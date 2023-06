Pixel Feature Drop: KI-Laden, 3D-Wallpaper und ein toter Sensor wird aktiviert!

Lest auch: Alle neuen Funktionen und Änderungen von Android 14

Google liefert den Pixel Feature Drop für den Monat Juni 2023 aus!

Das Pixel Feature Drop für den Monat Juni wird aktuell in Wellen via OTA-Update (Over the Air) ausgeliefert. Die mit Android 13 QPR3 (Quarterly Platform Release) ausgelieferten neuen Funktionen sind ab dem Google Pixel 4a bis zum Pixel 7 und Pixel 7a kompatibel. Die Verfügbarkeit der Funktionen hängt jedoch vom jeweiligen Modell ab.

Kamera: Freihändiges Selfie und Makro-Video

Google ermöglicht eine freihändige Aufnahme von Selfies durch eine Gestensteuerung. Die Nutzer:innen können unter anderem einfach ihre Handfläche in Richtung Kamera halten, um den Prozess einer Aufnahme einzuleiten. Es gibt zwei Timer-Optionen, die Ihr mit einer Zeitverzögerung von 3 oder 10 Sekunden auswählen könnt. Die Funktion, die bei anderen Herstellern wie den Samsung-Galaxy-Smartphones schon seit Jahren verfügbar ist, ist ab sofort auch für die Smartphones Google Pixel 6 und Google Pixel 7 verfügbar.

Eine weitere neue Kamerafunktion, die aber exklusiv für das Pixel 7 Pro (Test) ist, ist das Makro-Video-Aufnahme. Der Modus nutzt den Teleobjektiv-Sensor des Kamerahandys, um Nahaufnahmen zu machen, die Effekte von vergrößerten Motiven, wie flatternde Schmetterlinge erzeugen.

Der Pixel Feature Drop für den Monat Juni 2023 fügt einen Selfie-Timer und Makro-Videos hinzu. / © Google

2D-Bilder in 3D umwandeln und Live-Emoji-Wallpaper erstellen

Googles filmische Effekte kommen mit dem aktuellen Feature Drop zu den Pixel-Hintergrundbildern. Damit werden normale 2D-Hintergrundbilder oder Bilder aus Eurer Bilder-Galerie in 3D umgewandelt, was bei der Anwendung einen filmischen oder bewegten Effekt ergibt. Mountain View erwähnte, dass es maschinelles Lernen und die KI-Fähigkeiten der Google-Tensor-Prozessoren nutzt, um 2D-Bilder in 3D umzuwandeln.

Der Emoji-Workshop wurde bereits auf der Google I/O 2023 Entwicklerkonferenz angekündigt und war auch im Beta-Build von Android 14 verfügbar. Mit dem Emoji-Workshop können Nutzer:innen verschiedene Emojis kombinieren und anpassen, um Live-Emoji-Wallpaper zu erstellen. Die Funktion erstreckt sich auch auf den Startbildschirm, wo Ihr mit dem Hintergrundbild interagieren und die Emojis bewegen oder Reaktionen zeigen könnt. Diese Funktion und das 3D-Wallpaper sind für die Pixel-6- und Pixel-7-Serie verfügbar.

Erstellung von 3D- und Live-Emoji-Wallpaper / © Google

Notfallfreigabe und Sicherheitscheck

Es ist jetzt möglich, den Google Assistant zu rufen, um den Notfallstatus mit Kontakten zu teilen. Außerdem werden auch zeitlich festgelegte oder geplante Sicherheitschecks unterstützt. Wenn Ihr insbesondere spät abends spazieren geht, könnt Ihr dem Google Assistant den Befehl geben: "Führe einen Sicherheitscheck für eine Stunde durch".

Google ist einer der Pioniere bei der Unfallerkennung in Smartphones. Früher stellte die Funktion die Kommunikation mit Notrufdiensten und Behörden her, mit dem neuesten Update können auch Kontakte benachrichtigt werden.

Adaptives Laden und intelligente Vibration

Google hat die Funktion des adaptiven Aufladens überarbeitet. Wie in den Versionshinweisen erwähnt, wird das adaptive Laden auf den Pixel-Telefonen auf Euren Ladegewohnheiten basieren. Dadurch erkennt die KI lange Ladezeiten und schätzt ab, wann Euer Smartphone vollständig aufgeladen ist, bevor Ihr es vom Netz nehmt.

Für das Pixel 6a und Pixel 7a (Test) aktiviert das Unternehmen nun die intelligente Haptik. Wenn Euer Pixel-Phone auf einer flachen oder harten Oberfläche vibriert, wird die Vibrationsintensität automatisch gesenkt, während sie auf einer anderen Oberfläche wieder auf ein normales oder hohes Niveau zurückkehrt.

Gleichzeitig können jetzt Smart Home-Steuerungen und Shortcuts von Google Home direkt auf dem Sperrbildschirm hinzugefügt werden. Weiterhin gibt es ein neu gestaltetes Dashboard für die App.

Und schließlich erhält das integrierte Aufnahmewerkzeug optimierte Beschriftungen. Mit dem Pixel 6 und den neuen Pixel-Modellen können Nutzer:innen so Videoclips mit einer Beschriftung versehen und die Transkripte in Google Docs teilen.

Pixel Watch: Blutsauerstoff-Überwachung im Schlaf

Bereits gestern hatte MaTT über die neue Funktion berichtet, welche einige reddit-Leser auf Ihrer Pixel Watch entdeckt hatten. Die Unterstützung des SpO2-Sensors der smarten Uhr. So kann jetzt die Sauerstoffsättigung (SpO2) des Trägers im Schlaf gemessen werden. Weiterhin kann die Google Pixel Watch (Test) jetzt ihrer Trägerin oder ihren Träger über eine abnormale Herzfrequenz informieren.

Google aktiviert das Tracking der abnormalen Herzfrequenz und des nächtlichen SpO2 auf der Pixel Watch. / © Google

Was die Fitness angeht, gibt es jetzt eine automatische Pausenfunktion, die die Überwachung der Bewegung automatisch unterbricht, wenn Ihr eine Pause macht, und sie wieder aufnimmt, wenn Ihr Euch wieder in Bewegung setzt.

Affiliate Angebot Google Pixel Watch Zur Geräte-Datenbank

Welche der neuen Funktionen findet Ihr besonders nützlich? Teilt uns Eure Meinung gern in den Kommentaren mit.