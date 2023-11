Erstes Video des möglichen Apple iPhone SE 4!

Erst vor wenigen Tagen haben wir über umfangreiche Neuigkeiten zu dem kommenden Apple iPhone SE 4 berichtet . Heute zeigen wir Euch ein erstes Video und daraus extrahiertes Bildmaterial, welches die gesammelten Informationen optisch verarbeitet. Schauen wir uns gemeinsam doch einmal das nächste "Volks-iPhone" der 4. Generation an und analysieren.

Das Apple iPhone SE 4 im modernen Design

Wer sich das Apple iPhone SE 2022 (Test) anschaut, fühlt sich vom Design her in eine andere Zeit versetzt. In der 3. Generation des "preiswerteren" iPhones verarbeitete Cupertino noch Elemente wie einen Home-Button, breite Bildschirmränder für das 4,7 Zoll kleine IPS-Display, welches gerade einmal eine Auflösung von 1.334 x 750 px aufweist und einen kurzlebigen Akku mit einer Kapazität von 2.018 mAh.

Das Display soll ein 6,1 Zoll großes OLED-Panel werden – heißt es. / © concept_central

All das soll sich mit dem Apple iPhone SE 2024 ändern: Anstelle des Home-Buttons kommt ein seitlicher Action-Button und das Display wächst auf 6,1 Zoll an und soll angeblich anstelle einem LCD ein OLED-Panel bekommen. Die dicken Ränder werden verbannt, wie auch der Lightning-Anschluss. Vielmehr gibt es im Apple iPhone SE der 4. Generation einen USB-Type-C-Anschluss auf der Unterseite, wenngleich die Geschwindigkeit nicht mit einem Apple iPhone 15 Pro Max (Test) sein wird. Kurz und knapp gesagt, wird das Apple iPhone SE 4 ein leicht modifiziertes Apple iPhone 14 (Test), mit eben nur einer rückseitigen 48-MP-Kamera.

Hurra! Auch das Apple iPhone SE 2024 soll ein USB-Type-C-Anschluss erhalten. / © concept_central

Ebenfalls erkennen wir in dem von Apple Track bei Concept Central in Auftrag gegebenen Video einen kantigen Aluminiumrahmen und auf dem Bildschirm oben mittig das Dynamic Island – die Notch mit Zusatzinformationen für unterschiedliche Anwendungen. Zu dem verbauten Prozessor ist bislang nichts bekannt, doch wir können wohl von einem zeitgemäßen Apple-A18-Prozessor ausgehen. Weitere bekannte Daten sind ein Gewicht von angeblichen 166 g und die identischen Abmaße des Apple iPhone 14.

Affiliate Angebot Apple iPhone 15 Pro

Was haltet Ihr von dem vermeintlichen Apple iPhone SE der 4. Generation? Was sollte es Eurer Meinung nach realistisch kosten, damit es das breite Volk auch leisten kann? Schreibt uns Eure Gedanken gern unten in die Kommentare.