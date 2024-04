Für einen einmaligen Betrag von 10 Euro erhaltet Ihr bei Logitel jetzt gleich drei tolle Geräte: das Galaxy A55, die Galaxy Buds FE und die Nintendo Switch OLED. Hinzu kommt der "O2 Mobile M"-Vertrag für die üblichen 29,99 Euro pro Monat. Es gibt bei dem Bundle somit keinen monatlichen Aufschlag für die drei coolen Extras, was den Deal zu einem waschechten Schnäppchen macht. Wir rechnen das Angebot für Euch durch.

Affiliate Angebot O2 Mobile M via LogiTel mit Galaxy A55 LTE-Tarif für 29,99 € + Galaxy A55, Galaxy Buds FE u. Nintendo Switch für nur 10 € Aufpreis

O2-Tarif mit Galaxy A55, Galaxy Buds FE & einer Switch OLED

Schauen wir uns zunächst den Tarif selbst genauer an. Beim "O2 Mobile M"-Vertrag erhaltet Ihr monatlich 25 GB Datenvolumen im 5G-Netz des Anbieters. Ihr surft dabei mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s – was fürs tägliche Surfen, Streamen und Co. locker ausreichen sollte. Dazu gibt es eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming.

Als Smartphone sichert Ihr Euch dazu das Galaxy A55 mit 256 GB Speicherplatz. Mit seinem schicken, 6,6 Zoll großen Super-AMOLED-Display samt 120-Hz-Darstellung, dem leistungsstarken Octa-Core-Prozessor sowie dem 5.000-mAh-Akku und dem erweiterbaren Speicher ist das Galaxy A55 ein rundum exzellentes Handy. Passend dazu bekommt Ihr außerdem noch die Galaxy Buds FE als nettes Extra on top.

Abgerundet wird der Geräte-Dreier von der Nintendo Switch OLED. Die flexible Konsole lässt Euch die exklusiven Spiele rund um Mario, Link und vielen mehr sowohl daheim am Fernseher als auch unterwegs zocken. Doch keine Panik: Selbst wenn Ihr keine Gamer seid, solltet Ihr Euch das Tarif-Bundle nicht entgehen lassen. Der Preis ist nämlich wirklich genial und im Zweifel könnt Ihr die Switch anschließend ja einfach verschenken oder verkaufen.

Alles für nur 10 Euro? So rechnet sich der Tarif-Deal

Um Euch zu zeigen, wie gut das Tarif-Angebot wirklich ist, rechnen wir den Deal mal durch. Der monatliche Preis für das Bundle beträgt 29,99 Euro. Ohne die drei Geräte zahlt Ihr für den O2-Vertrag einzeln normalerweise ebenfalls rund 30 Euro – es gibt somit keinen monatlichen Aufpreis. Neben der üblichen Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro zahlt Ihr dann lediglich 9,98 Euro, inklusive Versand, für die drei Geräte extra.

Zum Vergleich: Das Galaxy A55 mit 256 GB Speicher kostet aktuell bereits rund 390 Euro. Für die Galaxy Buds FE müsstet Ihr zusätzlich weitere 70 Euro zahlen und die Switch OLED ist momentan nicht für unter 284 Euro erhältlich. Ihr erhaltet hier also Geräte im Wert von 744 Euro für nur 10 Euro zum Tarif!

Insgesamt belaufen sich die Kosten bei dem Bundle über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten auf etwa 769 Euro. Für den Tarif zahlt Ihr also nur etwa 25 Euro extra. Auf den Monat gerechnet entspricht dies einem effektiven Preis von gerade einmal 1,04 Euro. Das ungewöhnliche Tarif-Angebot ist also wirklich ein rundum lohnenswertes Schnäppchen!