Powerstations sind ideale Geräte fürs Camping oder um im Falle eines Blackouts Reservestrom zu haben. In dieser Liste zeigen wir Euch Powerstations und Solargeneratoren von EcoFlow, Jackery und Bluetti und verraten Euch, welches Modell das Beste ist und wo die Unterschiede liegen.

Die besten Powerstations im Vergleich

Beste Powerstations im Test: EcoFlow vor Bluetti und Jackery

Testsieger: EcoFlow Delta Pro 3

Die EcoFlow Delta Pro 3 ist die beste Powerstation auf dem Markt. / © nextpit

Die EcoFlow Delta Pro 3 ist die beste Powerstation. Das Gerät bietet absurd viele Anschlüsse, die am gesamten Modell verteilt sind. Neben den üblichen Schuko-Steckdosen und den USB-Anschlüssen hat die Delta Pro 3 einen Anschluss, um E-Autos zu laden. Die EcoFlow-Powerstation (Bestenliste) wiegt satte 51,5 kg. Der Transport der Mega-Powerstation ist dennoch einfach, da der Hersteller einen Teleskopgriff verbaut. So wird die Delta Pro 3 wie ein Koffer überallhin transportiert.

Ausführlicher Testbericht der EcoFlow Delta Pro 3

Wenn notwendig, kann die Kapazität auf 12 kWh erhöht werden. Reicht die Leistung von 4.000 W nicht aus, steht die "X-Boost"-Funktion in der EcoFlow-App bereit, wodurch die Powerstation für kurze Zeit 6.000 W ausspuckt. Obendrein verfügt das EcoFlow-Gerät über einen effizienten LiFePO4-Akku. Das beeindruckende Gesamtpaket hat seinen Preis – die EcoFlow Delta Pro 3 kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 3.598 Euro.

Zusammenfassung Kaufen EcoFlow Delta Pro 3 Pro Modernes Design

Riesige Anschlusspalette

Teleskopgriff und Räder vereinfachen Transport

Erweiterbar auf 12 kWh

4.000 W konstante Ausgangsleistung Contra Der Preis von über 3.000 Euro

Ordentliches Schwergewicht mit 51,5 kg Zum Testbericht EcoFlow Delta Pro 3

Beste Powerstation mit 2.000 Watt: Bluetti AC240

Die Bluetti AC240 ist eine große, schicke Powerstation mit einem umfangreichen Anschluss-Portfolio. Das beste: Alle Anschlüsse sind mit einer Gummiabdeckung geschützt. / © nextpit

Mit der Bluetti AC240 bekommt Ihr das beste Modell, mit einer konstanten Ausgangsleitung von 2.000 W. Die Bluetti-Powerstation (Bestenliste) überzeugt mit einem guten Anschluss-Repertoire und einem erstklassigen Design zum Verstauen im Wohnmobil. Gleichzeitig entgeht Ihr im Kofferraum einer spontanen Runde Tetris. Praktisch für den Camping-Ausflug ist die IP65-Zertifizierung. Das bedeutet, das Gerät ist gegen Staub und Wasser geschützt.

Ausführlicher Testbericht der Bluetti AC240

Abseits davon könnt Ihr die Bluetti-Powerstation auf bis zu 10 kWh erweitern. Die Steuerung klappt wunderbar via Bluetti-App, wo die Leistung für einen kleinen Moment erhöht werden kann. Darüber hinaus stehen in der App Funktionen für die Batterie der Powerstation bereit. Die Bluetti AC240 kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 1.799 Euro.

Zusammenfassung Kaufen Bluetti AC240 Pro IP65-zertifiziert

Alle Anschlüsse abgedeckt

Auf 10 kWh erweiterbar

Beutel für Kabel im Lieferumfang

Gute App Contra - Zum Testbericht Bluetti AC240

Beste Powerstation mit 1.000 Watt: Jackery Explorer 1000 v2

Die Explorer 1000 v2 von Jackery ist eine kompakte Powerstation. / © nextpit

Die Jackery Explorer 1000 v2 ist die beste Wahl mit einer Leistung von 1.000 W. Um ganz genau zu sein, schafft das Modell eine konstante Ausgangsleistung von 1.500 W. Die Explorer 1000 v2 ist eine aktualisierte Variante des Kundenlieblings Explorer 1000. Der Hersteller hat dabei an den richtigen Stellschrauben gedreht, denn diese Jackery-Powerstation (Bestenliste) hat den effizientesten Akku aller Powerstations, die nextpit bislang im Test hatte.

Ausführlicher Testbericht der Jackery Explorer 1000 v2

Praktisch für den Transport ist zudem der klappbare Tragegriff. Leider deckt Jackery ungünstigerweise nicht alle Zugänge mit Abdeckungen ab. Dafür punktet die Jackery-App mit vielen sinnvollen Funktionen für den Akku und den Ladevorgang. Die Jackery Explorer 1000 v2 kostet 999 Euro (UVP).

Zusammenfassung Kaufen Jackery Explorer 1000 v2 Pro Supereffizienter Akku

Kompakte, leistungsstarke Powerstation

Klappbarer Tragegriff

Gummifüße angebracht

Minimalistischer, aber ausreichender App-Support Contra Nicht alle Anschlüsse abgedeckt

Hörbar im Betrieb Zum Testbericht Jackery Explorer 1000 v2

Beste Camping-Powerstation: Bluetti AC60

Die Bluetti AC60 ist eine superkompakte Powerstation mit klappbarem Tragegriff. / © nextpit

Die Bluetti AC60 ist die ideale Wahl, wer nach einer Camping-Powerstation Ausschau hält. Der kleine, 9,1 kg schwere Versorger überzeugt insbesondere mit der IP65-Zertifizierung. Das Bluetti-Modell schafft mühelos 600 W, was mehr als genug ist, um Euren Laptop und Smartphones (Bestenliste) zu laden. Wer doch ein wenig mehr Kapazität unterwegs haben möchte, sollte den Bluetti B80-Akku kaufen. Wird dieser an die AC60 angeschlossen, kommt das Gerät auf eine Gesamtkapazität von 2 kWh.

