Erste Bilder des Google Pixel 8 – es wird kleiner und dicker

Das Design auf der Rückseite wirkt nun ein wenig rund gelutschter, wenngleich der Visor (Kamerasteg) beim Google Pixel 8 weiter aus dem Gehäuse ragt. Hemmerstoffer redet von einer Gesamtdicke des Google Pixel 8, von 12 mm. Erneut basieren die 5K-Renderbilder auf originalen CAD-Skizzen. Ein Grund, warum sich Details des Design in letzter Sekunde noch ändern können. Ändern wird sich aber mit Sicherheit nicht der verbaute Tensor-G5-Prozessor, der erneut in enger Zusammenarbeit mit Samsung entstanden ist. Ebenfalls dürften das Google Pixel 8 und Pixel 8 Pro die ersten Smartphones sein, welche mit Android 14 erscheinen werden.

Und so viel kann ich gleich direkt beantworten: Nein – eine Periskop-Kamera wird es auch dieses Jahr, in dem "kleineren" Google Pixel nicht geben. Allgemein scheint auch hier das Gehäuse auf 150,5 x 70,8 x 8,9 mm in Länge und Breite geschrumpft (155,6 x 73,2 x 8,7 mm) zu sein – der flache Bildschirm hingegen nur marginal. Das OLED-Display soll dieses Jahr eine Diagonale von 6,2 Zoll haben. Das Google Pixel 7 hat eine Diagonale von 6,3 Zoll, bei einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixel (FHD+) und einer Bildwiederholrate von 90 Hz. Diese Daten wird man sich wohl auch dieses Jahr erhalten.

Was sagt Ihr zu dem Design des Google Pixel 8? Gefällt euch die fast an ein Apple iPhone erinnernde runde Form besser? Schreibt uns alles in die Kommentare, was Euch gerade so durch den Kopf geht.