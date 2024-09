Google launchte das Tablet bereits im Juni 2023. Es gibt noch keinen Nachfolger, sodass es nach wie vor die aktuellste Iteration des Unternehmens darstellt. Gerade zum Release war das Gerät in aller Munde – vor allem wegen des hohen Einstiegspreises von 679 Euro für die hier angebotene 128-GB-Version. MediaMarkt streicht nun 100 Euro vom aktuellen Preis und packt obendrein noch eine Dockingstation mit ins Paket.

Google Pixel Tablet – Das erwartet Euch

Optisch ist das Tablet sehr schlicht gehalten. Es steckt in einer Hülle aus Aluminium, die in den Farben, Hazel (gräulich) und Porcelain (cremefarben) erhältlich ist. Die Ladestation gibt es in der jeweils passenden Farbe dazu. Das Gerät ist ein reines Android-Tablet (Bestenliste). Auf den Markt gekommen ist es mit Android 13 und einem Update-Versprechen von 3 Jahren. Sicherheitspatches gibt es für fünf Jahre.

Beim Angebot erhaltet Ihr die 128-GB-Version des Tensor G2-Prozessors mit 8 GB LPDDR5-RAM. Hier unterstützt auch die Google KI beim Streaming, Videoanrufen und der Spracherkennung. Somit ist das Tablet nicht nur für den allabendlichen Netflix-Marathon gewappnet. Reicht Euch der vorhandene Speicherplatz nicht aus, könnt Ihr diesen die Cloud erweitern. Wollt Ihr den Flash-Speicher lieber lokal etwas vergrößern, gibt es auch die 256-GB-Variante für 699,99 Euro bei MediaMarkt*.

Das 11-Zoll-Display bietet Euch genug Platz zum Zocken und um Serien oder Filme zu streamen. Die Bildwiederholfrequenz von 60 Hz ist dafür mehr als ausreichend und schont den Akku. Das LCD-IPS-Panel hellt mit bis zu 500 Nits auf und verhindert dadurch starke Spiegel-Effekte bei direkter Lichteinstrahlung. Zum Vergleich: Das Apple iPad Air (zum Test) verfügt ebenfalls über 500 Nits in der 11-Zoll-Variante.

Das LC-Display ist leuchtend und bietet ein fantastisches Seherlebnis beim Konsumieren von Inhalten. / © nextpit

Die mitgelieferte Dockingstation besitzt, wie oben schon erwähnt, neben der Lade- auch eine Lautsprecherfunktion. Wenn Ihr das Tablet andockt, lädt es mit maximal 15 Watt. Gleichzeitig verwandelt es sich in einen digitalen Bilderrahmen. Falls Ihr eine Video-Konferenz oder eine Foto-Session mit dem Pixel-Tablet plant, stehen Euch dafür jeweils auf der Vorder- und der Rückseite 8-MP-Weitwinkelkameras zur Verfügung.

Steuerbar mit Gemini

Angedockt an die Station, wechselt das Tablet in den Hub-Modus und fügt sich nahtlos in Euer Smart Home von Google ein. Ihr könnt es wie gewohnt per Sprachbefehl über den Google Assistant steuern. Auch Videos und Musik könnt Ihr dann von anderen Geräten über den Lautsprecher der Dockingstation abspielen.

Wenn Ihr lieber mit Gemini arbeitet, könnt Ihr Euch die App auf das Tablet herunterladen und Gemini als primären Assistenten einrichten. Er übernimmt dann alle Aufgaben, während das Tablet entsperrt ist. Google Assistant bleibt aber weiterhin aktiv und sobald das Gerät gesperrt ist, übernimmt dieser wieder. Die beiden Programme arbeiten beim Pixel Tablet Hand in Hand.

Beim Video-Streaming sorgt die Dockingstation mit einem 43,5-mm-Breitbandlautsprecher für einen brauchbaren Sound. Das Tablet selbst besitzt vier Stereolautsprecher, die in unserem ausführlichen Testbericht allerdings nicht wirklich überzeugen konnten. Dafür konnte dies jedoch der 7.020-mAh-Akku mit seiner Laufzeit von bis zu 12 Stunden. Im Stand-by oder bei stromsparender Benutzung verlängert sich die Akkuleistung entsprechend. Aufladen könnt Ihr das Tablet zusätzlich über ein USB-C-Kabel, das jedoch nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Lohnt sich der Deal?

Für 499 Euro erhaltet Ihr hier ein Gerät mit hervorragender Leistung, sei es fürs Gaming oder zum Streamen. Die im Preis enthaltene Dockingstation könnt Ihr auch als Tablethalterung nutzen, was sie zu einem coolen Extra macht. Insgesamt 77 Bewertungen auf MediaMarkt zeichnen mit 4.4/5 Sternen ein positives Bild vom Tablet. Einige Käuferinnen und Käufer bemängeln zwar die Qualität der Frontkamera und die Bildschirmauflösung. Dennoch gilt: Zum aktuellen Preis und mit der kostenlosen Dockingstation landet Ihr hier ein gutes Angebot.

