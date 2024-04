Endlich: Android 15 verwandelt Euer Pixel-Smartphone in einen Mini-PC

Mit dem DeX-Modus könnt Ihr Eure Samsung-Smartphones oder -Tablets problemlos in einen Mini-PC umwandeln, wenn Ihr sie an einen Monitor oder Fernseher anschließt. Andere Android-Geräte haben mit dem Desktop-Modus eine ähnliche, allerdings deutlich eingeschränktere Funktion zur Verfügung, die zudem nur Entwicklern vorenthalten ist. Gerüchten zufolge könnte Google mit dem kommenden Update auf Android 15 eine verbesserte Version des Tools auf Pixel-Smartphones und Nicht-Galaxy-Geräten etablieren.

Verbesserter Desktop-Modus für Android

Im Android 14 QPR3 Beta 2.1 Update hat der Entwickler Mishaal Rahman (via Android Authority) eine neue Version des Desktop-Modus entdeckt. Ihm ist es zudem bereits gelungen, einige neue Funktionen und Änderungen darin zu aktivieren.

Beim Testen zeigte sich, dass deutlich mehr Möglichkeiten gibt, laufende Apps zu verschieben oder in Ihrer Größe zu ändern – vorausgesetzt, diese lassen sich in einem Fenster oder der Tab-Ansicht darstellen. So finden sich etwa Optionen wie Teilen, Vollbild und benutzerdefinierte Ansichten. Außerdem scheint das Erlebnis flüssiger und optimierter zu sein, wie wir es bisher auf dem Pixel 8 Pro (Testbericht) gesehen haben.

Der neue Desktop-Modus kann mit dem neuesten Android 14 QPR3 Beta 2.1 Update aktiviert werden. / © Android Authority

Bisher keine echte Alternative für den DeX-Modus von Samsung

Trotz der Verbesserungen ist der eingebaute Desktop-Modus jedoch noch weit vom Niveau von Samsungs DeX oder Motorolas "Ready For mobile" entfernt. Zum Beispiel ist der Android-Desktop-Modus nur mit einigen wenigen Tastatur- und Mauszubehörteilen kompatibel. Zusätzlich unterstützt die Android-Funktion viele dieser Tastaturfunktionen nicht und die Anzahl der Apps, die damit kompatibel sind, ist ebenfalls gering.

Es gibt Gerüchte, dass Google die endgültige Version des neuen Desktop-Modus mit Android 15 ausliefern könnte und dass die Pixel 9-Serie als erstes Nicht-Galaxy-Gerät diesen nutzt. Darüber hinaus könnte das Tool auch für ältere Pixel-Modelle wie das Pixel 8 und das Pixel 8 Pro zum Einsatz kommen. Außerdem könnten in Zukunft auch weitere Hersteller den neuen Desktop-Modus übernehmen.

Google hat bestätigt, dass am 10. Mai die Entwicklerkonferenz I/O 2024 stattfinden soll, auf der das Unternehmen das nächste große Android-Betriebssystem offiziell angekündigt und vorstellt. Ebenfalls heiß diskutiert ist die Möglichkeit, dass wir das neue Google Pixel 8a mit seinem Top-Display während der Konferenz zu Gesicht bekommen.

Was haltet Ihr von dem neuen Android-Desktop-Modus? Habt Ihr das Gefühl, dass Google bei der Entwicklung der letzten Versionen des Android-Betriebssystems im Rückstand ist? Lasst uns Eure Antworten in den Kommentaren diskutieren.