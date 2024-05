Der bekannte Leaker "On Leaks" (via SmartPrix) hat die Renderbilder der vermeintlichen Galaxy Watch 7 Ultra veröffentlicht und uns damit einen ersten Blick auf das neue Galaxy-Smartwatch-Modell gewährt.

Design der Samsung Galaxy Watch 7 Ultra

Ausgehend von den gesichteten Materialien weist die Smartwatch eine interessante neue Form auf, obwohl sie den runden Touchscreen mit mechanischer Einfassung beibehält. Was am meisten auffällt, ist das eher quadratische Gehäuse, auf dem das Display sitzt, das im Vergleich zur Galaxy Watch 6 Classic mit ihrem rein runden Formfaktor noch mehr Masse und Gewicht zu haben scheint.

Die Renderbilder der Samsung Galaxy Watch 7 Ultra zeigen ein neues Bandsystem und eine eher quadratische Form. / © On Leaks/SmartPrix

Die Quelle verrät einige weitere Details: Es scheint, dass das Display der Galaxy Watch 7 einen Durchmesser von 1,5 Zoll hat, während die Abmessungen der Uhr mit 47 x 47,4 x 16,4 mm angegeben werden, verglichen mit der Galaxy Watch 6 Classic mit 46,5 x 46,5 x 10,9 mm.

Auch an der Seite gibt es Veränderungen, wie z. B. ein deutlicheres Lautsprechergitter und eine neue digitale Krone auf der rechten Seite, die von zwei Knöpfen flankiert wird. Gleichzeitig sieht der Mechanismus des Armbands völlig anders aus, denn die Schnalle sitzt bündig mit dem Gehäuse.

Die Renderbilder der Samsung Galaxy Watch 7 Ultra deuten auch auf neu gestaltete biometrische Sensoren hin. / © On Leaks / SmartPrix

Unter der Smartwatch befindet sich eine Reihe biometrischer Sensoren in verschiedenen Positionen, die kreisförmig angeordnet sind. Der Temperatursensor soll beibehalten werden, wurde aber leicht nach oben verschoben.

Abgesehen vom Äußeren der Smartwatch soll die Galaxy Watch 7 Ultra Gerüchten zufolge mit einem neuen Exynos W1000 ausgestattet sein. Erste Gerüchte deuten darauf hin, dass der 3-nm-Chip sowohl die Leistung als auch die Effizienz massiv verbessert. Außerdem sollen die Südkoreaner eine kontinuierliche AFIB-Erkennung in der gesamten Galaxy-Watch-7-Reihe ermöglichen.

Was haltet Ihr von dem neuen Design der Galaxy Watch 7 Ultra? Gefällt euch der neue Look? Lasst uns Eure Meinung in den Kommentaren wissen.