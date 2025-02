Die kabellosen In-Ears von Sony haben in unserem Test starke 4,5 von 5 Sternen erreicht und punkten mit exzellentem Klang, effektiver Geräuschunterdrückung und angenehmem Tragekomfort. Falls Ihr kein riesiges Datenvolumen benötigt, sondern vor allem Messenger, Musik-Streaming und Telefonie nutzt, dann ist dieser Tarif inklusive Premium-Kopfhörer ein echtes Schnäppchen!

Affiliate Angebot otelo-Tarif mit Sony-Kopfhörern

Das bekommt Ihr für Euer Geld

Der Mobilfunkvertrag stammt von Otelo und gibt Euch Zugang zum starken Vodafone-Netz. Für 9,99 Euro im Monat* plus einmaliger Anschlussgebühr von 39,99 Euro erhaltet Ihr 5 GB Datenvolumen mit einer Geschwindigkeit von 21,6 MBit/s – völlig ausreichend für WhatsApp, das Abrufen von Bahnverbindungen oder das Streamen von Musik. Zusätzlich ist eine Allnet- und SMS-Flat enthalten, sodass Ihr unbegrenzt telefonieren und Nachrichten verschicken könnt. Der Tarif gilt zudem in allen EU-Ländern genauso wie in Deutschland.

Falls Ihr selbst bereits einen anderen Vertrag habt, könnt Ihr den Tarif auch an Freunde oder Familie weitergeben und die Sony-Kopfhörer einfach für Euch behalten. Über die komplette Laufzeit von 24 Monaten betragen die Gesamtkosten lediglich 279,75 Euro – angesichts des hochwertigen Extras ein echtes Schnäppchen.

Sony-Kopfhörer vervollständigen das Angebot

Denn der wahre Star des Deals sind die Sony WF-1000XM5 In-Ears. Ursprünglich kosteten die kabellosen Kopfhörer über 320 Euro, mittlerweile sind sie laut Preisvergleich* für rund 220 Euro zu haben – was den Wert dieses Angebots aber keineswegs schmälert.

In unserem Test schnitten sie mit herausragenden 4.5/5 Sternen ab und gehören damit zu den besten kabellosen In-Ears auf dem Markt. Der Klang ist kraftvoll und ausgewogen, die aktive Geräuschunterdrückung filtert störende Umgebungsgeräusche effektiv heraus und auch der Tragekomfort sowie die Akkulaufzeit konnten uns überzeugen. Wer Wert auf erstklassigen Sound legt, trifft hier die perfekte Wahl.

Oder doch lieber eine PS5?

Falls Ihr statt Kopfhörern lieber eine PlayStation 5 als Bonus abstauben wollt, gibt es auf der Angebotsseite* eine spannende Alternative. Entscheidet Ihr Euch für den 5G-Tarif mit 30 GB Datenvolumen für 19,99 Euro im Monat, erhaltet Ihr die begehrte Sony-Konsole im Wert von 449 Euro gratis dazu. Damit bekommt Ihr nicht nur einen leistungsstärkeren Tarif, sondern auch ein echtes Gaming-Highligt ohne zusätzliche Kosten. Doch egal, ob Kopfhörer oder Konsole – dieses Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Also schnell zuschlagen!

Welches Angebot findet Ihr besser? Würdet Ihr Euch für die Kopfhörer oder die PS5 entscheiden?