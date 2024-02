Fan-Edition endlich erschwinglich: Samsung Galaxy S23 FE günstig sichern!

Bei MediaMarkt könnt Ihr Euch das Samsung Galaxy S23 FE für kurze Zeit zu günstigen Konditionen sichern. Dafür schließt Ihr einen Handyvertrag im Vodafone-Netz ab und könnt zudem noch 50 Euro Wechselbonus abkassieren. Warum sich das günstige Angebot für Euch lohnt und welche Alternative der Händler Euch bietet, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Als das Samsung Galaxy S23 FE im Oktober 2023 erschien, war die unverbindliche Preisempfehlung von 699 Euro schlichtweg utopisch hoch. Mittlerweile ist das Smartphone drastisch im Preis gesunken und so zahlt Ihr in der Regel knapp 500 Euro im Netz. Jetzt bekommt Ihr die Fan-Edition bei MediaMarkt in Verbindung mit einem passenden Handytarif im Vodafone-Netz für gerade einmal 17,99 Euro.

Als einziges Smartphone der Fan-Edition erhält das Samsung Galaxy S23 FE die KI-Funktionen, welche der Hersteller mit dem Galaxy S24 (Test) veröffentlichte. Das Smartphone nutzt ein wirklich gutes 6,4 Zoll großen AMOLED-Display, das auf bis zu 1.450 Nits aufhellt. Als Prozessor dient dem S23 FE ein Exynos 2200, den wir bereits aus der S23-Serie kennen. Bei diesem Deal erhaltet Ihr eine Speicherkonfiguration von 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher.

Das Kamera-Modul des S23 FE besteht aus einer 50-MP-Haupt-, einer 12-MP-Ultraweitwinkel- und einer 8-MP-Telekamera. / © nextpit

Leider wirkt das Smartphone so, als ob Samsung allmählich die Ideen ausgehen. Es gibt schlichtweg zu viel Konkurrenz im eigenen Haus und so kannibalisieren sich die Mobiltelefone. Auch die Akkulaufzeit ist eher durchschnittlich und ein entsprechendes Ladegerät müsst Ihr Euch extern besorgen. Warum sich der Kauf trotzdem lohnt, verrät Euch Casi in seinem Test zum Galaxy S23 FE.

Darum lohnt sich das Angebot zum Samsung Galaxy S23 FE

Um den Deal von MediaMarkt wahrzunehmen, schließt Ihr einen Handyvertrag mit Freenet ab. Hier zahlt Ihr monatlich gerade einmal 17,99 Euro und noch einmal 1 Euro für das Smartphone. Die obligatorische Anschlussgebühr von 39,99 Euro sowie 4,95 Euro für den Versand kommen noch obendrauf. Bringt Ihr Eure alte Rufnummer mit, gibt es nochmal 50 Euro als Willkommensgeschenk. Dafür erhaltet Ihr einen Mobilfunktarif mit 20 GB Datenvolumen und einer maximalen Bandbreite von 50 MBit/s im 4G-Netz von Vodafone (zur Tarifübersicht).

Tarif-Check Gerät Samsung Galaxy S23 FE Tarif Freenet green LTE Netz Vodafone Datenvolumen 20 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 4G LTE Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Gebühr 17,99 € Einmalige Kosten 45,94 € Gesamtkosten 477,70 € Wechselbonus 50,00 € Reguläre Gerätekosten 499,00 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 2,97 € Zum Angebot*

Derzeit liegt das günstigste Angebot für das S23 FE bei 499 Euro im Netz. Das Angebot von MediaMarkt kostet Euch hingegen nur 477,70 Euro nach Ablauf der Mindestlaufzeit, wodurch Ihr hier circa 2,97 Euro monatlich sparen könnt. Allerdings nur, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt. Tut Ihr dies nicht, habt Ihr eine weitere günstige Möglichkeit.

Denn Ihr könnt auch den o2 Basic 15 abschließen. Hierfür zahlt Ihr 14,99 Euro monatlich, allerdings 49 Euro einmalig für das Smartphone. Die Gesamtkosten liegen hier etwas höher, allerdings gibt es keinen Wechselbonus. Seid Ihr also ohnehin schon auf der Suche nach einem guten Deal zum S23 FE, seid Ihr jetzt bei MediaMarkt gut aufgehoben. Alternativ solltet Ihr Euch einmal unseren Vergleich der besten Samsung-Smartphones genauer anschauen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Samsung Galaxy S23 FE spannend für Euch oder liefert Euch das Smartphone zu wenig für eine echte "Fan-Edition"? Lasst es uns wissen!