Ausführlicher Test der Bluetti AC60

Hinzu kommt, dass der Hersteller alle Anschlüsse der Powerstation (und des B80-Akkus) mit Gummiabdeckungen schützt. Weiterhin gibt es mit der Bluetti-App tollen Software-Support, der Nutzer über alle Details zur Powerstation versorgt. Die Bluetti AC60 kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 698 Euro.

Zusammenfassung Kaufen Bluetti AC60 + B80 Pro Bis zu 1.200 W Ausgangsleistung

Erweiterbar auf 2.015 Wh

Alle Anschlüsse abgedeckt

IP65-zertifiziert Contra Keine Verstaumöglichkeit für Kabel Zum Testbericht Bluetti AC60 + B80

Kaufberatung: So findet Ihr die beste Powerstation

Maximale Ausgangsleistung einer Powerstation

Die wichtigste Frage, die Ihr Euch stellen solltet, lautet: Welche Geräte soll die Powerstation betreiben? In der Regel gibt es auf elektrischen Geräten einen Aufkleber oder eine Prägung mit der Wattzahl, die das Gerät im Dauerbetrieb verbraucht. Addiert Ihr nun die Leistungen aller Verbraucher miteinander, die Ihr gleichzeitig an Eurer Powerstation betreiben möchtet, erhaltet Ihr die Ausgangsleistung, die die Powerstation liefern können sollte.

Für einen Bruchteil einer Sekunde schaffen Powerstations auch mehr Leistung. Die Leistungserhöhung aktivieren Nutzer in der unterstützenden App der jeweiligen Powerstation. Das ist vor allem für Werkzeuge praktisch, weil diese beim Anlaufen eine höhere Leistungsaufnahme haben als im Dauerbetrieb.

Kapazität der Powerstation

Die zweitwichtigste Frage lautet: Wie lange wollt Ihr diese Geräte betreiben? Die Kapazität einer Powerstations wird in Wattstunden (Wh) angegeben. Die Rechnung ist simpel: Benötigt Euer Kühlschrank 100 Watt, könnt Ihr mit 500 Wattstunden im Falle eines Stromausfalls fünf Stunden lang weiter kühlen.

Im Grunde könnt Ihr Euch merken: Je größer eine Powerstation, desto höher ist auch die Kapazität des Geräts. Die hier gezeigte Oukitel-Powerstation mit 5 kWh ist dabei ein Extrembeispiel. / © nextpit

Anschlüsse einer Anschlüsse

Alle Modelle in unserem Vergleich bieten 230V-Steckdosen – und sind damit universell einsetzbar. Außerdem haben alle Modelle einen 12V-Kfz-Anschluss ("Zigarettenanzünder") sowie DC-Ausgänge. Für gewöhnlich haben alle Powerstations mehrere USB-A- oder USB-C-Ports. Ausgewählte Powerstations von Ecoflow ermöglichen den Anschluss des hauseigenen Wechselrichters (Kaufberatung), den PowerStream (Kurz-Test) anzuschließen.

Lademöglichkeiten & Solar-Option

Alle Powerstations in unserem Vergleich haben ein integriertes Netzteil, sodass Ihr sie an der heimischen Steckdose aufladen könnt. Neben dem Aufladen per Netzadapter gibt es auch meistens die Möglichkeit zum Aufladen über einen Kfz-Adapter, der sich dann üblicherweise auch im Lieferumfang befindet.

Eine praktische Lademöglichkeit für Eure Powerstation ist das Aufladen mit einem faltbaren Solarpanel (Vergleich). Hersteller haben dafür jeweils eigene Module im Angebot. Ihr könnt diese entweder direkt als Bundle kaufen – also Powerstation mit Solarpanel zusammen – oder auch nachträglich noch erwerben.

Clever für Strom unterwegs – die Powerstation mithilfe eines Solarpanels laden. / © nextpit

Lest in diesem Zusammenhang: So verbindet Ihr Powerstation und Solarpanel

Akkutechnologie

Die meisten Hersteller setzen mittlerweile auf Lithium-Eisenphosphat-Zellen. LiFePO4-Akkus bieten zwei enorme Vorteile: Erstens sind sie deutlich sicherer als Lithium-Eisenphosphat-Zellen. Auch wenn die Akkus durch einen schweren Schlag beschädigt werden, brennen sie nicht so heftig ab wie Lithium-Ionen-Zellen.

Der zweite große Vorteil von Eisenphosphat-Zellen besteht in der Haltbarkeit. Während die Kapazität von Lithium-Ionen-Akkus nach etwa 1.000 bis 1.500 Ladezyklen auf 80 Prozent absinkt, dauert dies bei Eisenphosphat-Akkus eher 2.500 bis 3.500 Ladezyklen. Nutzt Ihr die Powerstation zweimal im Jahr auf einem Festival, spielt der Unterschied keine Rolle. Beim alltäglichen Einsatz – etwa als Puffer fürs Balkonkraftwerk (Anleitung) – ist der Unterschied enorm.