Die Preise des neuen Google Pixel 9 fliegen aktuell durch das Netz und Fans der Smartphones müssen hier ziemlich tief in die Tasche greifen. Ist Euch das neue Android-Smartphone schlichtweg zu teuer, könnt Ihr Euch das Google Pixel 8 jetzt in einem spannenden Deal bei Sparhandy sichern. In Verbindung mit passendem o2-Tarif zahlt Ihr hier nur 19,99 Euro monatlich. Wir haben den Tarif-Check für Euch.

Am 13. August erfahren wir endlich alle Details zur neuen Pixel-Generation. Was bereits durchsickerte, sind allerdings die Preise und da hat Google mächtig was vor. Die kleinste Pixel-9-Version startet in Deutschland nämlich ab 899 Euro und ist somit noch einmal 100 Euro teurer als das Pixel 8. Den Vorgänger gibt es bei Sparhandy und Deinhandy jetzt allerdings in einem spannenden Tarif-Deal mit passendem Handyvertrag von o2.

Google Pixel 8 Mit o2 Basic 30 | 35 GB LTE | max. 50 MBit/s | 24 Monate Laufzeit | 4G

Das Google-Angebot von Sparhandy und Deinhandy im Überblick

Beide Anbieter haben das gleiche Angebot auf Lager. Ihr erhaltet hier das Google Pixel 8 (zum Test) mit 128 GB Flash-Speicher in Verbindung mit dem o2 Basic 30. Der Tarif bietet Euch 35 GB Datenvolumen im 4G-Netz des Providers. Die Download-Bandbreite ist dabei auf 50 MBit/s beschränkt und die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate. Eine Allnet-Flat und gratis EU-Roaming sind natürlich ebenfalls inbegriffen.

Dafür zahlt Ihr einmalig 19,95 Euro, sowie eine Anschlussgebühr von 39,99 Euro und noch einmal 6,99 Euro für den Versand. Monatlich müsst Ihr hier mit 19,99 Euro rechnen. Ihr habt bei beiden Händlern die freie Farbauswahl, allerdings gibt es hier weder einen Wechselbonus noch könnt Ihr ein Altgerät einschicken. Nachfolgend haben wir alle Tarif-Details noch einmal für Euch zusammengefasst.

Lohnt sich das Angebot überhaupt?

Ihr zahlt bei diesem Deal insgesamt 546,69 Euro über einen Zeitraum von zwei Jahren. Im Netz gibt es das Google Pixel 8 jedoch schon ab 514,99 Euro, wodurch Ihr monatlich 1,32 Euro zusätzlich für den Tarif zahlt. Das ist für einen 35-GB-Vertrag von o2 (Tarifübersicht) absolut verkraftbar.

Ist Euch das neue Pixel 9 zu teuer, seid Ihr auch im Jahr 2024 noch immer sehr gut mit dem Google Pixel 8 beraten. Muss es also nicht immer die neueste Technologie sein, legt einfach keinen großen Wert auf Produktpflege-Updates oder spart einfach gerne, seid Ihr mit diesem Deal wirklich gut beraten.

Jetzt 100 Euro Sofortbonus für das Google Pixel 9 Pro sichern

Das Smartphone bietet Euch einen ausgezeichneten 6,2-Zoll-OLED-Bildschirm, ein überragendes Kamera-Modul und eine mehr als ausreichende Alltags-Leistung. Hinzu kommen sieben Jahre Sicherheits- und Funktionsupdates. Lediglich die langsame Ladezeit könnte einige von Euch stören. Allerdings dürfte das durchaus verkraftbar sein, wenn man bedenkt, dass Ihr hier weniger als 600 Euro für das Pixel 8 mit Handyvertrag zahlt.

Das Fotomodul des Google Pixel 8 besteht aus einem neuen 50-MP-Sensor und einer 12-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera. / © nextpit

Möchtet Ihr Euch dennoch das neueste Pixel-Gerät sichern, bietet Euch Sparhandy eine weitere Aktion an. Ihr könnt Euch hier vorab für den Kauf des Pixel 9 registrieren* und bis zu 100 Euro Sofortbonus absahnen, wenn Ihr eines der neuen Google-Smartphones mit passendem Aktionsvertrag bestellt. Die Anmeldung ist vollkommen unverbindlich und sichert Euch lediglich die Möglichkeit, etwas mehr zu sparen. In Anbetracht der gestiegenen Preise ist das also durchaus sinnvoll.

Google-Aktion

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist das Pixel 8 noch interessant für Euch? Oder wartet Ihr gespannt auf das Pixel 9? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!