mit der Eröffnungskeynote, die für 10:00 Uhr Pazifikzeit (PDT) – also 19 Uhr deutscher Zeit – angesetzt ist. Danach gibt es um 12:00 Uhr Ortszeit ein Mittagessen, wie aus dem offiziellen Veranstaltungsplan von Apple hervorgeht.

Um 13:30 Uhr wird sich in Cupertino die nächste Keynote, mit dem Titel "Platforms States of the Union", auf die verschiedenen Betriebssysteme von Apple wie iOS 17 und watchOS 10 konzentrieren. Der iPhone-Hersteller könnte den Entwicklern die verschiedenen neuen Funktionen dieser Softwareprodukte vorstellen.

Wie kann man die Apple WWDC 2023 verfolgen?

Wenn Ihr mit einem Nicht-Apple-Device einschalten wollt, wird die Keynote um 19:00 Uhr (CEST) als Livestream auf Apples YouTube-Kanal (siehe unten eingebunden) und auf der Apple-Website. Besitzer von iPhones, iPads, MacBooks und Macs können in der "Apple TV"-App im Bereich "Watch Now" den Event direkt streamen.

Apple WWDC 2023 Veranstaltungsplan / © Apple | edit by NextPit

Was Ihr von der diesjährigen Apple WWDC erwarten könnt

Die WWDC 2023 entwickelt sich zu einem historischen Ereignis, wenn das Unternehmen tatsächlich sein erstes XR/VR-Reality-Headset enthüllen wird und das Gerät einen ähnlichen Wow-Faktor wie das erste iPhone mitbringt. Viele Fans und Experten halten sicher Ausschau nach Anzeichen dafür. Glücklicherweise müssen wir nicht allzu lange warten, um das herauszufinden.

Neben dem XR/VR-Headset sind auch eine Reihe von Mac-Desktops mit den neuen M2-Chipsätzen der nächsten Generation geplant. Auch ein größeres MacBook Air 15 könnte auf den Markt kommen, obwohl es wie die kleinere Variante mit dem veralteten M2-Chip aus dem letzten Jahr ausgestattet sein dürfte.

Außerhalb der Hardware wird iOS 17 Berichten zufolge eine bemerkenswerte Überarbeitung des Kontrollzentrums erhalten, das seit Ewigkeiten auf Veränderung wartet. Das watchOS 10 soll eine drastische Überarbeitung der Benutzeroberfläche und Unterstützung für das "Reality One/Pro"-Headset bieten.

Unsere Kollegin Camila hat eine vollständige Vorschau auf die vielen Dinge gegeben, die Apple ab heute ankündigen wird. Seht Euch doch einfach mal unsere Highlights hier an.

Affiliate Angebot Apple iPad 9 (2021) Zur Geräte-Datenbank

Worauf freut Ihr Euch denn am meisten auf der Apple WWDC 2023? Wir würden gerne Eure Gedanken dazu in den Kommentaren lesen.