Google-Pixel-Phones bald mit Dashcam-Modus?

Android bietet bereits eine Handvoll Apps von Drittanbietern, die Euer Smartphone während der Fahrt in eine Dashcam oder einen digitalen Videorekorder im Auto verwandeln. Aber Google scheint die Idee so sehr zu gefallen, dass Mountain View neuesten Informationen zufolge, die Kernfunktion dieser Apps in eine eigenständige Funktion verwandeln möchte und diese in die eigenen Pixel-Phones und Android-Smartphones einbauen wird.

Google arbeitet an einer Dashcam-Funktion

In der dekompilierten kommenden Version der "Personal Safety App" von Google, hat "9to5Google" nun herausgefunden, dass Mountain View wohl an einer neuen Funktion namens "Dashcam" arbeitet. Dem Magazin ist es gelungen, die Funktion direkt in der App zu aktivieren. Sie wird als separates Tool zusammen mit dem Sicherheitscheck im Bereich "Be Prepared" erscheinen.

So funktioniert der Google Authenticator: Mehr Sicherheit dank 2FA!

Wie der Name schon sagt, könnt ihr mit der Dashcam euer Smartphone in einen digitalen Videorekorder fürs Auto verwandeln. Wenn ihr weiter navigiert, werdet ihr aufgefordert, die "Cam" entsprechend einzurichten. Es gibt auch Hinweise darauf, dass alle ungespeicherten Videos nach 3 Tagen vom Gerät gelöscht werden und dass jede Aufnahme bis zu 24 Stunden dauern kann. Auf der letzten Seite könnt ihr auswählen, ob auch der Ton aufgezeichnet werden soll.

Googles neue Dashcam-Funktion in der Personal Safety App. / © 9to5Google

Direkt in den Dashcam-Einstellungen gibt es die Möglichkeit, die Videoaufzeichnung manuell zu starten oder sie automatisch zu initiieren, sobald sich Euer Smartphone mit einem Bluetooth-Gerät verbindet. Der Zugriff auf die aufgenommenen Videos erfolgt ebenfalls über die Einstellungen. Gleichzeitig gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Dashcam in die Funktion zur Erkennung von Autounfällen im Pixel-Phone integriert wird. Es könnte sich also um eine ganz separate Funktion handeln.

Wenigstens das Nothing Phone (1)?

Was die Kompatibilität angeht, ist es unklar, ob die Dashcam ihren Weg in Android-Smartphones finden wird, da "Personal Safety" nur für Google-Smartphones und seit Kurzem auch für das Nothing Phone (1) verfügbar ist. Es könnte aber sein, dass Google den Android-OEMs erlaubt, die Funktion in ihre eigenen Sicherheitsdienste zu integrieren. Außerdem dürfte die Funktion in der kommenden Juni-Pixel-Firmware enthalten sein, beziehungsweise als App-Update erscheinen.

Affiliate Angebot Google Pixel 7a Zur Geräte-Datenbank

Was haltet Ihr davon, Euer Handy in eine Dashcam zu verwandeln? Würdet Ihr dies einer speziellen Dashcam für das Auto vorziehen? Lasst uns Eure Antworten zu dem Thema im Kommentarbereich unten lesen.