Fünf Dinge, die der MWC 2023 über die Smartphone-Zukunft verrät

Erinnert Ihr Euch noch an die ersten Smartphones? Es gab welche mit Tastatur, welche ohne Tastatur. Es gab runde und quadratische Smartphones und Smartphones mit QWERTZ-Tastatur oder T9-Keyboard. Mit Android und dem iPhone wurde alles anders. Für Smartphone-Displays wurde Anfang der 00er-Jahre zunächst das 16:9-Format Standard, das über die vergangenen Jahren ein wenig in die Länge wuchs.

HTC hatte auf der Messe einen riesigen Stand, auf dem man die aktuelle HTC Vive XR Elite in diversen MR-Szernarien testen konnte. Und auch Pico war mit der Pico 4 vertreten, die in den kommenden Monaten echte MR-Anwendungen erhalten wird. Klar, Mixed Reality auf der Pico 4 kann nicht mit dem HTC-Flaggschiff mithalten. Aber man darf eben auch nicht vergessen, dass die Pico 4 ungefähr viermal günstiger ist.

Ein weiteres Thema auf dem MWC war Mixed Reality. Das bedeutet, dass die VR-Brillen die Nutzer:innen nicht in ein komplett abgeschottetes Universum "entführen", sondern das per Kamera aufgenommene Bild der Realität mit virtuellen Inhalten mischen. Wichtig sind hierfür natürlich ein extrem präzises Tracking und eine möglichst gute Kamera in der Brille.

Klar, es gibt auch Gründe abseits von Inflation und gierigen Herstellern: Wir haben gerade einen ausgezeichneten Prozessor-Jahrgang, und beinahe alle Hersteller haben jüngst kräftig an ihren Update-Versprechen gekurbelt. Die 36-Monate-Verträge von o2 sind also kein Zufall; Menschen nutzen ihre Smartphones länger, weil sie einfach länger halten.

Was hier mit Sicherheit auch das Geschäft beleben wird: Samsung bekommt Konkurrenz bei den Foldables. Ein uninspiriertes Fold oder Flip 5 können sich die Koreaner nicht leisten – Oppo mit dem Find N2 Flip und Honor mit dem Magic Vs machen kräftig Druck.

5. Satelliten-Smartphones sind gut für die Freiheit?

Es war in den 90er Jahren, als die ersten von derzeit 66 aktiven Iridium-Satelliten ins All geschossen wurden. Ein Vierteljahrhundert später kommt mit der iPhone-14-Generation und dem breit verfügbaren Qualcomm-Modem die Satellitenkommunikation im Massenmarkt an – und bringt spannende Implikationen mit.

Klar, Apple & Co. können in ihren Keynotes bildgewaltige Geschichten erzählen von in Not geratenen Polarforschern, denen ein Notruf per Satellit das Leben rettete. Aber Satellitentelefone haben auch Potenzial zu mehr, denn eine Satellitenverbindung lässt sich im Gegensatz zu einem terrestrischen Mobilfunknetz nicht so einfach abschalten.

Qualcomms Vice President Product Management Francesco Grilli (rechts) und der Iridium-CTO Greg Pelton (links) bei einem Roundtable auf dem MWC zu Snapdragon Satellite. / © NextPit

Die Kontrolle über die Netze liegt nicht bei der libyschen Regierung oder irgendwelchen Invasoren, die hier einfach einen Schalter umlegen können, sondern bei den Satellitenbetreibern. Nicht einmal ein großflächiges Stören ist so einfach möglich, da einerseits fast immer mehrere der sehr schnellen Satelliten in Sicht sind, andererseits die naheliegenden GNSS-Frequenzen ebenfalls betroffen wären.

Derzeit gibt es noch viele offene Fragen zu Snapdragon Satellite. Wird Google die Qualcomm-API für die Satellitenkommunikation freigeben? Welche Anwendungen werden hier via Satellit möglich und was kostet deren Betrieb? Und was passiert, wenn eine Regierung bei Qualcomm anklopft, man solle den Service bei einem Protest im Stile des arabischen Frühlings doch bitte abschalten.

Welche Lehren über die Smartphone-Branche habt Ihr aus dem MWC 2023 gezogen? Ich freue mich auf Eure Meinung in den Kommentaren!