Das iPhone 16 könnte das erste mit randlosem Display werden

Abgesehen von den neuen Buttons werden die iPhones der 16er-Reihe im Vergleich zum iPhone 15 (Test ) auch in puncto Design einige Verbesserungen aufweisen. Es gibt angeblich nämlich nicht nur neue physische Tasten, sondern auch ultradünne Ränder rund ums Display, die das Design des iPhones der nächsten Generation auffrischen sollen.

Das südkoreanische Nachrichtenmagazin Sisa Journal berichtet, dass Apple bei der Herstellung der Displays des iPhone 16 eine neue Displaytechnologie namens BRS (Border Reduction Structure) einsetzen will. Dem Bericht zufolge haben sich Apples Display-Zulieferer die Technologie bereits gesichert und sind bereit, sie in der gesamten iPhone-16-Reihe einzusetzen.

Wie wird das iPhone 16 von der BRS-Technologie profitieren?

BRS wurde als großer Durchbruch gegenüber der bisherigen Display-Methode LIPO (Low Injection Pressure Over-Molding) beschrieben. Technisch gesehen schrumpft die neue Technologie die Einfassungen, indem die Verbindungsdrähte aufgerollt und gepresst werden, im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren.

Zu den unmittelbaren Vorteilen von BRS gehört eine deutlich reduzierte untere Einfassung eines Smartphone-Displays. Dies führt dazu, dass die Ränder an den beiden vertikalen Seiten und an der Oberseite dünner werden.

Apple hat die Dicke des Rahmens bereits beim iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max (Test) von 2,2 mm auf 1,5 mm verringert. Mit einer weiteren möglichen Verringerung könnte das Display des iPhone 16 daher wahrscheinlich randlos und immersiver erscheinen.

Apple iPhone 16 Pro vs. iPhone 15 Pro: Größenvergleich basierend auf Gerüchten. / © nextpit

Nach allem, was wir wissen, wird vermutet, dass das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max mit 6,3 Zoll bzw. 6,8 Zoll etwas größere Displays erhalten. In diesem Sinne sollte Apple in der Lage sein, die Abmessungen beider Geräte auf ein Minimum zu reduzieren, wenn die Ränder dünner sind.

Das iPhone 16 und das iPhone 16 Plus werden identische Displaygrößen behalten. Es ist noch unklar, ob sie durch die Verringerung der Ränder kompakter werden als ihre Vorgänger. Die meisten der radikalen Verbesserungen an den Standard-iPhones werden Gerüchten zufolge auch im iPhone 17 zu finden sein, darunter ein neues Display mit einer schnelleren Bildwiederholrate.

Es ist noch über ein halbes Jahr bis zum nächsten iPhone-Event, das im September stattfinden dürfte. Geht davon aus, dass wir in dieser Zeit noch massig Leaks und Gerüchte zum iPhone 16 hören werden und vielleicht auch mehr Informationen zu der kommenden Display-Technologie erhalten.

Was haltet Ihr davon, dass das Apple iPhone 16 so dünne Ränder bekommt? Erwartet Ihr dadurch eher größere Bildschirmdiagonalen oder kompaktere iPhones?