Casa Casi 89: 2023 – Das Jahr, in dem VR Mainstream wird (jetzt echt)

Wir denken es kontinuierlich seit vielen Jahren schon – oder lassen es uns von Expert:innen glaubhaft versichern: Ja, dieses Jahr wird Virtual Reality den Mainstream erreichen. Anscheinend ist das bislang noch nicht wirklich der Fall gewesen. Aber dieses Jahr ist es dann jetzt endlich so weit, oder? Zumindest dreht sich unsere heutige Episode um exakt diese Frage. Wir bedanken uns daher ausdrücklich bei Fabian Nappenbach, seines Zeichens "Director of Product Marketing bei HTC", der unseren Plausch mit Fakten und klugen Gedanken unterfüttern konnte.

Drüben bei Substack findet Ihr mehr Input zum Thema und natürlich auch unsere neueste Podcast-Episode:

Casa Casi 89: Show Notes

