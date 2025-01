Google hat in letzter Zeit fleißig neue Funktionen und Verbesserungen für Google Drive eingeführt. Zu den neuesten Updates gehört die Einführung von differenziellen Uploads, die die Synchronisierung großer lokaler Dateien beschleunigen sollen. Hier erfahrt Ihr, wie diese Funktion funktioniert, und welche anderen bemerkenswerten Verbesserungen des Cloud-Speicherdienstes verfügbar sind.

Wie der differenzielle Upload von Google Drive funktioniert

Vor der Einführung des differenziellen Uploads mussten die Nutzer/innen ganze Dateien synchronisieren, selbst wenn sie kleine Änderungen an Dateien auf dem Computer vornahmen. Dieser Vorgang war zeitaufwändig, besonders bei großen Dateien. Mit dem differenziellen Upload ermöglicht Google den Nutzern jetzt, nur die Änderungen an einer Datei über die Registerkarte "Computer" zu synchronisieren, was den Prozess deutlich schneller und effizienter macht.

Google hat die genauen Dateitypen, die differenzielle Uploads unterstützen, nicht angegeben, aber es ist wahrscheinlich, dass die Funktion mit den am häufigsten verwendeten Dokumenten funktioniert, einschließlich Google Docs, Microsoft Office-Dateien und Apple-Dateien, die mit den Bearbeitungswerkzeugen von Google Drive kompatibel sind. Es ist jedoch noch unklar, ob die Funktion auch größere Dateiformate wie Bilder oder Videos unterstützt, insbesondere solche, die über Apps von Drittanbietern abgerufen werden.

Diese Funktion wird derzeit für die Desktop-Version von Google Drive für Windows- und Mac-Nutzer/innen eingeführt. Sie scheint für alle Nutzer/innen verfügbar zu sein, auch für normale und Workspace-Konten, ohne dass ein Premium- oder höherwertiges One-Abonnement erforderlich ist.

Andere Google Drive-Verbesserungen

Zusätzlich zur schnelleren Synchronisierung hat Google die sofortige Videowiedergabe für Videos eingeführt, die in Google Drive hochgeladen werden. Diese Verbesserung ermöglicht es Nutzern, Videos sofort nach dem Hochladen abzuspielen, noch bevor der Upload abgeschlossen ist. Die Funktion funktioniert auch beim Durchsuchen von Timelines mit großen oder langen Videos, wodurch die Puffer- und Ladezeiten deutlich reduziert werden.

Google hat den Google Drive-Videoplayer neu gestaltet und die sofortige Videowiedergabe nach dem Upload hinzugefügt. / © nextpit

Diese Verbesserung der Videowiedergabe baut auf einem kürzlichen Update der Oberfläche des Google Drive Videoplayers auf, mit dem ein übersichtlicheres Layout, verbesserte Steuerelemente und Shortcuts für eine reibungslosere und optimierte Wiedergabe eingeführt wurden.

Letzten Monat hat Google auch die Funktion zum mobilen Scannen in Google Drive verbessert, indem es die Funktion zur automatischen Verbesserung hinzugefügt hat. Diese Funktion wendet automatisch Filter und Verbesserungen auf gescannte Bilder an, so dass keine manuellen Anpassungen mehr nötig sind und der Prozess für die Nutzer/innen nahtloser wird.