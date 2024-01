Bestes ANC? Bose-Kopfhörer (fast) so günstig wie am Black Friday!

Möchtet Ihr Euch neue In-Ear-Kopfhörer mit richtig gutem ANC kaufen, müsst Ihr eigentlich richtig tief in die Tasche greifen. Bei Amazon gibt es jetzt allerdings die Bose QuietComfort Earbuds II fast so günstig wie am Black Friday. Ob sich das lohnt, verrät Euch nextpit in diesem Artikel. Zusätzlich haben wir noch einige günstigere Alternativen für Euch herausgesucht.

Hört Ihr gerne Musik, aber klobige Over-Ear-Kopfhörer (zur Bestenliste) sind nicht Euer Ding, gibt es zum Glück eine riesige Auswahl an In-Ear-Kopfhörern (zur Bestenliste). Doch gerade Funktionen wie Anti-Noise-Canceling (ANC) oder ein entsprechender Equalizer bleiben bei den kleinen Buds häufig auf der Strecke. Anders ist das bei den Bose QuietComfort Earbuds II, die Ihr jetzt bei Amazon für 199,95 Euro bekommt und somit fast so wenig zahlt, wie am Black Friday.

Mit einer Silikonspitze, einer Haltefinne und verschiedenen Aufsätzen sitzen die Premium-Kopfhörer fast schon perfekt und bieten einen hohen Tragekomfort. Mit dem "besten ANC auf dem Markt" bewirbt Bose seine In-Ears und auch mein Kollege Ben war in seinem Test zu den Bose QuietComfort Earbuds II absolut überzeugt von der Funktion. Auch klanglich bieten die Kopfhörer ein druckvolles und detailreiches Klangbild.

Die QuietComfort Earbuds 2 von Bose sitzen wirklich bequem im Ohr. / © NextPit

Allerdings hat sich Bose einige kleinere Patzer geleistet. So gibt es keine HD-Codecs, kein Multipoint-Bluetooth und die Akkulaufzeit ist allerhöchstens Mittelmaß. Stören Euch solche Dinge, sind die Bose QuietComfort II nicht unbedingt empfehlenswert. Alternativ bekommtt Ihr beispielsweise die Jabra Elite 10 für 189 Euro* bei Amazon. Allerdings müsst Ihr hier gerade beim ANC im direkten Vergleich einige Abstriche machen.

Wie gut ist das Angebot zu den Bose QuietComfort Earbuds II von Amazon wirklich?

Für 199,95 Euro bekommt Ihr die In-Ears mit dem vermeintlich besten ANC. Zum Black Friday gab es bereits ein ähnliches Angebot, allerdings kosteten Euch die Kopfhörer im November 2023 noch einmal 10 Euro weniger. Da dies auch gleichzeitig der Bestpreis war, schlittert Ihr mit dem aktuellen Amazon-Deal nur knapp daran vorbei. Der nächstbeste Preis, den Ihr derzeit im Netz zahlt, liegt übrigens bei 223,89 Euro.

Preislich ist der Deal also durchaus interessant. Ob sich die Bose QuietComfort Earbuds II jedoch für Euch lohnen, müsst Ihr entscheiden. Es kommt dabei darauf an, was Euch bei Kopfhörern wichtig ist. Legt Ihr Wert auf einen kraftvollen Klang mit Top-ANC und starkem Transparenzmodeus? Dann solltet Ihr zugreifen. Sind Euch HD-Codes oder Multi-Bluetooth wichtig, sind die In-Ears definitiv nicht Euer Ding.

Bose zu teuer? Hier noch ein paar spannende Alternativen!

Zugegeben, für 199,95 Euro sind die Bose QuietComfort Earbuds II nach wie vor in einem Preisbereich, den sich viele nicht leisten möchten oder können. Seid Ihr jedoch bereit einige Abstriche vorzunehmen, gibt es im Netz hervorragende alternative Angebote zu In-Ear-Bluetooth-Kopfhörern. Einige davon findet Ihr nachfolgend:

Bevor Ihr Euch fragt, wo die Apple AirPods in dieser Liste sind: Es gibt schlichtweg keine interessante Angebote, das wir Euch guten Gewissens präsentieren könnten. Beispielsweise steigt der Preis der Apple AirPods (3. Generation) seit Wochen wieder die Preise kontinuierlich an, nachdem sie im November bereits gefallen waren. Sobald es hier allerdings etwas Spannendes gibt, fügen wir es der Tabelle natürlich hinzu.

Wie findet Ihr den Deal? Sind die Bose QuietComfort Earbuds II interessant für Euch oder kauft Ihr lieber günstigere Modelle? Lasst es uns wissen!