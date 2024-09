Samsungs neueste Foldables der Galaxy-Z-Serien wurden mit One UI 6.1.1 vorgestellt, das neue generative KI-Funktionen bietet. Auf der IFA gab das Unternehmen bekannt, dass One UI 6.1.1 auf weitere Galaxy-Geräte ausgerollt wird, darunter auch die Galaxy-S24-Serie, die neben neuen Galaxy-AI-Funktionen auch Kamera- und Audioverbesserungen erhalten wird.

Mit dem Galaxy Z Fold 6 (Test) sowie dem Galaxy Z Flip 6 (Test) ließ Samsung neue Galaxy AI-Funktionen auf die Welt los. Ausgewählte Galaxy-Smartphones und -Tablets erhalten mit dem "One UI 6.1.1"-Update (One UI 6.1 für Galaxy S24), das noch auf Android 14 und nicht auf Android 15 basiert, einen Vorgeschmack auf diese neuen generativen KI-Tools.

KI-Overflow bei Galaxy-Handys und -Tablets

Sketch to Image

Eine der beliebtesten Neuerungen ist Sketch to Image, eine neue Fotogeneratorfunktion in der Galerie. Wie der Name schon sagt, analysiert und generiert sie ein Bild, das auf einem gekritzelten Objekt besteht, das Ihr in ein bestehendes Foto malt. Es gibt dann Variationen des Bildes, die Ihr überlagern und in der Größe verändern könnt.

Die KI-Zeichenfunktion ist cool, aber sie ist nicht revolutionär. Für Kreative hat sie jedoch Potenzial. / © nextpit

Im Gegensatz zu Reimagine beim Pixel 9 (Test) könnt Ihr mit Sketch to Image nur ein Objekt zeichnen und nicht einen ausgewählten Bereich verändern. Es hat jedoch den Vorteil, dass es kostenlos ist und kein Premium-Abonnement zur Nutzung benötigt wird.

Ein beliebtes KI-Tool des Galaxy Z Flip 6

Die Firmware fügt außerdem einen neuen Zuhörmodus im Interpreter und eine Chat-Assist-Funktion hinzu, mit der Ihr Entwürfe erstellen könnt, wenn Ihr den Composer nutzt. Neben dem Schreiben von Nachrichten gibt es auch eine neue KI-gestützte Antwortvorlage, die zuerst auf dem Galaxy Z Flip 6 verfügbar war. Jetzt kommt sie auch auf das Galaxy S24 (Test).

Verbessertes Circle to Search

An anderer Stelle erhält Samsungs Notizen-App eine PDF-Overlay-Übersetzungsfunktion, die auch die Übersetzung von Text in Bildern unterstützt. Auch der Notiz-Assistent erhält Verbesserungen in Form von Notizzusammenfassungen und Übersetzungen. Das meistgenutzte KI-Tool, Circle to Search, erhält eine Tonsuchfunktion mit der Möglichkeit, komplexe mathematische Probleme zu lösen.

Instant Slow-mo und Portrait Studio für das Galaxy S23 FE

Außerdem werden Instant Slow-mo und Portrait Studio mit diesem Update für das Galaxy S23 FE (Test) hinzugefügt. Diese beiden Galaxy-AI-Funktionen gehören zu den am häufigsten von Galaxy-S23-FE-Nutzer:innen gewünschten Funktionen.

Bessere Kameras und UHQ-Codec für das Galaxy S24 (Ultra)

Seit der Markteinführung im Januar haben die Südkoreaner die Kameras des Galaxy-S24-Trios mit Software-Updates weiter verbessert. Das ist auch bei der One UI 6.1.1 nicht anders, denn die Firmware enthält auch Kameraoptimierungen für die diesjährigen Galaxy-Flaggschiffe.

Samsungs Galaxy Buds 3 Pro unterstützen einen neuen SSC-UHQ-Codec. / © nextpit

Gleichzeitig wird damit auch der "Samsung Scalable Code Ultra High Quality"- bzw. SSC-UHQ-Codec in diesen Geräten aktiviert, der 24-Bit-Audio und eine Abtastrate von 96 KHz liefert. Derselbe Codec wurde erstmals mit dem Galaxy Z Flip 6 und Galaxy Z Fold 6 eingesetzt und ist derzeit nur in den neuen Galaxy Buds 3 Pro (Test) verfügbar.

Welche Samsung Galaxy-Geräte erhalten das "One UI 6.1.1"-Update erhalten?

Im Folgenden sind die bestätigten Galaxy-Smartphones und -Tablets aufgeführt, die das Update auf One UI 6.1.1 erhalten werden. Wahrscheinlich wird Samsung das Update in den nächsten Wochen auf weitere Geräte ausweiten.

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra

Galaxy S23, S23+, S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S9, S9+, S9 Ultra

Wann wird das Update veröffentlicht?

Samsung teilte mit, dass das "One UI 6.1.1"-Update zuerst für die Galaxy S24-Serie in Südkorea bereitgestellt wird, während Nordamerika, einschließlich der USA und Kanada, und Europa für den 9. September geplant sind. Für andere Regionen gibt es noch kein konkretes Datum, aber es heißt, dass das Update in den kommenden Wochen erscheinen wird.

Besitzt Ihr eines der oben genannten Galaxy-Geräte? Wenn ja, habt Ihr vielleicht bereits das "One UI 6.1.1"-Update erhalten? Wie gespannt seid Ihr denn auf die neuen Funktionen?