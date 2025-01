Bald hat das Warten ein Ende und Samsung stellt seine neue Flaggschiff-Serie beim Unpacked-Event vor. Wie schon in den vergangenen Jahren könnt Ihr Euch bei Sparhandy bereits jetzt für die Vorbestellung des Samsung Galaxy S25 vormerken lassen. Dadurch sichert Ihr Euch nicht nur einen Sofortbonus, sondern könnt zusätzliches Cashback abgreifen und sogar bei einem Gewinnspiel teilnehmen. Was es mit der Aktion auf sich hat, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.