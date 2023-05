Google behebt Probleme mit der Akkuleistung und Überhitzung bei Pixel-Phones

Erinnert ihr euch, dass Google Anfang des Monats ein Sicherheitsupdate für die Pixel-Phones verteilt hat? Nutzer des Google Pixel 6a, Pixel 6 und 6 (Pro), sowie dem Google Pixel 7 und 7 Pro, die das Update installiert hatten, berichteten über Probleme mit der Akkulaufzeit und Überhitzungen des Tensor-Prozessors. Google hat diese Probleme indirekt bestätigt und die Ursache dafür gefunden. Nun gibt das Unternehmen aus Mountain View bekannt, die Probleme der betroffenen Modelle zu beheben und verteilt via OTA (Over the Air) ein entsprechendes Update.

Das Google Sicherheitsupdate vom Mai führte zu Problemen mit der Akkuleistung und Überhitzung.

Betroffen sind die Modelle Google Pixel 6a, Pixel 6 und 6 Pro, sowie Google Pixel 7 und 7 Pro.

Google hat das Problem durch ein serverseitiges Update behoben.