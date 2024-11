Vielleicht habt Ihr das selbst schon einmal erlebt: Lange wartet Ihr auf den Black Friday und wenn der Tag dann endlich gekommen ist, ist das Produkt Eurer Wahl bereits ausverkauft. Aus genau diesem Grund solltet Ihr eben nicht bis zum 29. November warten, um auf Schnäppchenjagd zu gehen. Am besten startet Ihr damit nämlich gleich heute!

Der Händler AliExpress geht heute, den 22. November, mit richtig guten Deals an den Start. Dabei sind die Rabatte von bis zu 80 Prozent nicht auf eine einzelne Kategorie beschränkt, sondern ziehen sich von A bis Z durch. Außerdem haben wir noch exklusive Rabattcodes für Euch, mit denen Ihr zusätzlich sparen könnt! Alles, was Ihr zu den Deals wissen müsst, erfahrt Ihr hier.

Diese Angebote sind jetzt besonders spannend

Wir haben uns bereits einen Überblick verschafft und stellen Euch jetzt direkt zwei Deals vor, die sich dank Black-Friday-Rabatt so richtig lohnen. So zum Beispiel dieser Xiaomi X20+ Saug- und Wischroboter*. Er kommt mit einer Maximalleistung von 6.000 Pa daher und lässt sich per Sprachbefehl steuern. Der Roboter wird inklusive Absaugstation geliefert und kostet Euch dank der Codes NEXTPITDE030 und AEBF20 nur noch 299 Euro. Wir haben den X20+ bereits getestet, unser Fazit liest Ihr hier.

Auch diese Kopfhörer von Nothing Ear* sind einen Blick wert. Sie bieten Euch Noise Cancelling und über 40 Stunden Akkulaufzeit. Aktuell hängt an den Kopfhörern ein Preisschild von 105,40 Euro. Wenn Ihr jetzt noch den Code NEXTPITDE012 eingebt, rauscht der Preis für die Kopfhörer unter die 100-Euro-Marke und liegt dann bei nur noch 93,38 Euro!

Für alle Kochmuffel lohnt sich ein Blick auf diese 7-Liter-Heißluftfritteuse von Midea*. Ihr könnt hier Gerichte für die ganze Familie zubereiten und spart dabei Zeit und Energie im Vergleich zu einem herkömmlichen Backofen. Sieben voreingestellte Programme sorgen außerdem für eine absolute Gelinggarantie von Fleisch, Pommes und Co. Mit dem Code NEXTPITDE006 zahlt Ihr jetzt nur noch 55,85 Euro, was sie zu einem waschechten Schnäppchen macht.

Das Samsung A55* bekommt Ihr bei AliExpress für nur 281,23 Euro und damit für wirklich wenig Geld. Das Smartphone kann mit einem AMOLED-Display sowie einer 50-MP-Kamera punkten. Ihr wollt mehr über das Smartphone erfahren? Hier kommt Ihr zu unserem Test.

Alle weiteren Angebote könnt Ihr Euch ab sofort auf der Website von AliExpress* genauer anschauen. Hier ist bestimmt für jeden etwas dabei.

AliExpress mit Black-Friday-Deals: Das ist jetzt noch wichtig

AliExpress, der bekannte Online-Händler aus China, punktet mit schnellem Versand innerhalb der EU. Eure Bestellungen werden direkt aus Lagern in Ländern wie Spanien, Frankreich oder Deutschland verschickt. Das bringt gleich mehrere Vorteile: Ihr wartet maximal acht Tage auf Eure Lieferung und müsst Euch keine Sorgen um hohe Zollgebühren machen. Außerdem ist der Versand fast immer kostenlos, sodass Euch keine versteckten Kosten erwarten.

Vom 22. November bis zum 3. Dezember könnt Ihr bei AliExpress während der Black Friday- und Cyber Monday-Aktion kräftig sparen. Nutzt die Gelegenheit, um Euch tolle Schnäppchen zu sichern oder schon frühzeitig nach passenden Weihnachtsgeschenken für Eure Freunde und Familie Ausschau zu halten.

Zusätzlich gibt es jetzt noch unsere exklusiven Gutscheincodes, mit denen Ihr je nach Bestellwert noch mehr sparen könnt. Aber Vorsicht: Diese gelten nicht für den Kauf von Smartphones.

Mindestbestellwert von 19 Euro → Spare 3 Euro mit NEXTPITDE003

Mindestbestellwert von 39 Euro → Spare 6 Euro mit NEXTPITDE006

Mindestbestellwert von 89 Euro → Spare 12 Euro mit NEXTPITDE012

Mindestbestellwert von 139 Euro → Spare 20 Euro mit NEXTPITDE020

Mindestbestellwert von 209 Euro → Spare 30 Euro mit NEXTPITDE030

Mindestbestellwert von 399 Euro → Spare 60 Euro mit NEXTPITDE060

Mindestbestellwert von 499 Euro → Spare 80 Euro mit NEXTPITDE080

