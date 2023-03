So günstig wie selten: 38 GB Datenvolumen nur 12,99 € bei Freenet!

Direkt am frühen Morgen haben wir einen wirklichen Hammer-Deal für Euch ausgegraben. Bei Freenet könnt Ihr Euch für kurze Zeit den "green LTE"-Aktionstarif mit 38 GB Datenvolumen im Netz von Vodafone sichern. Dabei spart Ihr Euch nicht nur die Anschlussgebühr, sondern surft zudem mit satten 100 MBit/s im Internet. Warum sich das Angebot lohnt, erfahrt Ihr in unserem Tarif-Check.

Die Wahl des passenden Handytarifes kann wirklich lästig sein. Ihr müsst viele Dinge beachten, um nicht in eine unnötige Kostenfalle zu tappen. Um möglichst wenig zu zahlen, greifen viele Menschen daher zu Discount-Tarifen und bei Freenet bekommt Ihr derzeit ein wirkliches Hammer-Angebot. Hier bekommt Ihr satte 38 GB Datenvolumen und müsst Euch nicht einmal Sorgen um eine zu geringe Bandbreite machen.

Ihr surft hier mit 100 MBit/s im 4G-Netz von Vodafone, wodurch Ihr eine wirklich gute Netzabdeckung erwarten dürft. Zusätzlich habt Ihr die Möglichkeit, statt einer physischen SIM-Karte auch eine eSIM zu beantragen. Möchtet Ihr den Deal mit Eurer Familie teilen, könnt Ihr bis zu zwei Multicards beantragen. Dabei wird das Datenvolumen gemeinsam verbraucht.

Lohnt sich das Tarif-Angebot von Freenet wirklich?

Schauen wir uns die nackten Zahlen an, stehen 38 GB Datenvolumen für 12,99 Euro monatlich im Raum. Hinzu kommt eine Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro, die Euch jedoch erstattet wird, wenn Ihr nach Aktivierung des Tarifes eine SMS mit "AP free" an die 8362 sendet. Bedenkt allerdings, dass Ihr nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten den regulären Tarifpreis in Höhe von 44,99 Euro zahlen müsst. Wollt Ihr das nicht, solltet Ihr rechtzeitig kündigen.

Freenet-Tarifübersicht Eigenschaft green LTE Aktionstarif Netz Vodafone Datenvolumen 38 GB Bandbreite max. 100 MBit/s 5G Nein Besonderheiten Bis zu zwei Multicards buchbar Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 12,99 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro entfällt Gesamtkosten 311,76 Euro Zum Angebot*

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit zahlt Ihr insgesamt 311,76 Euro an Freenet. Damit kostet Euch dieser Deal gerade einmal so wenig, wie andere Discount-Angebote, bei denen Ihr mit rund 10 GB Datenvolumen auskommen müsst. Durch die Erstattung des Anschlusspreises, handelt es sich bei den monatlichen Kosten in Höhe von 12,99 Euro auch um den Effektivpreis.

Auch wenn es recht ungewöhnlich ist, dass Ihr bei einem Discount-Tarif eine Download-Bandbreite von maximal 100 MBit/s zur Verfügung habt und der Deal eine Kaufempfehlung darstellt, müsst Ihr auf 5G-Zugang verzichten. Macht Euch das jedoch nichts aus, solltet Ihr hier definitiv zuschlagen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die hohe Bandbreite ein ausschlaggebender Grund für Euch, hier zuzuschlagen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!