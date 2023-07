Freenet-Hammer: Tarif im Telekom-Netz mit 50 GB nur 19,99 Euro!

Egal ob Geschäftsreise, als WLAN-Router oder im Urlaub – ausreichend Datenvolumen ist in der heutigen Zeit eines der wichtigsten Kriterien bei Abschluss von Mobilfunkverträgen. Gut also, dass Ihr bei Freenet gerade ein Hammer-Angebot erhaltet, bei dem Ihr 50 GB Inklusiv-Volumen im Netz der Deutschen Telekom zur Verfügung habt.

Affiliate Angebot green LTE 40 GB 50 GB Datenvolumen | 50 MBit/s Download-Bandbreite | 4G | Netz der Deutschen Telekom | 24 Monate Laufzeit

Hierbei nutzt Ihr das 4G-Netz des größten deutschen Anbieters und surft mit maximal 50 MBit/s im Download. Im Upload habt Ihr hingegen 25 MBit/s zur Verfügung. Ihr bindet Euch 24 Monate lang an den Anbieter, habt aber die Möglichkeit, den Tarif später beginnen zu lassen. Der späteste Anfangstermin, um den Deal wahrzunehmen ist hierbei der 01. Oktober. Darüber hinaus bietet der Tarif VoLTE und WLAN-Call.

Unser Tarif-Check zum green LTE 40 GB

Vorab sollte gesagt sein, dass der Name hier etwas irre führend ist. Solange Ihr den Tarif im Aktionszeitraum bucht und starten lasst, erhaltet Ihr 10 GB Inklusiv-Volumen monatlich extra, wodurch Ihr hier 50 GB Datenvolumen im Monat zur Verfügung habt. Der Anschlusspreis von 39,99 Euro muss zwar erst gezahlt werden, allerdings erhaltet Ihr ihn zurückerstattet, wenn Ihr innerhalb von 30 Tagen nach der Aktivierung eine SMS mit "AP frei" an die 8362 sendet. Dadurch entstehen Euch nur die monatlichen Kosten in Höhe von 19,99 Euro.

Freenet-Übersicht Eigenschaft green LTE 40 GB Netz Deutsche Telekom Datenvolumen 50 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 5G Nein eSIM Ja Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 19,99 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro wird erstattet Gesamtkosten 479,76 Euro Besonderheiten flexibler Vertragsbeginn Zum Angebot*

Möchtet Ihr also einen neuen Tarif mit massig Datenvolumen und in einem Netz mit großer Abdeckung, ist das Angebot genau das Richtige für Euch. Solltet Ihr noch einen laufenden Vertrag haben, könnt Ihr den Vertragsbeginn auf ein späteres Datum legen, müsst Ihr allerdings bedenken, dass Ihr hier keinen Zugang zum 5G-Netz der Telekom habt.

